Les Pionniers en avance



Les locaux mettent d’entrée la pression sur la cage adverse. Un peu trop vigoureux, Terrier gagne le banc des pénalités et laissent ses partenaires en infériorité.

Pénalité sans préjudices puisque les Gapençais ne parviennent pas à s’installer en zone offensive.

Le palet file rapidement d’une cage à l’autre après ce jeu de puissance, chaque formation tire son épingle du jeu, avec de chaudes occasions de part et d’autre.

Coffy bénéficie d’une passe astucieuse de Gabin Ville et se retrouve esseulé dans le slot, mais Junca veille parfaitement et évite l’ouverture du score.

Une double supériorité numérique est offerte aux Chamoniards, le temps d’installer leur jeu, les passes s’accumulent, Malo Ville tire et ouvre le score, 1-0 à 17’17 [5-3].



Encore en jeu de puissance, Silfver passe proche du break avec un tir puissant qui met à mal le portier gapençais.

Les deux formations se partagent le palet en cette période rythmée, mais les Pionniers ont su saisir l’opportunité pour prendre une petite longueur d’avance.





Score inchangé



Les Pionniers enchainent les tirs sur la cage gapençaise à la reprise du second acte.

Gap est acculé en défense mais les locaux manquent de réalisme pour aggraver la marque. Les visiteurs s’essayent en contre Paasovaara, s’élance en break, mais Sabol reste solide, alors qu’il n’avait pas grand-chose à faire jusqu’alors. Dans la foulée, une pénalité est appelée contre les Rapaces, mais ce powerplay ne donnera rien.

Comme durant le premier tiers, les arrêts de jeu se font très rares dans cette partie.

Les Gapençais se réchauffent offensivement, à la mi- match grâce à un powerplay bouillant durant lequel les tirs s’enchainent. Les Chamoniards peuvent compter sur un Sabol des grands soirs pour conserver l’écart !

Le duel de la spirée est toujours autant disputé et indécis ! Le score reste inchangé au retour aux vestiaires.





Toujours indécis



La pause a fait du bien aux organismes pour les locaux qui retrouvent de suite leurs repères offensifs. Nikiforov transforme son occasion en but, et donne une longueur d’avance supplémentaire aux siens, 2-0 à 40’53.



La rencontre est toujours intense !

Gap tente de reprendre un peu le dessus, mais reste peu convaincant offensivement.

Finalement la solution arrivera quelques instants plus tard, erreur d’inattention pour la défense chamoniarde. Tarabusi prend de vitesse la défense et s’en va réduire la marque face à un Sabol qui était jusqu’alors impérial, 2-1 à 49’23.



Les Pionniers avaient l’occasion rêvée de reprendre de la marge au score avec une supériorité, mais Virtanen remet les compteurs de joueurs à 4 partout en rejoignant la prison.

En infériorité, Correia lance, mais Sabol retire le palet de la lucarne !

Gap est pénalisé pour un surnombre, Alanne arrive lancé pour envoyer un boulet de canon mais celui-ci manque le cadre. Encore un powerplay non fructueux.

La fin de match est tendue, les Pionniers ne veulent rien lâcher, les Gapençais sortent leur gardien pour tenter le tout pour le tout ! Malgré plusieurs occasions, les Pionniers tiennent bon et remportent cette partie à suspense.



Au terme d’un match engagé, les Pionniers l’emportent d’une courte tête, 2 buts à 1.

Même si ce n’est pas un score très spectaculaire en hockey sur glace, les deux formations se sont livrées une rude bataille, équilibrée du début à la fin et donc remplie de suspense devant 2000 personnes. Les Pionniers ont toujours leur destin entre les mains pour atteindre les playoffs, mais les écarts sont toujours autant serrés entre la 7e et la 10e place du classement.

Prochain rendez-vous pour Gap, ce dimanche face à Anglet. Alors que les Pionniers se déplaceront, mardi à Rouen.



