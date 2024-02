Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 42ème journée : Cergy-Pontoise vs Chamonix 7 - 3 (3-1 3-1 1-1) Le 23/02/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Chamonix ] Objectif play-offs atteint pour Cergy C’étaient deux équipes non encore assurées d’avoir leur billet pour la phase finale du championnat de France élite de hockey sur glace qui s’affrontaient à l’Aren’ice de Cergy. Les Jokers de Cergy-Pontoise y recevaient les Pionniers de Chamonix avec la ferme intention de valider leur qualification. Dans leur chaudron, plein comme un œuf, les franciliens réalisèrent un gros match et obtinrent un net succès (7-3) synonyme de sésame pour les play-offs. Quoi qu’il advienne désormais, leur saison est sportivement réussie. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 24/02/2024 à 20:23 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2997 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Rauline assistés de MM. Caillot et Laboulais Buts :

Cergy-Pontoise : 01.28 Sayam Limtong (ass Emils Gegeris et Nikita Shalei) ; 04.52 Emils Gegeris (ass Patrick Coulombe et Aleksi Hamalainen) ; 11.11 Tomas Pardo (ass Robert Baillargeon et Aurélien Dorey) ; 27.51 Emils Gegeris (ass Patrick Coulombe et Aleksi Hamalainen) ; 30.56 Alex Barber (ass Gage Torrel et Patrick Coulombe) ; 31.05 Alex Barber (ass Gage Torrel et Aleksi Hamalainen) ; 50.57 Alex Barber (ass Gage Torrel et Raphaël Faure)

Chamonix : ; 16.59 Jack Walker (ass Julius Persson) ; 26.37 Clément Masson (ass Gabriel Chabot et Alexis Dogemont) ; 49.49 Jean-Claude Brassard (ass Clément Masson et Gabriel Chabot) Pénalités 5 minutes dont 5 à Dorey contre Cergy-Pontoise 10 minutes contre Chamonix Les Jokers marquent leur territoire





Ce sont les visiteurs qui se mettent en avant lors de la première minute de jeu, Ylönen devant déjà y réaliser 2 arrêts. Le premier sur un petit tir devant l’enclave de Gabriel Chabot bien servi de derrière le net par Mikko Kuukka, et le second sur un lancer de loin de Camil Durand. Heureusement pour les franciliens leur gardien international est bien dans la partie et a déjà la jambière alerte.



Juste après, c’est sur leur première occasion que les Jokers font mouche. Dans l’axe, Emils Gegeris décale Nikita Shalei dans le cercle droit. Le défenseur prend sa chance sur laquelle Aubrun laisse un rebond que convertit Sayam Limtong aux aguets (1-0, 01.28). Efficacité maximale pour les cergypontains, c’est de bon augure pour eux.



Chamonix tente bien de réagir tout de suite mais le gros tir de loin de John-Claude Brassard est bloqué par le gardien vert. Les franciliens semblent bien en place et, suite à un forecheck payant, Tomas Pardo récupère le puck sur la gauche, file au premier poteau avant de servir Louis Petit qui ne peut tirer face à la cage ouverte. Les Pionniers ont eu très chaud sur le coup.



La pression des Jokers s’intensifie et rapidement les chamoniards sont les premiers à être sanctionnés quand Kuukka en est réduit à retenir un adversaire contre la balustrade. Comment les unités spéciales franciliennes, les 8èmes de la ligue avec 20% de conversion, vont-elles se comporter ce soir face au jeu de penalty killing haut-savoyard, le 5ème de la ligue avec 78.15% de pénalités tuées ? Et bien plutôt fort bien !



D’emblée le jeu de puissance cergypontain est intense et bien mené. Aubrun est soumis à une véritable fusillade. Aleksi Hämäläinen le sollicite du cercle gauche et heureusement pour les chamoniards personne n’exploite le rebond. Puis Gegeris est l’auteur d’un gros tir qui passe juste à côté avant que, peu après, Hämäläinen ne récidive obligeant Aubrun à jouer du gant d’attrape en lucarne. Les défenseurs verts jouent eux aussi les artificiers. Vincent Melin, comme Gegeris précédemment, tire juste à côté avant que Daniels Gorsanovs ne cadre et contraigne le portier à un arrêt difficile. Finalement les Jokers finissent par placer leur spéciale. Ils font tourner la rondelle jusqu’à ce que Hämäläinen, sur la gauche, ne la ressorte pour Patrick Coulombe qui décale de l’autre côté Gegeris pour son redoutable one-timer (2-0, 04.52).



