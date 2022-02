Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 41ème journée : Chamonix vs Angers 3 - 4 (2-1 1-0 0-2 0-1) Après prolongation Le 22/02/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Angers ] Un tiers de trop pour les Pionniers Match à enjeux ce mardi soir à Chamonix. Après leur large succès face à Nice dimanche (7-0), les Pionniers sortaient de la zone rouge du classement. Mais afin de conserver leur place en playoffs, ils allaient devoir sortir le grand jeu face aux Ducs d’Angers, actuels 3e de la Synerglace Ligue Magnus, qui restaient tout de même sur une défaite face à Grenoble. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 23/02/2022 à 19:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1958 spectateurs Arbitres : MM. Scolari et Bourreau assistés de MM. Zede et Creux Beaugirard Buts :

Chamonix : 00:56 Clément Masson (ass Jakub Cerny et Loïc Coulaud) ; 19:02 Jarkko Harjula (ass Phil Marinaccio et Samuel Salonen) ; 24:33 Emil Bejmo (ass Phil Marinaccio et Fabien Kazarine)

Angers : ; 06:42 Robin Gaborit (ass Tommy Giroux et Patrick Coulombe) ; 42:03 Danick Bouchard ; 50:59 Neil Manning (ass Cédric Di Dio Balsamo et Maurin Bouvet) ; 61:02 Tommy Giroux (ass Neil Manning) Pénalités 12 minutes contre Chamonix 12 minutes contre Angers Chamonix prend la tête



Dans une patinoire comble, les Pionniers ne tardent pas à prendre les devants, la première occasion de la rencontre, est la bonne ! Cerny transmet au second poteau pour Masson, qui ne tremble pas afin d’ouvrir le score, 1-0 à 00’56.



Angers ne compte pas en rester là, Coulombe tente de glisser le palet sous la botte de Sabol qui s’interpose. Smith s’essaie quant à lui, à un tir dangereux. Sabol est mis à mal mais tient le coup, à l’image de son double arrêt qui permet de maintenir l’avantage.

La défense aussi doit se montrer solide en double infériorité numérique, mais laisse des failles. Gaborit ne fait pas dans la dentelle, en parfaite position dans le slot il s’applique pour remettre les compteurs à zéro, 1-1 à 6’42 [5-3].



Après le temps fort angevin, les Chamoniards tentent de ressortir tant bien que mal le palet, Marinaccio s’échappe en contre mais se heurte à Cowley dans sa fin de course.

La partie est intense et malgré la différence de points qui séparent les deux formations au classement, les Pionniers jouent leur va-tout !



Maxime Richier

A 4 contre 4, des espaces se libèrent, les locaux patientent jusqu’au retour de leur joueur pénalisé pour installer leur jeu de puissance. Marinaccio tire sur le portier angevin qui laisse le rebond à Harjula. Ce dernier inscrit son but dans la cage ouverte et redonne l’avantage aux siens, 2-1 à 19’02 [5-4].





Les locaux impressionnent



La reprise de la seconde période est plus hachée. D’ailleurs, Angers cède du terrain aux Pionniers en commettant une faute. Les Chamoniards s’installent, font tourner, Marinaccio sert Bejmo à la bleue qui s’approche lentement mais sûrement de la cage et prend à revers Cowley, 3-1 à 24’33 [5-4].



Dans la foulée, alors que les locaux sont à l’attaque, Kazarine perd le palet à la bleue, Gaborit en profite pour partir en break, mais est stoppé irrégulièrement par Silfver.

Il se passe de nombreuses actions pendant ce jeu de puissance angevin, Bejmo intercepte le palet et se présente à son tour en break, Cowley remporte le face-à-face. Dans l’action suivante, Gaborit, toujours très dangereux, voit son tir sauvé sur la ligne de but par la défense chamoniarde, le score reste donc inchangé.



Maxime Richier

Les Pionniers mènent mais face à Angers il n’est pas question de baisser de rythme pour conserver l’avantage. Les Ducs ont du mal à poser leur jeu, et laissent une double supériorité numérique aux locaux qui, heureusement pour eux ne donnera rien !

Alors plutôt en difficulté, Angers bénéficiera de deux powerplays successifs en fin de tiers. Sabol fait le job sur le peu d’occasions angevines et permet à ses coéquipiers de rentrer aux vestiaires toujours en avance à la marque.





Le physique angevin fait la différence



Le jeu repart à 100 à l’heure ! Alors que les Pionniers ont une chaude occasion qui leur permettait de prendre un peu plus le large, le tir de Harjula est repoussé et le jeu repart directement dans le sens inverse. Les locaux ne le savent pas encore mais cette occasion manquée, va complètement changer la physionomie du match... Dusseau s’enfuit en break mais est intercepté par Durand, qui provoque un tir de pénalité. Bouchard transforme ce tir sans trembler, 3-2 à 42’03.

Maxime Richier



Les Ducs reprennent la main sur les débats avec cette réduction du score, en laissant tout de même quelques minutes de supériorité à leurs adversaires, mais ces derniers ne parviennent pas à s’installer en zone offensive.

Le rythme ne faiblit pas, et les défenses sont proches de la rupture de chaque côté.

Hauteur d’une belle prestation, la défense chamoniarde finit par rompre sur une frappe puissante de Manning pour égaliser, 3-3 à 50’59.



Les Angevins continuent d’appuyer offensivement à la suite de leur égalisation et poursuivent leurs efforts pour prendre une première fois l’avantage dans la rencontre.

Les locaux se donnent de l’air grâce à un powerplay, mais entre précipitation et imprécision, la finition n’est pas celle attendue !

Les dernières minutes sont longues pour les Haut-Savoyards qui sont acculés en défense et manquent de physique pour se relancer.

Les joueurs se dirigent droit vers la prolongation.





Angers sonne le glas !



Au jeu de la prolongation, Angers décide de très vite faire la différence, en remportant l’engagement. Les locaux n’ont pas le temps de s’approcher de la cage adverse. Giroux force la décision en expédiant le puck dans les filets de Sabol, 3-4 à 31’02.

Maxime Richier





Les Pionniers s’inclinent avec les honneurs 4 buts à 3 face à Angers, malgré une belle prestation. Ils pourront notamment regretter un face-à-face manqué et une double supériorité numérique gâchée. Les visiteurs auront su faire parler leur expérience et leur physique pour l’emporter dans la prolongation, sans même avoir mené une seule fois durant le temps réglementaire.

Chamonix prend tout de même un point important avant d’affronter Amiens, ce samedi. Les Ducs poursuivent leur périple en s’arrêtant sur la glace de Mulhouse dès ce soir.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo