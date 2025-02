Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 41ème journée : Cergy-Pontoise vs Amiens 4 - 5 (0-1 1-1 3-2 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 17/02/2025 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Amiens ] Le très bel hommage de Cergy à Miika Elomo Un match important pour les deux équipes. D’un côté celle d’Amiens, toujours en quête de points, bien qu’elle soit assurée de participer aux playoffs et de l’autre, celle Cergy qui s’accroche elle aux points pour décrocher la 8ème place, prétendue par beaucoup en cette fin de saison. En effet, Nice, Chamonix, Briançon et Cergy sont au coude à coude dans cette quête de la dernière place du haut de classement. De plus, un match au goût particulier pour Cergy qui joue à domicile pour rendre hommage à son coach qui nous a récemment quitté et retrouve son public qui compte donner de la voix pour soutenir son équipe dans ce match comme dans cette dure épreuve. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Noémie MASSET le 20/02/2025 à 02:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2367 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Rauline assistés de MM. Caillot et Simon Buts :

Cergy-Pontoise : ; 36.07 Daniels Gorsanovs (ass Tyler Welsh et Aleksi Hamalainen) ; 47.10 Louis Petit (ass Aurélien Dorey et Aleksi Hamalainen) ; 53.28 Antoine Addamo (ass Tomas Pardo et Colin Delatour) ; 57.52 Sayam Limtong (ass Aleksi Hamalainen et Tyler Welsh)

Amiens : 15.14 Antonin Plagnat (ass Zachary Lavigne et James Phelan) ; 25.54 Janis Svanenbergs (ass Rudy Matima et Bastien Maia) ; 54.04 James Phelan (ass Gauthier Gibert et Zachary Lavigne) ; 56.30 Jordan Lepage (ass Zachary Lavigne et James Phelan) ; 65.00 Ilies Djemel Pénalités 25 minutes dont 5 à Addamo, Pardo et Melin contre Cergy-Pontoise 23 minutes dont 5 à Mony et Gibert contre Amiens



Premier tiers



Dès les premières secondes, Cergy s’offre une très belle occasion après une magnifique passe dans l’axe pour trouver l’opposé et se frayer un chemin du côté des buts adverses. Deux techniques totalement différentes s’opposent. D’un côté Amiens nous offre un jeu collectif avec des passes précises et rapides et parvient à dominer le match en passant la majorité du temps devant les cages vertes. De l’autre, Cergy tient malgré tout avec un bloc défensif serré devant la cage, mais qui se retrouve à certaines occasions aspirées par le palet et laisse ainsi des opportunités aux Gothiques.



Photographe © Bruno Gouvazé

13’10, Cergy se retrouve en infériorité après une première pénalité pour projection contre la bande. Pas le temps de profiter de la pénalité tuée car à peine de retour au complet Cergy craque tout de même sur une très belle ouverture du score par Antonin Plagnat assisté de Zachary Lavigne et James Phelan (0-1,15’14).



Amiens se crée une très grosse occasion après un dégagement raté du côté des verts. La dominance est clairement marquée par les Gothiques, qui ont réussi à nous offrir un meilleur engagement sur ce début de match, en conservant l’avantage au score, mais aussi en cadrant 13 tirs. Pour Cergy, un tiers compliqué avec un engagement plus faible, et un total de 6 tirs cadrés. Malgré tout, Cergy, est parvenu à maintenir sa défense et a pu compter sur son gardien, Sebastian Ylönen qui a sauvé plusieurs fois les cages vertes.



Deuxième tiers



Un début de deuxième tiers, marqué par le réveil des Jokers qui semblent davantage ancrés dans le match et redoublent d’engagement. À 23’45, Cergy nous offre une très belle occasion, mais la passe est vite interceptée par le gardien d’Amiens, Taran Kozun. À 24’03, Cergy se retrouve sur le banc des pénalités pour un faire trébucher. Une occasion vite saisie par Amiens pour inscrire son 2ème but en supériorité numérique. Janis Svanenbergs, assisté de Rudy Matima et Bastien Maia, récupère le palet à proximité du slot et convertit l’offrande dans la lucarne droite (0-2, 25’54).



Les esprits s’échauffent sur cette deuxième période, avec une double pénalité de 5mn du côté de Cergy et Amiens pour bagarre ainsi qu’une double pénalité de 2mn pour dureté de chaque côté et une supplémentaire pour cinglage pour les Gothiques (26’36). Les Jokers n’en profitent pas.



Photographe © Bruno Gouvazé

Près de 9 mn plus tard, les amiénois sont à nouveau punis pour un faire trébucher (35’39). Cette fois Cergy profite de sa supériorité numérique pour aussi ouvrir son compteur. Assisté de Tyler Welsh et Aleksi Hämäläinen , Daniels Gorsanovs trouve la lucarne de Kozun (1-2, 36’07).



Les pénalités n’en finissent plus sur ce deuxième tiers, avec une nouvelle pénalité à 36’39 pour bagarre. Partie remise à 37’32 avec une pénalité pour les verts pour « obstruction », puis à 38’38 pour les deux équipes pour dureté. A 39’42, Aurélien Dorey en sortant de prison pour sa première obstruction est jugé coupable d’une nouvelle retourne une nouvelle fois chauffer le banc. Il y est vite rejoint par un amiénoise pour crosse haute (39’48).



Pris dans cette spirale de pénalités, Amiens baisse en niveau et semble totalement délaisser techniquement ce deuxième tiers. Une opportunité pour Cergy qui en a profité pour reprendre le lead dans le jeu et qui a réussi à construire davantage que du côté des Amiénois malgré quelques passes manquées.



Troisième tiers



Cergy semble remonter à bloc pour ce troisième tiers. À 36’45, Ylönen nous offre un magnifique arrêt, du côté vert. La défense des Gothiques semble, de son côté, totalement déstructurée sur ce tiers et laisse beaucoup d’espaces à Cergy qui en profite pour se créer de nombreuses occasions. À 47’10, Cergy s’offre un très beau but égalisateur signé de Louis Petit bien assisté de Hämäläinen et Dorey (2-2, 47’10).



Forts de leur momentum les Jokers enfoncent le clou par l’intermédiaire de ses jeunes pousses. Oublié dans le slot, Antoine Addamo assisté de Colin Delatour et Tomas Pardo donne l’avantage aux siens (3-2,53’28).



Les Gothiques réagissent immédiatement et sur une action de Gauthier Gibert et Zachary Lavigne, Phelan égalise d’une belle déviation (3-3, 54’04).



Photographe © Bruno Gouvazé

Amiens réitère une très belle action et marque un nouveau but. Lavigne et Phelan servent Jordan Lepage qui se déplace du côté droit de la cage et réussi à trouver un trou de souri entre le poteau droit et le gardien (3-4, 56’30).



Cergy demande un temps mort, et tente le tout pour le tout, en sortant son gardien et jouant à 6 contre 5 avec les cages vides. Une stratégie qui paye pour les verts puisqu’ils égalisent sur une action de Hämäläinen et Welsh par l’intermédiaire de Sayam Limtong qui pousse un rebond au fond (4-4, 57’52).

Des dernières minutes de jeu sous tension pour les deux équipes avec de nombreuses erreurs défensives du côté d’Amiens qui auraient pu coûter cher aux Gothiques.



Prolongation



Amiens rate une première occasion sur ce début de prolongation avec une magnifique passe diagonale juste devant la cage, qui n’est cependant pas rattrapé à l’opposé. A 2’24, très belle arrêt du gardien des Jokers. Des prolongations légèrement menées par Amiens mais très bien défendu par Cergy qui réussit également à se créer de belles occasions.



Tirs au but



Le suspense aura eu raison des deux équipes jusqu’au tirs au but mais c’est finalement Amiens qui remporte le match après un but décisif de Ilies Djemel.



Un match très intense pour les deux équipes qui se sont données coup pour coup jusqu’à la dernière seconde. Malgré une domination de Amiens notamment au premier tiers, Cergy a su faire marcher son collectif et entendre la voix du public pour ce match si spécial. Les Gothiques réalisent néanmoins la bonne opération en assurant leur 5ème place au classement mais une chose est sûre, Miika Elomo aurait été très fier de ces Jokers.



Photographe © Bruno Gouvazé