Les franciliens font le break et n’entendent pas en rester là. Gegeris se procure une nouvelle opportunité mais son rebond reste orphelin. Au cœur de cette domination verte les blancs n’ont que des miettes même si Kuukka oblige Ylönen à jouer de la botte. La pression cergypontaine reste forte, Aubrun arrête une nouvelle tentative de Hämäläinen puis stoppe ensuite, collé à son poteau, un beau lancer de Pardo. Ce qui devait arriver finit par arriver quand même et Cergy marque à nouveau. Aurélien Dorey, en position axiale, lâche un gros tir qui frôle le montant avant de rebondir sur la bande et de revenir en jeu. Robert Baillargeon sent Pardo dans son dos et lui dévie le palet, le jeune attaquant finissant l’action d’un joli tir (3-0, 11.11). Janne Sinkkonen, le coach chamoniard décide alors de remplacer son gardien et Lucas Mugnier fait son entrée en jeu.



Les Jokers conservent le momentum et le nouvel entrant est rapidement mis à contribution. Sur un lancement de jeu rapide, Alexander Barber l’oblige à un premier arrêt en 2 temps. Peu après, sur un revirement en zone neutre, Philéas Perrenoud et Petit s’échappent. Perrenoud fixe et sert petit qui ne peut prendre sa chance, Mugnier lui ayant immédiatement fermé la porte par son déplacement. Le gardien n’a pas le temps de gamberger car Melin le teste de loin peu après.



Les Pionniers ont toujours aussi peu d’occasions même si Daniil Tarasov, de la droite, oblige Ylönen à repousser. Finalement, c’est de façon très opportuniste que les haut-savoyards débloquent leur compteur. Alors que les Jokers sont à l’attaque et en pleine maitrise du jeu, Jonathan Walker a une très bonne lecture du jeu. L’américain anticipe la passe transversale de Dorey pour Raphaël Faure et l’intercepte à sa bleue de défense. Tel un V2, il file plein gaz sur le but francilien où il trompe Ylönen (3-1, 16.59).



Pour cette rencontre, les deux head coachs ont choisi de confier la cage à leur titulaires respectifs, Sebastian Ylönen du côté des Jokers et Tom Aubrun pour les Pionniers. A noter également le retour sur la glace, après une absence de 3 matchs, de Robert Baillargeon pour les cergypontains et celui de Stanislav Lopachuk pour les chamoniards, l'attaquant biélorusse ayant été longuement privé de jeu (15 matchs) suite à une vilaine blessure.

Les Pionniers réagissent mais se font foudroyer derrière

Alexis Dogemont lance Chabot sur la droite. Le canadien résiste aux défenseurs contre la balustrade et poursuit son débordement avant de contourner la cage et de remettre devant. Au second poteau, face à une cage ouverte, l’occasion est trop belle pour Clément Masson qui fait filoche (3-2, 26.37).



Ce but pique au vif les Jokers qui repartent de plus belle. Ils reprennent rapidement le jeu à leur compte et Colin Delatour trouve la jambière de Mugnier. Peu après, pour empêcher une relance francilienne, Bastien Zago fait trébucher Pardo en zone neutre. Il n’aura pas le temps de trop méditer sur sa faute sur le banc des punis car le powerplay est rapidement bonifié par Cergy. Comme à l’entrainement, Hämäläinen sur la gauche ressort pour Coulombe qui décale Gegeris dont le missile rase le poteau (4-2, 27.51). Malheureusement un air de déjà vu pour les Pionniers qui sont relégués à nouveau à 2 longueurs.



Largement remis en selle, les Jokers déroulent. Perrenoud en angle oblige Mugnier à un nouvel arrêt. Le gardien ne fait que retarder l’échéance car, peu après, suite à un pressing et un gros travail de Gage Torrel derrière le but adverse, l’américain sert en retrait Barber qui nettoie la lucarne (5-2, 30.56).



Les Haut-savoyards n’ont pas le temps de digérer l’action car, sur la remise en jeu, les cergypontains remettent le couvert. L’engagement est gagné par Hämäläinen et alors que l’action de Torrel, lancé sur la droite, semble jugulée par les chamoniards, le disque revient dans le cercle droit vers Barber qui en fait le meilleur usage possible (6-2, 31.05). L’addition s’alourdie pour Chamonix.



