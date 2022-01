Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 40ème journée : Chamonix vs Anglet 3 - 1 (2-0 1-0 0-1) Le 25/01/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Anglet ] Les Pionniers gardent le sourire Forts de 5 succès consécutifs, les Pionniers de Chamonix accueillaient ce mardi soir Anglet, afin de poursuivre leur bonne dynamique. Trois petits points seulement séparent les deux formations avant ce duel sur la glace de Richard Bozon. Les points pris à l’issu de cette rencontre seront d’une importance capitale dans l’optique d’éviter les playdowns. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 26/01/2022 à 20:33 Tweeter FICHE TECHNIQUE



910 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de Mme Cheyroux et de M. Zede Buts :

Chamonix : 00.55 Matthias Terrier (ass Camil Durand et Phil Marinaccio) ; 12.22 Konsta Mesikämmen (ass Bence Szabo et Jarkko Harjula) ; 29.09 Matthias Terrier (ass Loïc Coulaud et Clément Masson)

Anglet : ; 59.20 Juho Makela (ass Emils Gegeris et Elias Karvonen) Pénalités 11 minutes dont 5 à Mesikammen contre Chamonix 23 minutes dont 5 à Decock contre Anglet Les Pionniers prennent les choses en main



Pas de temps à perdre pour les locaux, leur première occasion fait mouche ! Durand lance à la cage, le palet est repoussé, mais il revient dans la palette de Terrier qui ouvre la marque, 1-0 à 0’55.

Maxime Richier



Cerny aurait pu doubler la mise quelques secondes plus tard grâce à une transmission parfaite dans le slot, où il se trouvait bien esseulé.

A 3 minutes de jeu, Decock offre la première occasion à l’Hormadi sur un shoot lointain, qui n’aura pas le succès escompté.

En powerplay, Salonen déborde pour s’ouvrir une fenêtre de tir, le gardien, Florian Hardy est attentif, et les locaux n’auront pas d’occasion supplémentaire.

La pénalité change de camp, mais le jeu de puissance reste tout autant infructueux pour les visiteurs.

Les Chamoniards reprennent la main, Szabo déborde côté gauche, transmet la rondelle dans l’axe pour Mesikammen qui arrive lancé et fusille Hardy, 2-0 à 12’22.



Harjula tente de reprendre au vol un palet mal maitrisé par la défense pour tenter le double break.

Les locaux redoublent d’efforts pour faire davantage la différence et montre un visage conquérant. Ils ont la main mise sur ce premier tiers et mènent logiquement à la pause.





La sérénité paie



Les Pionniers reprennent la partie en supériorité numérique, les opportunités se succèdent sans être concrétisées. Alors qu’Anglet se retrouvait au complet, Arrossamena repart sur le banc de la prison laissant une nouvelle chance aux locaux, qui ne parviennent pas à profiter de l’offrande.

Les Chamoniards insistent en zone offensive, les visiteurs sont indisciplinés et offrent une double supériorité à leurs adversaires, qui cette fois se régalent pour creuser l’avantage, Terrier se permet un doublé, 3-0 à 29’09 [5-3].

Maxime Richier



Les Angloys en difficulté ne trouvent aucune solution et sont à la peine pour créer des actions qui pourraient leur permettre de retourner la situation.

Cerny a la cage ouverte mais Hardy réalise un sauvetage sur sa ligne en plongeant pour refermer ses filets.

Un powerplay permet à Anglet de retrouver la zone offensive qu’ils fréquentent peu dans cette partie. Trop indisciplinés, les visiteurs laissent les Pionniers sereins, prendre le large dans cette seconde période.





Le mal est fait



Sweeney par deux fois, est proche de réduire la marque alors que son équipe se trouve en infériorité et que les locaux ne parviennent pas à s’installer en zone offensive.

Le retour à 5 sera de courte durée, les pénalités angloyes s’enchainent à nouveau. Harjula bute par deux fois sur Hardy, tout comme Cerny qui ne parvient décidément pas à concrétiser ses belles actions.

Maxime Richier



Une pénalité en cache souvent une autre dans le camp angloy. Silfver touche les montants.

Decock et Mesikammen ajoutent du piment à cette rencontre en quittant les gants ! Ces derniers regagneront la prison, le joueur chamoniard ne manquant pas d’haranguer la foule avant de sortir.

Le jeu est toujours plus fluide du côté des troupes haut-savoyardes, pour autant la fatigue se fait sentir et sont davantage en retrait que dans les premiers tiers.

Sabol n’a pas grand-chose à faire dans cette rencontre mais fait ce qu’il faut en fin de partie pour garder sa cage inviolée, notamment en s’imposant face à Vasilev.

Les locaux terminent en infériorité et ne parviennent pas à rester assez solides défensivement. Makela passe derrière la cage et soulève le puck sur sa palette pour le placer sous la barre de Sabol, qui ne peut conserver son blanchissage, 3-1 à 59’20 [5-4].



Maxime Richier

Les Pionniers l’emportent logiquement et sans grande frayeur, 3 buts à 1.

Trop indisciplinés, Anglet n’a pas su appliquer la bonne tactique pour prendre à revers les chamoniards qui poursuivent leur série d’invincibilité, et montent le compteur à 6 victoires d’affilée.

Sereins, ils se sont pourtant payé le luxe de ne pas vraiment profiter de leurs nombreuses supériorités numériques. Prochain rendez-vous pour Anglet, ce soir face à Mulhouse, un autre adversaire direct. Alors que Chamonix affrontera Cergy vendredi.



Retour Réactions sur l'article







