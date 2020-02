Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 41ème journée : Chamonix vs Gap 2 - 3 (2-2 0-0 0-0 0-1) Après prolongation Le 11/02/2020 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Gap ] La bataille pour les playoffs n’a pas encore livré tous ses secrets Une rencontre capitale avait lieu ce mardi à Richard Bozon ! A quatre journées de la fin du championnat, les Pionniers de Chamonix accueillaient les Rapaces de Gap, équipe en forme du moment. L’enjeu est de taille, les Chamoniards, 7e avec 3 points d’avance sur Gap, peuvent valider leur qualification aux playoffs en remportant la partie. En revanche, si Gap l’emporte, les deux dernières places qualificatives pourraient être convoitées par 3 équipes, puisque qu’Anglet n’a pas dit son dernier mot. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie RICHIER le 13/02/2020 à 15:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1995 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Peyre assistés de MM. Boniface et Zede Buts :

Chamonix : 00.17 Johan Eriksson (ass Fredrik Widen et Benjamin Lagarde) ; 02.10 Johan Eriksson (ass Mathieu Briand)

Gap : ; 09.05 Mathieu Gagnon (ass Arturs Mickevics) ; 12.03 Arturs Mickevics (ass Julien Correia et Jean Dupuy) ; 63.59 Mathieu Guertin (ass Ondrej Smach et Julien Correia) Pénalités 8 minutes contre Chamonix 10 minutes contre Gap



Au coude à coude



Il ne fallait pas être en retard à Richard Bozon, puisque les hommes de Saarikoski ouvraient la marque après seulement 17 secondes de jeu ! Widen transmet le puck à Johan Eriksson qui fait trembler les filets, 1-0 à 0’17.



Les Pionniers sèment le trouble dans la défense gapençaise. Les locaux remportent un face-off dans le camp adverse, Eriksson en profite et double la marque pour son compteur personnel ainsi que pour son équipe, 2-0 à 2’10.



Gap doit absolument trouver la ressource afin de refaire son retard, un temps mort est alors demandé par Eric Blais. Dimitri Thillet s’offre alors un duel avec Richard Sabol, mais le portier s’affirme.

Les Rapaces peinent davantage à sortir le palet de leur zone, pourtant Victor Ranger parvint à se frayer un passage pour défier Sabol, sans réussite. Ces incursions en zone offensive, relancent les visiteurs, Vondracek, seul devant la cage, voit son tir passer derrière Sabol mais, la rondelle rebondira sur le poteau gauche. Triste sort pour cette action rondement menée.

Les deux formations imposent un rythme soutenu ! Les Chamoniards ont tendance à tirer au but dès qu’ils le peuvent, toutefois ils manqueront l’occasion d’aggraver la marque grâce à leur premier power-play de la rencontre. Avant la fin de la supériorité, Salonen rejoindra son adversaire en prison, laissant le jeu se dérouler à 4 contre 4. Les Rapaces volent alors en contre, l’action est fluide et rapide, Mathieu Gagnon conclut parfaitement et réduit l’écart, 2-1 à 9’05 [4-4].



Les Haut-Savoyards réagissent, Lagarde obtient un palet dans le bon timing, entre deux défenseurs qu’il prend de vitesse, son tir sera repoussé par Ylonen.

Occasion manquée qui vaut cher. Les Gapençais reviennent dans la course grâce à un power-play. Ils ne tardent pas à s’installer en zone, Arturs Mickevics, à bout portant, place le palet dans la lucarne opposée, 2-2 à 12’03 [5-4].



Ce but rebooste les Rapaces, ces derniers feront une belle frayeur aux Pionniers alors en supériorité, en amorçant un 3 contre 1. Malheureusement pour les visiteurs, non seulement l’opportunité ne sera pas concrétisée mais leur portier, Ylonen, blessé, sera contraint de quitter ses partenaires.

Les deux formations ne parviennent pas à se départager et rentrent donc aux vestiaires sur le score paritaire de 2 buts partout.

