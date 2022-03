Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 42ème journée : Amiens vs Chamonix 2 - 4 (2-2 0-2 0-0) Le 02/03/2022 Amiens - Le Coliseum. [ Amiens ] [ Chamonix ] Chamonix douche les espoirs d'Amiens Les Pionniers se sont logiquement imposés ce mercredi au Coliseum face à une équipe d'Amiens à côté de ses patins et qui a sérieusement hypothéqué ses chances de finir dans le top quatre. Amiens - Le Coliseum., Hockey Hebdo Christophe Verkest le 03/03/2022 à 08:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3067 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Ernecq assistés de MM. Debuche et Laboulais Buts :

Amiens : ; 16:02 Elgin Pearce ; 18:35 Spencer Naas (ass Romain Bault et Elgin Pearce)

Chamonix : 09:08 Phil Marinaccio (ass Emil Bejmo et Jarkko Harjula) ; 17:20 Phil Marinaccio (ass Emil Bejmo et Christian Silfver) ; 22:46 Christian Silfver (ass Emil Bejmo et Samuel Salonen) ; 25:48 Christian Silfver (ass Phil Marinaccio et Samuel Salonen) Pénalités 10 minutes contre Amiens 8 minutes contre Chamonix Les Amiénois n'ont pas choisi la bonne journée pour passer à côté de leur match ce mercredi face à Chamonix. D'abord parce qu'à l'approche des play-off, cette défaite sonne sûrement le glas des espoirs de finir quatrième de la saison régulière, ensuite parce que ce n'est pas le bon moment pour accuser une baisse de régime, et enfin parce que le Coliseum était plein comme un œuf et que les supporters en sont repartis plutôt déçus. La faute aussi à une équipe chamoniarde qui, elle, a livré une très bonne partie.



Photographe : Nicolas Leleu

Pourtant, sûrement échaudés par leur début de match samedi à Chamonix, les Gothiques ont pris cette rencontre à bras le corps pour dominer copieusement les débats. Mais sans jamais réussir à tromper la vigilance de la défense savoyarde. En face Henri-Corentin Buysse n'eut guère à s'employer jusqu'à la première supériorité numérique chamoniarde. Et c'est juste au moment où cette supériorité prenait fin que Phil Marinaccio catapultait le palet dans le filet grand ouvert à la suite d'un décalage bien construit par Emil Bejmo et Christian Silfver (0-1, 9mn08).



Dès lors le match changea de physionomie avec des Chamoniards bien plus à leur aise et qui en jouant juste posaient de gros problèmes aux Amiénois. Qui s'en sortirent par un exploit personnel signé Elgin Pearce l'attaquant canadien chipait un palet à l'entrée de la zone chamoniarde pour venir tromper en finesse Richard Sabol (1-1, 16mn02).



La réaction des Pionniers ne se fit pas attendre. Grâce à une nouvelle supériorité numérique, Phil Marinaccio doublait la mise. Avec un brin de réussite puisque son palet contré par une crosse picarde surprenait Henri-Corentin Buysse (1-2, 17mn19).



Mais en matière de réussite, les Amiénois n'eurent pas à se plaindre non plus avec leur seconde égalisation qui survint une bonne minute plus tard. Romain Bault reprenait le palet un peu comme il venait, son tir était dévié par le casque (!) de Spencer Nass pour finir dans le but chamoniard (2-2, 18mn35).



Photographe : Nicolas Leleu

Le début de la deuxième période fut complètement à l'avantage de Chamonix. Et cet avantage se traduisit aussi au tableau d'affichage. Alors qu'Alexandre Boivin venait d'échouer sur Richard Sabol, Christian Silfver, lui, concluait victorieusement le contre qui suivit, son tir passant entre les jambières de Henri-Corentin Buysse qui ne put que freiner le palet. (2-3, 22mn46).



Et ce n'était pas fini, face à des Amiénois visiblement pas dans leurs patins, le même Christian Silfver trompait une quatrième fois Henri-Corentin Buysse, moins rayonnant que d'habitude. (2-4, 25mn47).



A ce moment là, les Gothiques semblèrent sonner la révolte en se montrant enfin un peu plus mordant. Mais leurs attaques étaient trop désordonnées, les passes mal assurées ou mal contrôlées pour leur permettre de revenir. Comble de malchance, ils perdaient en plus Alexandre Boivin, évacué sur une civière, et abordaient le troisième tiers avec deux buts d'écart.



Photographe : Nicolas Leleu

Troisième tiers qui fut du même tonneau que la fin du précédent avec des Amiénois toujours brouillons et, contrairement aux matches précédents au Coliseum, en panne complète de réalisme avec un power play stérile. Bref, ce n'était vraiment pas leur soir. Un coup de semonce avant d'entamer la dernière ligne droite.



« Il va falloir maintenant terminer la saison régulière en retrouvant un peu de confiance, concluait après la rencontre Anthony Mortas, le coach des Gothiques, refaire du jus et trouver les bons alignements. »

« Il va falloir maintenant terminer la saison régulière en retrouvant un peu de confiance, concluait après la rencontre Anthony Mortas, le coach des Gothiques, refaire du jus et trouver les bons alignements. »







