Hockey sur glace - Ligue Magnus : 42ème journée : Chamonix vs Cergy-Pontoise 1 - 3 (0-0 0-2 1-1) Le 24/02/2023 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Cergy-Pontoise ] Défaite crève-cœur des Pionniers Dernier match de saison régulière à domicile pour les Pionniers de Chamonix, qui accueillaient les Jokers de Cercy, ce vendredi. A ce niveau de la saison chaque rencontre est cruciale, mais les Pionniers ont impérativement besoin de points afin de croire encore aux playoffs. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 25/02/2023 à 18:31



2070 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Scoliari assistés de MM. Thorrignac et Creux-Beaugiraud Buts :

Chamonix : ; 55.39 Kasper Elo

Cergy-Pontoise : 31.44 Samuel Salonen ; 39.01 Pierre-Charles Hordelalay ; 41.41 Anthony Rinaldi Pénalités 6 minutes contre Chamonix 20 minutes dont 10 à Suire contre Cergy-Pontoise



Des Pionniers conquérants



Pas de round d’observation pour les deux formations qui passent directement en phase d’attaque avec plusieurs tirs de part et d’autre.

Triple opportunités pour les locaux, qui manquent de peu l’ouverture du score. Alanne est esseulé dans le slot, mais Gilbert veille pour seconder sa défense absente.

Les Pionniers prennent l’ascendant sans parvenir à faire la différence au tableau d’affichage.

Masson, Ville ou Silfver tentent à plusieurs reprises de prendre l’avantage, mais Gilbert est solide.



Les occasions s’enchainent pour les Chamoniards, mais il manque de la présence au rebond pour assoir leur supériorité.

Cergy qui n’a pas eu beaucoup d’opportunité d’attaquer, bénéficie d’un powerplay à 3 minutes de la pause, qui ne donnera rien.

Les Chamoniards risquent d’avoir des regrets tant le manque de réalisme a été présent dans cette première période dominée de A à Z.





Cergy réaliste



De retour du vestiaire, les Jokers offrent une supériorité numérique aux locaux. Ils peinent à s’installer en zone, seul Nikiforov aura une belle occasion.

Elo s’échappe seul en break, mais manque le cadre. Les Pionniers gardent la main sur le palet, comme lors du 1er tiers.

Cergy peut souffler grâce à un jeu de puissance, Salonen met en difficulté Sabol, mais sera le seul à créer réellement le danger.

Finalement quelques instants plus tard, alors de retour à 5, ce seront bien les cergyssois qui ouvriront la marque. Il y a de la confusion dans le slot, l’ex chamoniard Salonen en profite, 0-1 à 31’44.



Ce but relance les Jokers, qui retrouvent des couleurs dans cette rencontre.

Le collectif chamoniard se perd, Hordelalay s’échappe avec trois défenseurs chamoniards à ses trousses, le joueur des Jokers s’en tire magnifiquement, en lobant Sabol, 0-2 à 39’01.



Rinaldi est tout proche de tripler le score cergyssois, Sabol parvient à repousser tant bien que mal la tentative, du bout de sa botte. Cergy relancé par l’ouverture du score, fait le break dans ce second tiers, alors qu’ils jouaient à contre-courant pendant de longues minutes.





Cergy conserve l’essentiel



Si l’attaque chamoniarde ne concrétise pas, sa défense ne parvient pas à repousser les quelques incursions offensives de Cergy. Pris de vitesse par Rinaldi, qui perce facilement la défense et trompe Sabol dans la lucarne opposée, 0-3 à 41’41.



Les Pionniers reprennent leurs habitudes en attaque mais rien n’y fait. Gilbert est un vrai rempart, ne laissant pas la moindre faille !

Les esprits s’échauffent, une pénalité est sifflée contre Chamonix, mais un tir de pénalité leur sera également accordé. Silfver s’élance, au moment où il armera sa frappe sa crosse se brisera, tout comme ses espoirs de but.

Cergy profite du relâchement chamoniard, pour maitriser le score. Pour autant les Pionniers ne perdent pas espoirs et tentent toujours de faire sauter le verrou cergyssois.

Elo qui passe derrière la cage de Gilbert, conserve le palet pour prendre à revers le portier qui reste figé, le chamoniard sauve l’honneur, 1-3 à 55’39.



Les dernières minutes sont asphyxiantes pour les visiteurs qui font face à une vraie combativité de la part des Pionniers. L’espoir d’égalisation est mince mais toujours permis avec un powerplay chamoniard ! A l’image de la rencontre, les occasions se multiplient sans réussite. Sabol regagnera le banc pour maintenir la supériorité mais le mal est fait.



Cergy glane les 3 points à Chamonix en s’imposant 3 buts à 1 ! Les Chamoniards doivent sans doute avoir des regrets au vu du nombre incroyable d’occasions qu’ils auront eu dans cette rencontre (44 tirs chamoniard contre 25 cergyssois). Pour reprendre les mots du capitaine Chamoniard, Clément Masson, « l’efficacité et la réussite se provoquent », les Jokers l’ont clairement compris et ont su être décisifs durant leurs moments forts, à l’inverse des Pionniers.

Les locaux perdent gros en cette soirée, puisque dans le même temps Amiens s’est imposé face à Mulhouse et reprend la 8e place synonyme de playoffs. Les Chamoniards n’ont plus leur destin entre les mains et devront aller affronter Briançon, mardi. Les Jokers se déplaceront à Anglet.



