Arbitres : MM. Ernecq et Garbay assistés de MM. Barthe et Zede Buts :

Nice : ; 13.28 Norbert Abramov (ass Samuli Vainionpaa)

Angers : 10.23 Matt Prapavessis (ass Nick Ross et Brendan Harms) ; 29.36 Tommy Giroux (ass Robin Gaborit et Evan Cowley) ; 32.02 Gints Meija (ass Nik Simsic et Jonathan Charbonneau) ; 37.17 Robin Gaborit (ass Maurin Bouvet) ; 48.39 Cédric Di Dio Balsamo Pénalités 4 minutes contre Nice 4 minutes contre Angers Pourtant, les Aigles tiennent bon au premier tiers

Avant la rencontre, les dirigeants ont demandé à la FFHG de faire à titre gracieux, deux pauses d’une minute par tiers pour permettre aux deux lignes de souffler. Le premier frisson est pour Nice, où Abramov effectue une belle passe pour Vainionpaa mais ne peut le reprendre en une touche, devant le but de Cowley. Belisle prend sa tentative, mais le tir croisé fini dans la mitaine du gardien. Angers n’est pas précis et les dégagements interdits s’enchaînent. Le coup de boost est donné par Prapavessis, bien positionné dans l’axe mais bute sur Weninger. Harms va se montrer dangereux mais n’ouvre par le score.



Photographe : ©Patrick Giaume (archives) Babka va être le premier joueur sanctionné à la 8ème minute et les Ducs vont en profiter pour déclencher le compteur. Giroux domine le palet et met à contribution Weninger qui dévie la rondelle en dehors de l’air de jeu.Le jeu de possession des visiteurs se termine sur une très grosse frappe de Prapavessis, esseulé sur le flanc gauche, proche de la zone d’engagement (10:23 ; 0-1). Au début de l’action, Weninger avait fait trébucher un attaquant avec son bâton et c’est Abramov qui va effectuer sa pénalité. Harms essaie encore de marquer mais contre toute attente,



Nice va égaliser ! Valtonen remonte la glace depuis l’axe pour aller sur la gauche. Il voit à l’opposé Vainionpaa qui mise sur Abramov. En une touche, le trentenaire cergynois dévie parfaitement le palet et égalise (13:28 ; 1-1). Harms est très déterminé à inscrire un but mais ne trouve pas le cadre, alors qu’il était seul. Manavian fait le tour de la cage avant la fin du tiers mais ne surprend pas le gardien niçois, qui avait anticipé. La petite incursion de Proux fait une petite frayeur aux angevins mais à la pause, le score est de parité.



Tirs : Nice 6 / Angers 12



Nice lâche le match



Un souci de surfaçage retarde le coup d’envoi de la seconde période. Les visiteurs commencent par une pénalité de « banc mineure », à l’encontre de Simsic. Nice a une belle occasion de prendre les devants mais Halley a failli surprendre Weninger après un magnifique spin. Cette pénalité ne donnera rien pour les hommes de Babka. Weninger retarde l’échéance sur deux grosses occasions orchestrées par Prapavessis et Ross. Les joueurs de Jason O’leary effectuent de longues phases de possession qui fatiguent les sudistes. Toutefois, les coéquipiers de Belisle sont solidaires en défense. Cowley n’a pas beaucoup d’arrêts à faire, hormis une petite tentative de Villain après huit minutes.



Photographe : ©Patrick Giaume (archives) Après le micro break d’une minute donc, Angers va trouver un second souffle et accélérer. Le changement de ligne tardif, permet à Cowley de passer la rondelle à Gaborit, qui offre le but à son partenaire, Giroux (29:36 ; 1-2). Weninger est livré à lui-même. Belisle réclame quelque chose auprès des officiels, mais cela ne change rien.



Quelques instants plus tard, Angers va se détacher au tableau d’affichage. Charbonneau passe pour Simsic. Le slovène passe derrière la cage et passe en retrait pour Meija qui marque entre les jambes de Weninger (32:02 ; 1-3).



Les visiteurs ont pris l’ascendant dans tous les niveaux. Manning pousse pour le quatrième but mais encore une fois, Weninger évite le naufrage. Les armes offensives assiègent les buts niçois et le quatrième but va être finalement inscrit. Gaborit se joue de la défense niçoise en repiquant dans l’axe après avoir été sur le flanc gauche. Un beau but individuel (37:17 ; 1-4).



Tirs : 6 Nice / Angers 13



Objectif seconde place pour Angers ?



Il n’y aura pas grand-chose à dire pour les vingt dernières minutes de la rencontre. Hormis une faute de main de Weninger qui trouve la barre transversale sur un tir adverse et des nombreux arrêts.



Photographe : ©Patrick Giaume (archives) Un seul but sera inscrit alors qu’Angers était en infériorité numérique à 47:13. Di Dio Balsamo intercepte le puck dans le camp niçois et va tout seul au but pour crucifier le pauvre Weninger (48:39).



Tirs : Nice 6 / Angers 12



Victoire logique d’Angers sur la glace de Nice, dans un match très particulier. Les Ducs peuvent profiter de la surprenant défaite de Rouen à Briançon pour aller prendre la deuxième place, qui n’est plus qu’à 4 points. Quant aux Aigles, ils attendront la fin de saison avec impatience …



