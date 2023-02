Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 41ème journée : Rouen vs Chamonix 6 - 1 (1-0 3-1 2-0) Le 21/02/2023 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Chamonix ] LM : Nouveau succès normand. C’est dans une patinoire, qui une nouvelle fois affiche « guichet fermé » que les dragons, pour l’avant dernier match de saison régulière, et les chamois vont en découdre. Pour les deux formations la victoire est importante, pour Rouen consolider sa seconde place et pour Chamonix rester dans les huit synonymes de play-off. Une rencontre avec de nombreux absents de part et d’autre, pour Rouen Hervé, Perret, Claireaux, Maia, Deberge, Tournier et Elorinne font défaut côté chamoniard Delemps, Tugnutt, Elo, Muller et Silfver manque à l’appel. PS : on recherche un(e) rédacteur(trice) pour les matchs des dragons à domicile, si vous êtes intéressé nous contacter sur l'adresse de la rédaction. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 23/02/2023 à 14:27 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Bourreau assistés de MM. Debuche et Simon Buts :

Rouen : 19.54 Kelsey Tessier (ass Loïc Lamperier et Sacha Guimond) ; 23.14 François Beauchemin (ass Charlie Dodero et Alexandre Mallet) ; 31.58 Alexandre Mallet (ass Sacha Guimond et Niclas Lucenius) ; 33.06 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 49.40 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet) ; 52.33 Christophe Boivin (ass Florian Chakiachvili et Kelsey Tessier)

Chamonix : ; 36.38 Joonas Alanne (ass Aleksi Poikola et Gabin Ville) Pénalités 10 minutes contre Rouen 12 minutes contre Chamonix



Belle résistance de Chamonix.



Désireux de se mettre à l’abri rapidement, Rouen s’installe de suite dans la moitié de glace adverse et met Sabol de suite sous pression. Si en plus l’indiscipline s’en mêle.

Cinq minutes se sont déjà écoulés et Sabol est bien chaud, de son côté Pintaric n’a qu’à intervenir qu’une fois sur un tir de Cerny. Le gardien des chamois continue son show en se montrant intraitable face à Beauchemin, Yeo ou de Boivin.

Photographe : Marine Romain Ouverture du score par Tessier Chamonix ne se contente pas de défendre et sur un contre rapide Poikula, sur la droite, trouvera le poteau gauche, on était à mi tiers.

D’un côté comme de l’autre le jeu est rapide et même si Rouen domine quelque peu les débats, ils restent toujours très attentifs aux contres rondement menés par les visiteurs. Les jeux de puissance des uns et des autres ne permettront pas de débloquer le panneau d’affichage.

On s’achemine vers la fin du tiers sur un score vierge. Mais Rouen ne l’entendait pas ainsi et à six secondes du terme, Rouen va ouvrir la marque.

Guimond en possession de la rondelle à la bleue lance à la cage, Lamperier juste devant le gardien dévie sur la gauche à Tessier qui marque facilement (19.54 / 1-0 / Tessier ass. Lamperier et Guimond).

Si ce but récompense l’abnégation normande, il est néanmoins cruel pour les hauts savoyards.



Rouen rentre au vestiaire avec le minimum syndical. L’engagement des uns et des autres n’auront pas suffi à faire trembler les filets plus souvent, il faut dire qu’avec des monstres comme Sabol et Pintaric pas évident.

Désireux de se mettre à l’abri rapidement, Rouen s’installe de suite dans la moitié de glace adverse et met Sabol de suite sous pression. Si en plus l’indiscipline s’en mêle.Cinq minutes se sont déjà écoulés et Sabol est bien chaud, de son côté Pintaric n’a qu’à intervenir qu’une fois sur un tir de Cerny. Le gardien des chamois continue son show en se montrant intraitable face à Beauchemin, Yeo ou de Boivin.Chamonix ne se contente pas de défendre et sur un contre rapide Poikula, sur la droite, trouvera le poteau gauche, on était à mi tiers.D’un côté comme de l’autre le jeu est rapide et même si Rouen domine quelque peu les débats, ils restent toujours très attentifs aux contres rondement menés par les visiteurs. Les jeux de puissance des uns et des autres ne permettront pas de débloquer le panneau d’affichage.On s’achemine vers la fin du tiers sur un score vierge. Mais Rouen ne l’entendait pas ainsi et à six secondes du terme, Rouen va ouvrir la marque.Si ce but récompense l’abnégation normande, il est néanmoins cruel pour les hauts savoyards.Rouen rentre au vestiaire avec le minimum syndical. L’engagement des uns et des autres n’auront pas suffi à faire trembler les filets plus souvent, il faut dire qu’avec des monstres comme Sabol et Pintaric pas évident.

Rouen totalise.



Photographe : Marine Romain Mallet dévie le tir pour inscrire le 3ème but Au retour des vestiaires, la physionomie ne change pas à savoir un pressing haut des normands. Mais Sabol est resté bien chaud malgré la pause et se met en opposition sur les assauts rouennais.