Aucun changement



Les joueurs sont tout aussi actifs que lors du premier tiers ! Les deux formations ne se font pas de cadeaux. En supériorité, Malo Ville ne parvient pas à glisser le puck au fond des filets, Darier, entré en jeu avant la pause était pourtant battu, un de ses défenseurs interviendra pour repousser la rondelle.

Si le palet allait d’un but à l’autre à l’entame de la période, les Gapençais prennent l’ascendant au fil des minutes, les passes sont fluides et les interceptions sont de plus en plus nombreuses, piégeant les Pionniers dans leur zone. Seul Sabol tire son épingle du jeu en repoussant les tentatives de ses adversaires.

Les locaux peinent à créer le danger devant Jimmy Darier, qui voit le jeu se dérouler au loin. Gap fait le pressing afin de ne laisser aucun palet aux Chamoniards.

Un power-play donnera de l’air aux Pionniers, Salonen reçoit le puck plein axe, se retourne face à la cage pour faire douter Darier d’un tir puissant. Plusieurs tentatives suivront sans trouver la faille.

De retour à 5, Gap verrouille parfaitement sa défense et abrège les offensives adverses.

Sur le gong, Terrier obtiendra un palet en étant seul dans l’axe, mais le dernier rempart gapençais sauvera les siens à un moment plus qu’important, et conserve l’égalité à la pause.





Aucune équipe ne se détache



Les Pionniers sont rapidement rappelés à l’ordre par le quatuor arbitral. Pour autant, ils parviennent à sortir régulièrement le palet de leur zone, repoussant les tentatives gapençaises.

La pénalité change de camp quelques instants plus tard. Les locaux s’installent mais se heurte à un Darier impérial.

Le jeu est encore une fois équilibré, impossible de déterminer le vainqueur de cette rencontre indécise !

Les minutes défilent, les équipes se disputent le palet en zone neutre. Thillet s’extirpe et s’offre une belle occasion. Sabol est attentif et plonge pour capter le puck.

Les opportunités chamoniardes sont moins huilées qu’en début de rencontre, Sabol devra reproduire son effort précédent pour stopper le tir de Golicic.

Dans le sens inverse, Widen aurait pu faire sauter le verrou gapençais, mais la rondelle flirte avec la ligne de but, sans rentrer.

Le rythme monte encore d’un cran, Andersen entre en zone et se rapproche de la cage, ce dernier dans un excès d’engagement provoquera une faute sur le gapençais qui le marquait et laissera ses partenaires en infériorité à un moment crucial, à moins de 5 minutes du terme. Les locaux tiennent le coup en box-play !

La fin de match est aussi palpitante qu’incertaine, Lagarde, seul dans le slot, manque le cadre, alors que Golicic verra son shoot immobilisé par Sabol.





Au bout du bout



Aucun but ne sera inscrit dans les deux derniers tiers, la prolongation retentit alors!

Cette prolongation se joue au ralenti, les deux formations ont du mal à se livrer. Le danger viendra une première fois de Fabien Colotti, son tir frôle le poteau droit de Sabol.

Andersen rétorque, il prend de la vitesse, entre en zone, son lancé est détourné par le bout de la botte de Darier.

La sentence finale viendra de Mathieu Guertin ! Astucieux, ce dernier passe incognito derrière les trois Chamoniards, il se présente seul devant Sabol et conclut la partie sans trembler pour offrir la victoire à Gap, 2-3 à 63’59.



Gap l’emporte au bout du suspense, 3 buts à 2 face aux Pionniers dans un match intense et équilibré qui a tardé à livrer son dénouement ! Les écarts se resserrent donc au classement, les Rapaces toujours 8e reviennent à deux longueurs des Pionniers, alors qu’Anglet vainqueur dans le même temps de Briançon, n’a plus que 3 points de retard sur Chamonix !

Passionnante, cette saison n’a pas encore rendue son verdict ! Ce vendredi, les Pionniers iront défier Amiens, alors que Gap se rendra à Mulhouse, mardi prochain.

