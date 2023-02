Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 41ème journée : Bordeaux vs Nice 4 - 3 (2-1 2-0 0-2) Le 21/02/2023 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Nice ] Le quatrième match face aux Aigles aura été le bon ! Revenus d'un déplacement très compliqué chez les Gothiques d'Amiens vendredi soir, au Coliséum (4-1), les Boxers de Bordeaux recevaient hier soir pour la dernière fois de la saison régulière, les Aigles de Nice, actuellement onzièmes au classement, mais surtout un adversaire qui résiste clairement aux bordelais depuis le début de la saison, puisque les joueurs d'Olivier Dimet ne se sont pas encore imposés face à eux, en 2022-2023. La statistique va-t-elle basculer en faveur des aquitains ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 22/02/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2903 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Rohwedder assistés de MM. Fauvel et Constantineau Buts :

Bordeaux : 00.51 Maxime Legault (ass Alexandre Mulle) ; 11.45 Niklas Salo (ass Bastien Lemaitre et Peter Valier) ; 25.38 Maxime Legault (ass Fabien Colotti et Bastien Lemaitre) ; 35.11 Aina Benjamin Rambelo (ass Bastien Lemaitre et Axel Prissaint)

Nice : ; 19.13 Lucas Villain (ass Daniel Babka Jr et Miha Stebih) ; 45.41 Hugo Proux (ass Samuli Vainionpaa et Daniel Babka Jr) ; 52.17 Lucas Villain (ass Antoine Torres et Hugo Proux) Pénalités 10 minutes contre Bordeaux 6 minutes contre Nice



Absents :

Bordeaux : Kevin Spinozzi – Julien Guillaume – Nikita Jevpalovs

Nice : Ondrej Kopta – Mikael Kuronen – Arturs Mickevics – Ziga Pesut

1ère période :



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Evan Weninger (Nice)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Louis Bélisle (Nice)

Maxime Legault s'empare du palet sur la gauche, accélère en prenant la défense de vitesse, et fusille Evan Weninger avec un lancer puissant en pleine lucarne (1-0 à 0'51).



Le numéro 54 des Boxers inscrit à cette occasion son 20ème but de la saison. Quelques secondes plus tard, Evan Weninger, le gardien des Aigles, se reprend et bloque un nouveau tir de Maxime Legault (1'21). Les Boxers réalisent une excellente entame de match avec cette ouverture du score très rapide et font preuve d'un réalisme total sur leur première occasion. La réaction des visiteurs intervient lors du premier power-play qui leur est accordé car Axel Prissaint part deux minutes en prison (2'10). La défense bordelaise s'en sort remarquablement en n'ayant qu'une seule alerte sérieuse à maîtriser.



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures Dans les minutes suivantes, Axel Prissaint trouve le bas du poteau gauche d'Evan Weninger (5'36). Les Aigles parviennent à leur tour à se procurer des occasions notamment sur un bon lancer de Norbert Abramov qui oblige Clément Fouquerel à effectuer un arrêt en deux-temps (6'13). Les visiteurs azuréens continuent d'exercer une bonne pression offensive confirmée par une nouvelle occasion d'Evgeniy Nogachev et Louis Bélisle sur laquelle Clément Fouquerel, à nouveau sollicité, intervient parfaitement (7'03). Moins de cinq minutes plus tard, alors que le palet circule rapidement d'une zone à l'autre, Bastien Lemaitre tire en direction de la cage niçoise, Niklas Salo effectue une déviation qui surprend le gardien des Aigles en se glissant sur la gauche de ce dernier (2-0 à 11'45).



Les Boxers, sans s'affoler mais en jouant plutôt juste, maîtrisent très bien cette première douzaine de minutes. Lors d'un nouveau power-play accordé aux visiteurs, Lucas Villain transmet le palet à Antoine Torres mais son tir est bien arrêté par Clément Fouquerel (16'54). Le travail défensif des Boxers leur permet de résister à cette deuxième supériorité numérique des Aigles. Les Boxers repassent ensuite en mode offensif car Aina Rambelo se présente devant Evan Weninger... le face à face revient au gardien des Aigles (18'00). Dans les dernières secondes de cette période, les visiteurs sont récompensés de leurs efforts. Daniel Babka trouve Lucas Villain. Le numéro 18 des Aigles place son tir puissant dans les filets bordelais, Clément Fouquerel s'incline une première fois (2-1 à 19'13).



Pour terminer ce premier tiers-temps, le gardien des Boxers repousse le tir de son ancien partenaire Louis Bélisle. Après vingt minutes d'une période où les équipes se sont livrées un joli duel offensif, les Boxers comptent un petit but d'avance au tableau d'affichage.



