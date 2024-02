Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 41ème journée : Rouen vs Marseille 4 - 3 (2-0 1-1 1-2) Le 20/02/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Marseille ] Rouen gagne mais se fait peur. Avant dernière rencontre de phase régulière pour les dragons avec la réception des spartiates de Marseille, promu cette saison en ligue Magnus. Une rencontre importante pour le gain de la première place extrêmement importante pour les play-off. Play off que les visiteurs du soir ne sont pas encore mathématiquement assurés de participer. Cette rencontre sera l’occasion pour le public normand de découvrir (enfin) la recrue de fin décembre Rob Flick. C’est une nouvelle fois à guichet fermé que ce match va se dérouler. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 22/02/2024 à 07:12 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Levasseur assistés de MM. Debuche et Mercier-Landry Buts :

Rouen : 13.15 Vincent Nesa (ass Jordan Herve et Tommy Perret) ; 18.09 Marcel Hascak (ass Francis Perron et Emil Kristensen) ; 31.59 Vincent Nesa (ass Enzo Cantagallo) ; 47.25 Anthony Rech (ass Milan Kytnar et Christophe Boivin)

Marseille : ; 38.21 Nicolas Ruel (ass Paul Siraudin) ; 58.08 Paul Siraudin (ass Colin Morillon) ; 59.20 Gennadi Stolyarov (ass Fabien Colotti et Louis Cirgues) Pénalités 12 minutes contre Rouen 4 minutes contre Marseille



Rouen capitalise.



Pas de round d’observation pour les dragons qui prennent aussitôt le contrôle de la rondelle et investissent la zone défensive marseillaise.

Photographe : Marine Romain Les spartiates sont mis à rude épreuve et ils doivent, en ce début de rencontre, leur salut à leur gardien Ciliak qui réalise de beaux arrêts face à Rech, Boivin et Kristensen. Perron ne sera pas plus en réussite sur un tir à bout portant (05.34).

Le jeu se situe exclusivement dans la zone offensive normande. Marseille plie mais ne rompt pas, mieux en sortant du bois dès que Rouen relâche l’étau. C’est Da Costa (06.55) et Stolyarov (07.16) qui sont proche de marquer mais Pintaric est bien éveillé.

Sur un jeu de puissance, Dufek côté droit met Pintaric à forte contribution (09.16) puis Cirgues à la bleue envoie un gros tir que là encore le gardien rouennais dévie (09.36). Revenu en nombre Rouen reprend sa marche en avant mais là encore Ciliak s’impose avec brio sur des tentatives de Boivin, Hascak et Perron.

Photographe : Marine Romain Si Rouen est dominateur, Marseille exploite la moindre occasion, comme celle de Kadlec qui seul dans le slot voit Pintaric est un peu plus réactif pour geler la rondelle qui trainait juste devant la cage (12.09).

A force de pousser Rouen va enfin trouver la faille.

Sur un palet lancer au fond, c’est Perret qui sort vainqueur, trouve Hervé dans le slot. Son tir est repoussé par Ciliak dans la crosse de Nesa qui finit le job (13.15 / 1-0 / Nesa ass Hervé et Perret).

Marseille aura l’occasion de revenir au score suite à une supériorité, mais celle trop brouillonne ne procurera pas grand-chose. Hormis une passe de Dufek sur la droit pour Kadlec à l’opposer qui d’un tir direct fait briller Pintaric (15.42).

Il ne reste que deux tours de pendule à ce tiers quand, l’offensive rouennaise presse fort dans la zone d’attaque, Perron d’une passe millimétrée trouve Hascak sur la gauche qui allume Ciliak (18.08 / 2-0 / Hascak ass. Perron et Kristensen).

Vigners avec sa spéciale, débordement sur la droite et repiquage au centre, aura l’ultime occasion d’alourdir les tableau d’affichage mais Ciliak répond présent (19.20).



Rouen reporte ce tiers, dirons nous assez facilement, face à une timide formation marseillaise pas totalement descendu du bus, pour le moment.



Dos à dos.



Après le repos, la physionomie n’a guère changé, Rouen domine, Rouen presse et Marseille exploite la moindre baisse de régime. Tour à tour, Nesa, Herve, Perret dans la première minute et Boivin par la suite (21.35) oblige Ciliak à monter bonne garde.

Photographe : Marine Romain Plus les secondes défilent et plus on sent les marseillais de mieux en mieux et le match monte en intensité, les charges sont plus appuyées. Même si Marseille est mieux dans la rencontre, Ciliak lui, y est depuis un le début et il est encore en action devant Perron seul dans le slot (25.30).

Marseille bénéficie d’un jeu de puissance mais une nouvelle fois il ne sera guère prolifique en action dangereuse mise à part Da Costa mais Pintaric repousse (29.45).

Rouen alterne le chaud et le froid, le chaud par une montée rageuse de Yeo qui expédie la rondelle sur la barre transversale (30.27), et le froid avec une nouvelle prison. Comme les précédente Marseille peine à inquiéter l’arrière garde normande.