On peut être bon on n’est pas un surhomme.

Dodero à la bleue légèrement décalé à droite envoi le palet à la cage et Beauchemin sur la trajectoire dévie me semble-t-il de façon bien involontaire la rondelle hors de porter de Sabol (23.14 / 2-0 / Beauchemin ass. Dodero et Mallet).

Dès lors le dragon ne lâche pas sa proie, mis sous pression le chamois se met à la faute sans pour autant porter préjudice, Sabol maintient les siens. Par la suite, Rouen éprouve le besoin de souffler ce qui profite aux attaquants de Chamonix, Nikiforov, Kuuka et Ville se heurtent à Pintaric.

Chamonix retourne dans ses travers et se voit puni. Il ne faut pas donner trop de munition aux normands.

Photographe : Marine Romain Alanne trompe Pintaric Sur le jeu de puissance la rondelle arrive plein axe à la bleue à Guimond qui expédie un gros lancé que Mallet dévie astucieusement et trompe un Sabol impuissant sur ce coup-là (31.58 / 3-0 / Mallet ass. Guimond et Lucenius).

Dans la foulée de cette réalisation, Beauchemin avec une attaque rapide file côté droit et adresse à l’opposée une superbe passe à Boivin qui fructifie l’offrande (33.06 / 4-0 / Boivin ass. Beauchemin et Mallet).

Du coup Sabol cède sa place à Richard. Chamonix dos au mur réagit fort bien. Sur une séquence en zone offensive, un premier mouvement met Pintaric en difficulté qui en perd sa crosse.

Le second tir de Poikola est dévié de la jambière et c’est Alanne le plus vif qui en profite (36.38 / 4-1 / Alanne ass. Poikola et Ville G.).

Les montagnards finissent le tiers avec un jeu de puissance mais Pintaric mettra fin à toutes les offensives.



Rouen aura réussi à se mettre à l’abri dans ce tiers non sans mal. Le trio Mallet, Boivin, Beauchemin aura été le bourreau des chamois.



Aux dragons la conclusion.



Pour l’entame du dernier acte, Chamonix profite d’un jeu de puissance pour mettre la pression sur Pintaric. Le gardien normand reste infranchissable bien aidé par ses boys qui font le job. C’est au contraire Mallet, bien lancé par Boivin qui vient défier Richard qui s’en sort à bon compte.

Photographe : Marine Romain Pintaric met en échec les offensives des chamois De retour en nombre égal, Rouen et Chamonix se rendent coup pour coup, les actions se suivent, le jeu est vif et rapide et les deux gardiens se mettent en évidence. Le temps tourne et on arrive dans les dix dernières minutes, moment que choisit Boivin pour illuminer la patinoire avec un but d’une autre planète.

Le lutin normand récupère le puck dans la zone neutre côté droit, entre en zone offensive, repique dans l’axe et d’un tir soudain et précis envoie le puck dans la lucarne gauche, tout simplement splendide (49.40 / 5-1 / Boivin ass. Mallet).

Le numéro 94 n’est nullement rassasié de filet et il va inscrire son deuxième triplé après celui réalisé contre Mulhouse.

Au départ c’est Mallet dans sa zone de défense côté gauche qui détient le palet, longue transversale pour Boivin qui file défier Richard et lui glisse le palet entre les jambières (52.33 / 6-1 / Boivin ass. Mallet et Tessier).

La fin de la rencontre sera à l’avantage de Chamonix qui bénéficiera d’un jeu de puissance qui sera anéanti par les prestations de Pintaric.



Rouen remporte une précieuse victoire en ayant mis la manière. Une nouvelle fois les dragons auront inscrit six buts sur leur glaçon. Avec ce succès Rouen se rapproche de la seconde place qui mathématiquement n’est pas encore acquise. Chamonix de son côté devra batailler dur pour être dans les huit. Mais ce soir, les trop nombreux d’absents auront été préjudiciable. Au regard de la qualité du jeu fournit sur l’ile Lacroix, les chamois, s’ils récupèrent leur manquant, devraient s’en sortir. Rouen lui aussi fortement handicapé aura montré un esprit d’équipe qui n’est plus un secret, si l’ensemble de l’équipe est à féliciter, une mention spéciale à Boivin pour son triplé ainsi qu’aux jeune Goncalves en défense et du jeune attaquant Riu pour son premier match en magnus qui aura fait honneur au centre de formation normand. A Rouen de confirmer sur la route ce vendredi à Gap en match de retard de la 18ème journée puis samedi à Briançon avant l’ultime match à domicile pour le derby face à Amiens. Le dernier match de saison régulière nous emmènera à Nice.



PS : on recherche un(e) rédacteur(trice) pour les matchs des dragons à domicile, si vous êtes intéressé nous contacter sur l'adresse de la rédaction. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo