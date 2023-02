Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 40ème journée : Rouen vs Mulhouse 6 - 0 (0-0 3-0 3-0) Le 17/02/2023 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Mulhouse ] LM : Rouen engrange un nouveau succès. C’est encore dans une patinoire à guichet fermé que dragons et scorpions allaient en découdre. Si pour les normands, engranger une nouvelle victoire est nécessaire pour se mettre en mode play-off, coté alsaciens il est impératif d’engranger des points pour rester dans le tableau des huit. A cette occasion les dragons endossaient un chandail spécial (pas à mon gout mais c’est un avis personnel) à l’effigie de l’armada, rassemblement de voiliers qui aura lieu début juin. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 19/02/2023 à 19:11 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Furet assistés de MM. Douchy et Collin Buts :

Rouen : 26.33 Kelsey Tessier (ass Sacha Guimond et Niclas Lucenius) ; 33.05 Vincent Nesa (ass Joris Bedin) ; 39.29 Christophe Boivin (ass François Beauchemin) ; 47.06 Christophe Boivin (ass Florian Chakiachvili et Aleksi Elorinne) ; 47.28 Christophe Boivin ; 53.57 Aleksi Elorinne (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet)

Mulhouse : Pénalités 43 minutes dont 5 à Beauchemin et Mallet et 5+20 à Dodero contre Rouen 24 minutes dont 5 à Orysiuk et Salve contre Mulhouse



Mulhouse fait de la résistance.



Sur la dynamique d’Angers, les dragons s’installent d’emblée dans la zone défensive mulhousienne et Papillon est déjà fortement à l’œuvre. Claireaux pense bien ouvrir le score sur un gros slap mais le gardien des scorpions ralenti le palet et s’arrête juste devant la ligne (01.59).

C’est une déferlante d’actions que subit la défensive des scorpions qui reste bien groupé autour de son gardien.

Photographe : Marine Romain Les artificiers normands multiplient shoot, déviation mais rien ni fait. La tempête passée Mulhouse, arrive enfin à entrer dans sa zone d’attaque et fort bien puisque Rouen est pris par la patrouille.

Sur le jeu de puissance, Matima mettra par deux fois Pintaric en difficulté (07.55, 08.03).

De retour en nombre, Rouen reprend le contrôle de la rondelle et met les scorpions à la faute.

Sur le jeu de puissance, Papillon est à l’ouvrage devant Claireaux (09.22), Chakiachvili (09.32), Mulhouse aura tenu bon. Mais même à nombre égal rien ne change, Lamperier (13.30, 13.32), Elorinne (14.18) ne trouve la faille. Pintaric de son côté, doit s’employer devant Loizeau (15.41) et Matima (16.34) sur un avantage numérique mulhousien. La sirène retentit sur un score vierge.



Une domination outrageuse mais stérile des normands dans ce premier tiers qui n'aura pas été récompensé au tableau d'affichage. Mulhouse bien regroupé autour de son gardien Papillon aura fait le dos rond et exploité au mieux les quelques occasions qu'ils se sont procurés, bien stoppé par Pintaric.

Rouen trouve la faille.



C’est Mulhouse qui attaque mieux le tiers par Gegeris qui met fortement à contribution Pintaric (20.37). Mulhouse subit trop et se fait punir par le corps arbitral. Un premier jeu de puissance ne donnera rien, contrairement au second dans la foulée.

Tessier dans sa position favorite dans cet exercice côté gauche envoie un puissant lancer qui trouve la lucarne opposée d’un Papillon impuissant (26.33 / 1-0 / Tessier ass Guimond et Lucenius).

Avec cette ouverture de score, Rouen ne lâche pas sa proie et Beauchemin seul dans le slot ne peut aggraver le score (28.16). Le tableau d’affichage va évoluer suite à un nouveau jeu de puissance en faveur des normands.

Photographe : Marine Romain Beauchemin se rattrape en trouvant la lucarne (31.17) avant que le corps arbitral ne le refuse suite à un visionnage vidéo.

Partie remise.