Pire même, sur une perte de palet en zone offensive, Cantagallo se dégage, le défenseur posté à la bleue manque son controle et Nesa s’en empare pour filer défier Ciliak qui ne peut que constater les dégâts (31.58 / 3-0 / Nesa ass Cantagallo).

Encore une supériorité pour Marseille et encore une stérilité d’actions. Est-ce Rouen qui a besoin de souffler ou Marseille qui accélère, du coup les azuréens monopolisent le puck.

Siraudin idéalement placé lance sur le gardien normand qui repousse… dans la crosse de Ruel qui marque cage ouverte (38.21 / 3-1 / Ruel ass. Siraudin).



Rouen et Marseille dos à dos dans ce tiers avec une formation des spartiates en nette amélioration dans le jeu et bien plus présent sur le glaçon. Rouen doit aussi son salut à un jeu de puissance des spartiates très défaillants.



Réaction marseillaise trop tardive.



En ce début d’ultime tiers, on assiste à une multitude d’erreur individuelle et collective de part et d’autre. L’indiscipline normande continue, mais une nouvelle fois, comme depuis le début, Marseille ne sera en mesure de faire briller Pintaric.

Revenu en nombre le jeu stagne, jusqu’à ce que Marseille est pris par la patrouille. Ce que Marseille à vendangé, Rouen va le leur faire payer.

La supériorité qui en suit est fort bien négociée et le palet va trop vite pour les spartiates. Boivin sur la droite trouve Kytnar au poteau, il fixe Cilaik et sert à l’opposé tou seul Rech qui n’a plus qu’à convertir l’offrande (47.25 / 4-1 / Rech ass. Kytnar et Boivin).

Photographe : Marine Romain On pense alors que la messe est dite, que Rouen va dérouler et ne faire qu’une bouchée du promu. Eh bien non. Ne sentant surement que plus rien à perdre Marseille enfin se lâche plus, est bien plus présent et commence à se rendre maître du palet. Les minutes défilent et Marseille est impuissant, Pintaric n’ayant pas trop de travail. Vigners pas en verve ce soir trouve le poteau droit de Ciliak qui semblait battu sur le coup. (54.20).

On entre dans les deux dernières minutes et Rouen est confortablement devant…. Au score mais moins dans le jeu. Les spartiates vont enfin trouver la faille.

Morillon à la bleue dans l’axe hérite du palet, son lancer sur la cage n’est pas très puissant mais Siraudin astucieusement le dévie hors de porter du gardien normand (58.08 / 4-2 / Siraudin ass. Morillon).

Avec ce but Marseille se sent pousser des ailes et pousse fort bien aider par l’apport d’un sixième joueur de champ Ciliak ayant déserté son but. Le troisième filet est tout proche mais Colotti sur le côté droit se heurte à Pintaric (58.57). Ce n’est que partie remise.

Le palet ne quitte pas la zone offensive, Marseille donne le tournis au leader du championnat.

Marseille revient à une unité par Stolyarov qui au premier poteau met juste sa palette en opposition, sur une passe de Colotti, pour envoyer le palet au-delà de la ligne (59.20 / 4-3 / Stolyarov ass. Colotti et Cirgues).

Un but qui sera validé après visionnage de l’action par le corps arbitral. Ruel à deux secondes du terme aura le palet d’égalisation mais Pintaric ferme bien l’angle (59.58).