Tirs BORDEAUX 12 NICE 14



2ème période :



Le second tiers-temps démarre plutôt bien pour les locaux car Maxime Legault obtient deux nouveaux palets de 3-1 mais Evan Weninger parvient à les repousser (21'39). Les visiteurs de la Côte d'Azur réagissent trois minutes plus tard avec un lancer puissant de Samuli Vainionpaa qui part au-dessus de la cage (24'51). Après avoir marqué le vingtième but de sa saison en tout début de rencontre, Maxime Legault prouve son intention de ne pas vouloir en rester là. Servi par Fabien Colotti devant la cage, il efface un adversaire pour finir son action avec un tir du revers de sa crosse sur lequel Evan Weninger ne peut rien faire (3-1 à 25'38).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures Les Aigles obtiennent une nouvelle supériorité numérique peu avant la mi-match... Lucas Villain tire juste au-dessus. Malgré les bonnes intentions lors des avantages numériques, il ne manque aux visiteurs que la réussite pour marquer dans cet exercice (28'50). Pendant ce deuxième tiers-temps, les équipes semblent mettre davantage d'intensité et de rythme. Evan Weninger repousse un tir en haut de zone signé Bastien Lemaitre (32'41). Cinq minutes avant la pause, lancé sur la gauche par une passe d'Axel Prissaint, Aina Rambelo marque le quatrième but des Boxers sur un tir en pleine lucarne, sous la barre (4-1 à 35'11).



Il s'agit du septième but de la saison d'Aina Rambelo qui, soulignons-le, reste une série de cinq buts lors des cinq derniers matchs à Mériadeck. Les Boxers obtiennent en fin de tiers-temps une supériorité numérique suite à une charge à la tête d'Evgeniy Nogachev (37'15). Si le tir de Massimo Carozza termine au-dessus de la cage niçoise, celui d'Henri Auvinen passe à gauche (38'44). Les Boxers achèvent ce tiers-temps avec une dernière occasion d'Alexandre Mulle (39'36). Les équipes sont désormais séparées de trois longueurs avant d'aborder la dernière période, que les bordelais commenceront en supériorité numérique.



Tirs BORDEAUX 12 NICE 8



3ème période :



Ce dernier tiers-temps commence donc en supériorité numérique pendant encore 1'38 pour les Boxers. Evan Weninger repousse de la mitaine un tir de Jules Boscq (41'40). Pourtant, dans le contenu de jeu proposé, cette ultime partie de match tournera à l'avantage des visiteurs azuréens. Les visiteurs exercent une nouvelle pression offensive mais manquent de solutions devant la cage pour mettre davantage en danger le gardien et la défense des Boxers. Depuis le début du match, soit quarante-cinq minutes, les situations de power-play n'ont toujours pas été récompensés. Celle qui suit, en faveur des visiteurs, va changer cette statistique. L'action démarre avec un enchaînement de passes à droite et à gauche de la cage bordelaise. Samuli Vainionpaa remet ensuite le palet dans l'axe en direction d'Hugo Proux qui ne manque pas l'occasion de marquer dans le coin droit alors que Clément Fouquerel s'allonge presque pour tenter de sortir le palet... En vain (4-2 à 45'41).



Devant la cage opposée, Evan Weninger bloque le tir de Karri Forsblom (46'20). Le score va évoluer une dernière fois sur une nouvelle phase d'attaque des visiteurs. Antoine Torres réussit à trouver Lucas Villain qui dévie le tir de son partenaire dans le coin droit du but des Boxers (4-3 à 52'17).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures Miloslav Jachym et Louis Vitou viennent ensuite buter sur Evan Weninger (52'50). Les joueurs d'Olivier Dimet semblent perdre leur vitesse et leur rythme des deux premiers tiers-temps, alors qu'à l'inverse, les Aigles dominent cette dernière période et prouvent réellement leurs intentions de vouloir ramener un résultat de ce déplacement bordelais. Dans les quatre dernières minutes, Mathieu Mony est sanctionné d'une charge à la tête et regagne le banc de la prison. Absolument pas d'accord avec cette décision, il fait preuve d'un non-respect envers le public bordelais en venant prendre place sur le banc (56'07).

Alors que les visiteurs continuent de pousser pour arracher l'égalisation et par conséquent une prolongation, Clément Fouquerel sauve la maison bordelaise in-extremis et reçoit un sérieux coup dans son face à face avec un adversaire (57'09). Le gardien bordelais reste allongé devant sa cage jusqu'à l'intervention de son kiné, Bruno Lavoignat. Applaudi par le public de Mériadeck, il reprend sa place pour terminer le match bien qu'il semble touché. Les assauts des visiteurs deviennent très dangereux dans ces dernières minutes mais la défense bordelaise ne cède pas et fournit les efforts nécessaires pour conserver son petit avantage et remporter ce match après un dernier arrêt de son gardien sur un tir de Louis Bélisle (59'32).

Tirs BORDEAUX 6 NICE 9



Photographe : © Lily Rose

Gardiens

Clément Fouquerel 28 arrêts (60'00)

Evan Weninger 26 arrêts (58'49)



ETOILES DU MATCH

NICE : 18 Lucas Villain



BORDEAUX : 1 54 Maxime Legault 2 5 Bastien Lemaitre 3 93 henri Auvinen

Prochain match

Grenoble / Bordeaux (24/02 20h30)

