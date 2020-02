Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 41ème journée : Rouen vs Angers 5 - 1 (5-0 0-1 0-0) Le 11/02/2020 Patinoire Île Lacroix, Rouen [ Rouen ] [ Angers ] Les Dragons passent la seconde. Le choc de la 41ème journée de Synerglace Ligue Magnus se déroulait à l’Ile Lacroix avec une rencontre entre les Dragons de Rouen et les Ducs d’Angers, deux équipes engagées dans la course à la seconde place. Si les Ducs, deuxième avant le coup d’envoi, espèrent conforter leur avance, les rouennais comptaient bien les déloger de leur perchoir avec seulement trois journées à disputer derrière. Patinoire Île Lacroix, Rouen, Hockey Hebdo Alexandre Canivet le 12/02/2020 à 20:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2747 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Ernecq assistés de MM. Caillot et Yssembourg Buts :

Rouen : 03.11 Nicolas Deschamps (ass Mikko Lehtonen et Cam Barker) ; 06.30 Cam Barker (ass Mathieu Roy et Marc-André Thinel) ; 10.13 Pierre Crinon (ass Marc-André Thinel et Nicolas Ritz) ; 17.43 Kévin Dusseau (ass Bastien Maia et Maurin Bouvet) ; 18.58 Joël Caron (ass Nicolas Deschamps et Mathieu Roy)

Angers : ; 26.48 Patrick Coulombe (ass Clément Masson et Maxime Lacroix) Pénalités 22 minutes dont 10 à Barker contre Rouen 10 minutes contre Angers





Un lancer de Barker contré par un défenseur angevin revient sur Deschamps seul dans le slot qui feinte Hardy pour ouvrir la marque (1-0/3’11/ Deschamps ass. Barker et Lethonen).

Photographe : Marine Romain La domination rouennaise s’accentue dans les minutes suivantes. Sur la première supériorité pour les Dragons, Barker de la pointe trompe Hardy d’un lancer balayé à mi-hauteur qui trompe le gardien tricolore masqué (2-0/ 6’30/ Barker ass. Roy et Thinel).

Les rouennais resserrent leurs griffes acérées sur des Ducs qui ne parviennent pas à réagir. Le jeu des Dragons est fluide et les sorties de zone tranchantes.

Sur l’une d’elles, Ritz trouve Thinel sur le côté droit qui voit parfaitement la montée de Crinon à l’opposé, la passe du vétéran est parfaite et le slap ras glace du jeune rouennais imparable pour le trois zéro (3-0/ 10’13/ Crinon ass. Thinel et Ritz).

Les Ducs n’y sont pas et accusent sérieusement le coup. Pintaric doit attendre la douzième minute de jeu pour intervenir sur un slap puissant de Lacroix (11’32). Bien maigre pour des visiteurs qui ne parviennent pas à tenir le palet en zone adverse.

A l’image de cette nouvelle attaque rouennaise depuis leur zone défensive qui voit Dusseau trouer Hardy une nouvelle fois trop facilement (4-0/ 17’43/ Dusseau ass. Maia et Bouvet). Les carottes sont déjà cuites pour les joueurs de Brennan Sonne qui vont même encaisser un nouveau but avant de rentrer au vestiaire, par Caron, après un palet relâché par Hardy, pas très inspiré ce soir, devant son but (5-0/ 18’58/ Caron ass. Deschamps et Roy).



F.O. : Rouen 15 - Angers 7

Tirs : Rouen 14 - Angers 8

On imagine que pour le coach angevin il était difficile de remotiver ses troupes durant la pause. Avec peu d’espoir d’obtenir des points dans ce match, il reste néanmoins 40 minutes à disputer. Coté Rouen, avec cinq filets d’avance, il suffit de rester sérieux et concentré pour remporter ce match.

Photographe : Marine Romain Néanmoins, et certainement de façon légitime, l’étreinte rouennaise n’est pas la même que durant le premiers tiers. Les passes sont moins précises et l’attention défensive pas aussi présente.

Les Angevins en profitent, sur une mise au jeu remportée, la combinaison entre Lacroix et Masson trouve en bout de ligne Coulombe qui ajuste de près Pintaric esseulé (5-1/ 26’48/ Coulombe ass. Masson et Lacroix).

Ce but va sonner comme un avertissement pour des Dragons qui retrouvent plus de justesse dans le jeu et serrent à nouveau les lignes. Ils les resserrent même très bien lors d’une double infériorité lors de laquelle les Ducs ne vont pratiquement rien se créer hormis un lancer de Bouchard en plein plastron de Pintaric (31’06).

Une nouvelle pénalité, très sévère, contre Ritz (33’34) offre une nouvelle chance aux visiteurs, mais ils ne parviennent pas à déjouer le box-play rouennais impeccable hier soir.

Thinel ne sera pas loin d’ajouter un but au compteur sur une sortie d’Hardy derrière sa cage, mais le plongeon désespéré du gardien tricolore aura raison du lancer du québécois (35’46).



F.O. : Rouen 8 - Angers 10

Tirs : Rouen 7 - Angers 12

Photographe : Marine Romain Le dernier acte du match sera sans grand intérêt. Un dribble de la « légende » Thinel fera lever la foule, mais l’attaquant rouennais ne parvient à glisser la rondelle entre les bottes d’Hardy qui le connait bien (40’53).

Les occasions sont minimes et les têtes de tous les acteurs déjà tourner vers les futures batailles à venir. Barker (48’11) tente bien sa chance, mais sa montée offensive butera à nouveau sur Hardy qui s’est bien ressaisit après un début de match très compliqué.

Les gardiens feront le show dans les dernières minutes avec des arrêts parfois spectaculaires mais avant tout efficaces. Pintaric déjouera un lancer puissant de Latendresse (50’24) avant de faire un double arrêt face au même Latendresse et Di Dio Balsamo qui avait bien suivit le rebond (53’00).

Hardy lui s’évertuera également à maintenir le score intact face à Bouvet (48’26) ou encore sur une déviation de Lampérier de près (52’14).



F.O. : Rouen 8 - Angers 7

Tirs : Rouen 5 - Angers 8

Doucement mais surement, les Dragons de Rouen ont entamé depuis début décembre une remontée au classement qui les voit ce soir sur la seconde marche du podium.

Photographe : Marine Romain Rapidement aux commandes de la rencontre et auteurs d’un premiers tiers temps parfaitement maitrisé dans le jeu, les rouennais ont facilement su venir à bout d’Angevins dont ont attendaient une tout autre performance. Les joueurs de Fabrice Lhenry entament le sprint final de la saison régulière de la meilleure façon et ont désormais leur destin entre leurs mains.

En quête du meilleur classement possible depuis deux mois, après un automne compliqué qui les voyait végéter à la cinquième place, les protégés de Thierry Chaix ont renversé la situation.

Seconds et encore mathématiquement à porter de fusil des grenoblois, les prochains jours s'annoncent excitants pour les rouennais avec en plus une finale de Coupe de France pour épicer le tout !