Tristan Crozier veut participer à la fête et contraint Mugnier à un nouvel arrêt. Tout va bien pour Cergy jusqu’à 4 minutes de la fin de tiers où Dorey se rend coupable d’un « faire trébucher » dans l’arrondi gauche. Après la vérification vidéo des officiels, le défenseur vert écope de 5 minutes de prison. C’est une grosse opportunité qui est offerte aux Pionniers avec ces incompressibles 5 minutes d’avantage numérique. Comment le jeu de puissance haut-savoyard, le 9ème du championnat avec 19.48% de conversion, va-t-il les mettre à profit face au jeu de penalty killing francilien, le 3ème avec 80.56% de pénalités tuées ? Le moins que l’on puisse dire c’est que les chamoniards vont se casser les dents sur la boite défensive verte et, mis à part une belle tentative de Brassard, Ylönen n’est pas trop sollicité.



A la reprise, les Pionniers semblent animés de bien meilleures intentions. D'entrée, Chabot est d'ailleurs à créditer d'une belle échappée au terme de laquelle il ne parvient toutefois pas à marquer. Le jeu est un peu plus débridé car les 2 équipes se rendent coup pour coup. Les interceptions se multiplient. Finalement, Chamonix profite de se rééquilibrage du jeu pour revenir à la marque et se relancer dans la partie.

Cergy toujours aussi dominateur contrôle le tiers





Cette fois, le jeu défensif des Pionniers sera récompensé de ses efforts et le penalty kill obtenu malgré Gegeris qui aura encore tenté de placer sa spéciale ou Barber qui aura obligé Mugnier à un bel arrêt. Mais les Pionniers ne sont pas sortis d’affaire pour autant car, à 5 contre 5, Baillargeon puis Gegeris, déchainé ce soir, ont encore de belles opportunités sur lesquelles Mugnier doit s’employer.



Un peu contre toute attente, c’est sur un exploit individuel conclu par un but un peu chanceux que les haut-savoyards retrouvent un peu le sourire. Sur une action initiée par Chabot, Brassard s’extirpe des griffes de la défense verte et lance à la cage. Ylönen repousse mais l’américain a de la suite dans les idées. Il poursuit son action et récupère le puck en angle avant de remettre fort devant le but pour Chabot. Le canadien n’a pas à toucher le palet puisque c’est l’infortuné Melin qui semble le dévier dans ses propres filets (6-3, 49.49).



L’écart reste toujours important mais Chamonix a peut-être encore quelques espoirs. Les Jokers ne vont pas mégoter et, moins d’une minute plus tard, les étouffer dans l’œuf en aggravant le score. Après une première occasion de Torrel bien arrêtée, les franciliens retrouvent le chemin des filets. C’est encore Barber qui décroche la timbale en inscrivant son 3ème but de la rencontre, réalisant ainsi le parfait Hat trick. Quand Faure confie le disque à Torrel personne ne pense que l’américain va passer en revue, dans un slalom effréné, la défense blanche avant de délivrer, entre les cercles, un caviar de passe pour son compatriote qui le met au fond (7-3, 50.57).



Dur pour les chamoniards, d’autant que les 2 compères rééditent l’exploit peu après mais Mugnier arrête cette fois la tentative de Torrel. La nouvelle pénalité concédée ensuite, quand Valentin Coffy fait trébucher Perrenoud, n’arrange pas les chamoniards qui restent plus que jamais sous pression. En pénalité différée, Delatour tente une « Gegeris » mais voit sa tentative bloquée par Mugnier qui devra s’employer pour garder sa cage inviolée. Il stoppe un tir de Coulombe, puis de la mitaine, celui de Gueurif qui prenait le chemin de la lucarne avant d’arrêter, suite à un nouveau rush des verts, une nouvelle tentative de Torrel.



La pénalité est néanmoins tuée et, pour Chamonix, c’est bien là l’essentiel. La dernière obtenue en zone neutre sur un grossier « accrocher » de Brassard sur Perrenoud ne donnera rien de plus.







Avec un dernier tiers à 12 tirs cadrés contre 3 pour les Pionniers, les Jokers finissent tranquillement le match et obtiennent une belle victoire synonyme de qualification pour les play-offs. Une très belle récompense pour cette jeune équipe qui aura 2 derniers déplacements à faire pour clôturer la saison. Deux rendez-vous, à Amiens et à Briançon, pour continuer à essayer de glaner des points espérer obtenir le meilleur classement possible.



Les franciliens restent solides à la reprise et tuent, sans trembler, les 54 secondes de pénalité résiduelle avant de reprendre le jeu à leur compte. Du coup, peu après, Melin tente de loin mais voit son tir bloqué par le portier blanc. La domination verte est importante et Matthias Terrier finit par faire trébucher Théo Gueurif en fond de territoire.



Meilleurs joueurs du match :



Jonathan Walker pour les Pionniers



Alexander Barber pour Les Jokers