Rouen remporte cette rencontre non sans mal en ayant souffert jusqu’au bout. Pour Rouen le match aura duré deux minutes de trop alors qu’il en aura manqué un peu pour Marseille. Côté normand on notera la bonne prestation (mais on y est habitué) de Pintaric ainsi que les bons débuts de Flick qui certes manque de rythme mais on sent bien que le hockey est là. Côté spartiates, Ciliak a tenu fort bien la baraque quand la domination rouennaise était au plus fort et la prestation d’ensemble du groupe. Rouen aura manqué de jus et aura joué trop compliqué dans l’ultime tiers offrant l’espoir à Marseille. Il va falloir se ressaisir dans le jeu dès ce vendredi à Bordeaux et Dimanche à Chamonix, sachant qu’il ne manque qu’une victoire pour finir à la première place et bien se positionner pour les play-off. Pas de round d’observation pour les dragons qui prennent aussitôt le contrôle de la rondelle et investissent la zone défensive marseillaise.Les spartiates sont mis à rude épreuve et ils doivent, en ce début de rencontre, leur salut à leur gardien Ciliak qui réalise de beaux arrêts face à Rech, Boivin et Kristensen. Perron ne sera pas plus en réussite sur un tir à bout portant (05.34).Le jeu se situe exclusivement dans la zone offensive normande. Marseille plie mais ne rompt pas, mieux en sortant du bois dès que Rouen relâche l’étau. C’est Da Costa (06.55) et Stolyarov (07.16) qui sont proche de marquer mais Pintaric est bien éveillé.Sur un jeu de puissance, Dufek côté droit met Pintaric à forte contribution (09.16) puis Cirgues à la bleue envoie un gros tir que là encore le gardien rouennais dévie (09.36). Revenu en nombre Rouen reprend sa marche en avant mais là encore Ciliak s’impose avec brio sur des tentatives de Boivin, Hascak et Perron.Si Rouen est dominateur, Marseille exploite la moindre occasion, comme celle de Kadlec qui seul dans le slot voit Pintaric est un peu plus réactif pour geler la rondelle qui trainait juste devant la cage (12.09).A force de pousser Rouen va enfin trouver la faille.Marseille aura l’occasion de revenir au score suite à une supériorité, mais celle trop brouillonne ne procurera pas grand-chose. Hormis une passe de Dufek sur la droit pour Kadlec à l’opposer qui d’un tir direct fait briller Pintaric (15.42).Vigners avec sa spéciale, débordement sur la droite et repiquage au centre, aura l’ultime occasion d’alourdir les tableau d’affichage mais Ciliak répond présent (19.20).Rouen reporte ce tiers, dirons nous assez facilement, face à une timide formation marseillaise pas totalement descendu du bus, pour le moment.Après le repos, la physionomie n’a guère changé, Rouen domine, Rouen presse et Marseille exploite la moindre baisse de régime. Tour à tour, Nesa, Herve, Perret dans la première minute et Boivin par la suite (21.35) oblige Ciliak à monter bonne garde.Plus les secondes défilent et plus on sent les marseillais de mieux en mieux et le match monte en intensité, les charges sont plus appuyées. Même si Marseille est mieux dans la rencontre, Ciliak lui, y est depuis un le début et il est encore en action devant Perron seul dans le slot (25.30).Marseille bénéficie d’un jeu de puissance mais une nouvelle fois il ne sera guère prolifique en action dangereuse mise à part Da Costa mais Pintaric repousse (29.45).Rouen alterne le chaud et le froid, le chaud par une montée rageuse de Yeo qui expédie la rondelle sur la barre transversale (30.27), et le froid avec une nouvelle prison. Comme les précédente Marseille peine à inquiéter l’arrière garde normande.Encore une supériorité pour Marseille et encore une stérilité d’actions. Est-ce Rouen qui a besoin de souffler ou Marseille qui accélère, du coup les azuréens monopolisent le puck.Rouen et Marseille dos à dos dans ce tiers avec une formation des spartiates en nette amélioration dans le jeu et bien plus présent sur le glaçon. Rouen doit aussi son salut à un jeu de puissance des spartiates très défaillants.En ce début d’ultime tiers, on assiste à une multitude d’erreur individuelle et collective de part et d’autre. L’indiscipline normande continue, mais une nouvelle fois, comme depuis le début, Marseille ne sera en mesure de faire briller Pintaric.Revenu en nombre le jeu stagne, jusqu’à ce que Marseille est pris par la patrouille. Ce que Marseille à vendangé, Rouen va le leur faire payer.On pense alors que la messe est dite, que Rouen va dérouler et ne faire qu’une bouchée du promu. Eh bien non. Ne sentant surement que plus rien à perdre Marseille enfin se lâche plus, est bien plus présent et commence à se rendre maître du palet. Les minutes défilent et Marseille est impuissant, Pintaric n’ayant pas trop de travail. Vigners pas en verve ce soir trouve le poteau droit de Ciliak qui semblait battu sur le coup. (54.20).On entre dans les deux dernières minutes et Rouen est confortablement devant…. Au score mais moins dans le jeu. Les spartiates vont enfin trouver la faille.Avec ce but Marseille se sent pousser des ailes et pousse fort bien aider par l’apport d’un sixième joueur de champ Ciliak ayant déserté son but. Le troisième filet est tout proche mais Colotti sur le côté droit se heurte à Pintaric (58.57). Ce n’est que partie remise.Le palet ne quitte pas la zone offensive, Marseille donne le tournis au leader du championnat.Un but qui sera validé après visionnage de l’action par le corps arbitral. Ruel à deux secondes du terme aura le palet d’égalisation mais Pintaric ferme bien l’angle (59.58).Rouen remporte cette rencontre non sans mal en ayant souffert jusqu’au bout. Pour Rouen le match aura duré deux minutes de trop alors qu’il en aura manqué un peu pour Marseille. Côté normand on notera la bonne prestation (mais on y est habitué) de Pintaric ainsi que les bons débuts de Flick qui certes manque de rythme mais on sent bien que le hockey est là. Côté spartiates, Ciliak a tenu fort bien la baraque quand la domination rouennaise était au plus fort et la prestation d’ensemble du groupe. Rouen aura manqué de jus et aura joué trop compliqué dans l’ultime tiers offrant l’espoir à Marseille. Il va falloir se ressaisir dans le jeu dès ce vendredi à Bordeaux et Dimanche à Chamonix, sachant qu’il ne manque qu’une victoire pour finir à la première place et bien se positionner pour les play-off. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo