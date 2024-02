Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 42ème journée : Amiens vs Anglet 4 - 3 (1-0 2-1 1-2) Le 23/02/2024 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Anglet ] Amiens s'impose face à Anglet Retour sur la rencontre du vendredi 23 février 2024 de la 42ème journée du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Amiens, à domicile, s'imposer face à Anglet. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Aurélie Gentil le 25/02/2024 à 07:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3220 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Hauchart assistés de MM. Douchy et Goncalves Buts :

Amiens : 12.10 Janis Svanenbergs (ass Justin Bergeron et Tomas Simonsen) ; 24.44 Antonin Plagnat (ass Danick Bouchard et Matias Lehtonen) ; 29.07 Janis Svanenbergs (ass Antonin Plagnat et Bastien Maia) ; 46.31 Justin Bergeron (ass Bastien Maia et Janis Svanenbergs)

Anglet : ; 38.50 Fabien Kazarine (ass Keith Getson et Maurin Bouvet) ; 49.19 Sam Dunn (ass Thomas Decock et Samuel Rousseau) ; 53.14 Colin Doyle (ass Michaël Young et Phillips Trey) Pénalités 5 minutes dont 5 à Belharfi contre Amiens 15 minutes dont 5 à Faure contre Anglet



En début de match, les Gothiques s'imposent sur leur glace. Ils enchaînent de belles occasions mais manquent de réalisme. Vers la septième minute de jeu, l'Amiénois Mathieu Boucher se retrouve face aux cages angloyes, mais vise au-dessus du but.

A 11 minutes 40, le défenseur de l’Hormadi Michael Young écope de deux minutes de pénalité pour « obstruction ». Janis Svanenbergs en profite pour ouvrir le score, assisté de Justin Bergeron (1-0/12'10).



Photographe : © Nicolas Leleu

Les Amiénois ne se reposent pas sur leurs lauriers et Tomas Simonsen parvient à déjouer la défense adverse, puis il fait une passe à Rayan Belharfi, qui manque le controle du palet et ne parvient pas à tirer. C'est au tour des Angloys de se créer des occasions, devant les filets d'Antoine Gilbert, mais aucun but n'est marqué.



Les Gothiques commencent bien la deuxième période en inscrivant rapidement un deuxième but, marqué par Antonin Plagnat, aidé de ses coéquipiers Danick Bouchard et Matias Lethonen (2-0/24'44).



Quelques secondes plus tard, une bagarre éclate entre l'Amiénois Rayan Belharfi et l’Angloy Arnaud Faure, ils rejoignent tous les deux le banc de la prison pendant 5 minutes, pour « bagarre », mais les deux équipes continuent de jouer à 5 joueurs contre 5.

Un peu avant la mi- match, Janis Svanenbergs marque son deuxième but personnel et le troisième but de son équipe, assisté d’Antonin Plagnat et de Bastien Maïa (3-0/29'07).



Photographe : © Nicolas Leleu

Ensuite, Ilies Djemel remonte du camp amiénois jusqu’à celui adverse, fait la passe à Tomas Simonsen, mais celui-ci ne réussit pas son tir. L'Angloy, Mickaël Young, reprend deux minutes de pénalité pour « crosse haute », après avoir blessé Tomas Simonsen, mais les Gothiques ne profitent pas beaucoup de leur supériorité numérique.

Une nouvelle occasion se créer pour ces derniers, Rayan Belharfi fait une belle passe à Ilies Djemel mais il manque le palet. En toute fin de tiers, Fabien Kazarine réduit le score, assisté de Keith Getson et Maurin Bouvet (3-1/38'50).





En début de troisième période, l'Angloy Samuel Rousseau prend deux minutes de pénalité pour « faire trébucher », puis son coéquipier Colin Doyle, pour « retenir », 1 minute 30 plus tard. Amiens profite de cette double supériorité pour inscrire le quatrième but par Justin Bergeron assisté de Bastien Maïa et Janis Svanenbergs (4-1/46'31).



La fin du tiers voit la réaction d'Anglet qui parvient à réduire la marque par Samuel Dunn assisté de Thomas Decock et Samuel Rousseau (4-2/49'19).



Photographe : © Nicolas Leleu

Arnaud Faure écope de deux minutes de pénalité pour obstruction, mais sans conséquence sur le score avant que Colin Doyle redonne de l'espoir à son équipe en marquant un troisième but angloy, assisté de Mickaël Young et Trey Phillips (4-3/53'14).



La fin de match est très intense, les joueurs d’Anglet montrent leur envie d'égaliser, leur gardien sort deux minutes avant la fin du temps réglementaire, mais ils ne parviennent pas à transpercer les filets d'Antoine Gilbert une quatrième fois.



Les Gothiques se qualifient donc pour les play off, malgré leurs nombreux blessés.



Photographe : © Nicolas Leleu







