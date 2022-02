Hockey sur glace - Ligue Magnus : 42ème journée : Bordeaux vs Gap 2 - 1 (0-0 2-0 0-1) Le 20/02/2022 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Gap ] Bordeaux vs Gap - Photos et vidéo Retour photos et résumé vidéo de la rencontre du 20 février du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Les Boxers de Bordeaux s'imposer à domicile face aux Rapaces de Gap. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photos Laurent Robert / Vidéo Fanseat le 21/02/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2427 spectateurs Arbitres : Mme Picavet et M. Bliek assistés de MM. Fauvel et Goncalves Buts :

Bordeaux : 25.03 Loïk Poudrier (ass Julien Guillaume et Marc André Lévesque) ; 29.5 Julien Guillaume (ass Marc André Lévesque et Alex Wideman)

Gap : ; 58.19 Fabien Bourgeois (ass Sébastien Rohat et Pierre Robert) Pénalités 13 minutes dont 5 à Lamboley contre Bordeaux 23 minutes dont 5 à Sosunov et 10 à Robert contre Gap



Retrouver la Galerie photos

de la rencontre (cliquer)



Photographe : Laurent Robert



Photographe : Laurent Robert

RESUME VIDEO © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.