Bedin contre un palet dans la zone neutre et file côté, feinte la passe pour Maia poteau opposé et sert en retrait Nesa plein axe qui ajuste Papillon (33.05 / 2-0 / Nesa ass. Bedin).

Le gardien des alsaciens est encore inquiété suite à un cafouillage dans sa zone qu’il finit enfin par anéantir (35.35). Pintaric peut solliciter doit néanmoins rester très vigilent en détournant de la crosse une belle occasion de Pharaon (36.53). En fin de tiers Rouen va alourdir le score, mais avant de faire trembler les filets Yeo fera tinter le fer en trouvant le poteau gauche.

Le troisième filet est l’œuvre de Boivin, sur service de Beauchemin, qui file côté droit et dans un trou de souris en angle pourtant bien fermé, trompe Papillon (39.29 / 3-0 / Boivin ass Beauchemin).



A force de pousser, Rouen aura été récompenser de ses efforts en inscrivant trois buts bien construit et aura aussi profité de l'indiscipline des scorpions.



Rouen finit le job.



Rouen se remet à la tâche en poursuivant son pressing et Papillon est encore fortement sollicité mais sa formation fait front. Bien qu’acculé dans sa zone défensive, Mulhouse saisit la moindre opportunité pour tenter de porter le danger.

Photographe : Marine Romain Avec la maitrise de la rondelle, Rouen par Mallet fait souffler un vent de panique chez les scorpions et il faut un superbe réflexe de Papillon pour annihiler l’action (44.20). A force de subir Mulhouse va craquer une nouvelle fois, hélas pour ses vaillants supporters qui ont fait le déplacement.

Suite à un pressing rouennais dans la zone défensive mulhousienne, c’est Chakiachvili plein axe qui récupère le puck et sert côté droit Boivin qui expédie un puissant tir et propulse le bout de caoutchouc au-delà de la ligne (47.06 / 4-0 / Boivin ass Chakiachvili et Elorinne).

Les supporters à peine assis qu’ils vont se relever. Boivin file seul face à Papillon mais il est stoppé de façon illicite, le corps arbitral ne peut qu’accorder un tir de pénalité.

Boivin se fait justice lui-même en inscrivant le cinquième filet pour les dragons et le troisième de suite pour lui (47.28 / 5-0 / Boivin).

C’est ce qui s’appelle le coup du chapeau. Welsh tente bien de réveiller son équipe mais Pintaric est vigilent (47.57). Quelle mouche a piqué les deux formations ??? En tout cas les esprits se sont fortement échauffés et un pugilat s’est mis en route, résultats ; du monde dans les prisons.

Photographe : Marine Romain Du coup Mulhouse se retrouve avec une supériorité majeure mais Pintaric a décidé d’ériger un mur infranchissable en ayant dans le même temps changer de gardien.

C’est même Rouen qui se montre dangereux par Bedin (51.11) puis Tessier (51.37) et enfin Tomasino (51.48). Pintaric veut son blanchissage, il est présent de la mitaine sur une tentative de Matima (52.56) et sans laisser de rebond face à Loizeau (53.20). Mulhouse vient de manquer des occasions de revenir au score et Rouen va les punir.

Mallet arrache le puck côté droit son tir trouve Fontaine, le rebond est favorable à Beauchemin qui intelligemment sert Elorinne qui expédie une mine que Fontaine ne peut que ralentir (57.53 / 6-0 / Elorinne ass Beauchemin et Mallet).

Le score en reste là, bien que Guimond touchera le poteau de Fontaine (58.06).



A force de pousser, Rouen aura été récompenser de ses efforts en inscrivant trois buts bien construit et aura aussi profité de l'indiscipline des scorpions.

Rouen finit le job.

Rouen remporte cette rencontre plutôt aisément. Si elle fut longue à se dessiner elle des plus logiques et plutot flatteuse pour des mulhousiens qui ont surement d'autres échéances plus importantes en vue d'une place dans les huit. Que dire, Rouen a livré un bon match avec un pressing constant et une belle solidarité. Bien que la qualification pour les play-off est acquise depuis un petit moment, la seconde place n'est pas encore assurée. Pour Mulhouse, il va falloir batailler fort pour se faire une place dans les play-off.







