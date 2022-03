Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 42ème journée : Rouen vs Chamonix 6 - 4 (2-2 2-1 2-1) Le 01/03/2022 Rouen, Patinoire Nathalie Péchalat [ Rouen ] [ Chamonix ] Les Dragons se sont employés Plus de droit à l’erreur pour les Dragons de Rouen qui à quelques journées de la fin de la saison régulière sont toujours aux coudes à coudes avec les Ducs d’Angers pour la seconde place du classement. La venue des Pionniers de Chamonix doit permettre aux hommes de Fabrice Lhenry de prendre les trois points, même si les visiteurs sont venus s’imposer il y a quelques semaines sur les bords de Seine. Rouen, Patinoire Nathalie Péchalat, Hockey Hebdo Alexandre Canivet le 03/03/2022 à 20:33 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2840 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Peyre assistés de MM Collin et Thiebault Buts :

Rouen : ; 12.13 Joran Reynaud (ass Quentin Tomasino et Sacha Guimond) ; 19.05 Andrew Johnston (ass Rolands Vigners et Jordan Herve) ; 37.41 Rolands Vigners (ass Loïc Lamperier et Kelsey Tessier) ; 39.34 Rolands Vigners (ass Marc-André Dorion et Sacha Guimond) ; 48.52 Quentin Tomasino (ass Joran Reynaud et Sacha Guimond) ; 59.27 Rolands Vigners (ass Dylan Yeo)

Chamonix : 04.53 Phil Marinaccio (ass Emil Bejmo et Valentin Coffy) ; 05.02 Phil Marinaccio (ass Samuel Salonen et Camil Durand) ; 32.31 Fabien Kazarine (ass Clément Masson et Jarkko Harjula) ; 44.30 Loïc Coulaud (ass Matthias Terrier et Clément Masson) Pénalités 8 minutes contre Rouen 8 minutes contre Chamonix



Marine Romain Conscient qu’un bon départ dans ce match est nécessaire pour éviter de se faire peur face à un adversaire dit inférieur, les Dragons vont se procurer rapidement les meilleures occasions sur la cage Chamoniarde. Vigners (1’29) et Reynaud (3’15) se montrant les plus dangereux.

Plutôt timides jusque-là, les Pionniers vont profiter des espaces dans la défense Rouennaise pour ouvrir le score par l’inévitable Marinaccio qui prend de vitesse son défenseur et vient battre Pintaric en lucarne (0-1/4’53/ Marinaccio ass. Bejmo et Coffy). Sonnés par ce but, les Dragons vont l’être doublement puisque sur l’engagement, le palet est envoyé depuis le milieu de glace sur Pintaric qui renvoi le palet directement sur Salonen, le tir du finlandais est repoussé, mais Marinaccio, à l’affût converti le rebond (0-2/5,02/ Marinaccio ass. Salonen et Durand).

100 % d’efficacité pour les Chamoniards. Rouen est déjà au pied du mur et n’a plus le droit à l’erreur en ce début de match. Les Dragons ont d’ailleurs compris qu’il fallait réagir et vont accélérer le rythme. Vigners en trois contre un décide prendre sa chance mais manque le cadre (9’00), puis Chakiachvili d’un lancer lointain et en angle n’est pas loin de surprendre Sabol qui voit sa barre le sauver (11'15). Ça se rapproche pour les Rouennais les occasions s’enchainent dans la zone adverse. Ce sont finalement les jeunes qui vont montrer l’exemple, une action entre Tomasino et Reynaud voit le dernier conclure d’un superbe revers en lucarne (1-2/12’13/ Reynaud ass. Tomasino et Guimond).

Rouen maintient son pressing et continu de mener le jeu. Les Dragons sont récompensés de leurs efforts en fin de tiers et vont égaliser à la suite d’un power-play par Johnston plus prompte sur un rebond laissé par Sabol (2-2/19’05/ Johnston ass. Vigners et Herve). Les Rouennais ont fait l’essentiel en revenant après deux buts encaissés coup sur coup et remettent les compteurs à zéro avant le retour au vestiaire.

Marine Romain Plutôt disciplinés en première période, les Rouennais se font sanctionner rapidement et Flood gagne le banc de la prison. Les Pionniers ne vont pas en profiter, mais Pintaric est légèrement sonné après un lancer de Marinaccio dans son casque (25’14).

De retour au complet, les locaux reprennent leur domination avec des grosses opportunités pour Nesa (27’05) et surtout Guimond, bien trouvé par Tessier, qui bute sur Sabol (29’36). Inspirés offensivement, les Dragons le sont beaucoup moins en défense et vont concéder un nouveau but. La défense ne parvient pas à sortir le palet et il n’en faut pas plus pour que Masson donne le tournis à la défense qui perd le marquage. Kazarine dans le slot hérite de la rondelle et la glisse entre les bottes de Pintaric (2-3/32’31/ Kazarine ass. Masson et Harjula).

Les Normands doivent de nouveau cravacher pour recoller au score. Tessier décale Chakiachvili, mais le tir du défenseur passe à côté du but (33’06). Déjà sonné en début de tiers, Pintaric va cette fois rester un long moment au sol après un tir de Coulaud au niveau de la gorge. Heureusement le solide gardien slovène peu reprendre sa place devant le filet (33’28).

Les Rouennais après avoir tués une pénalité, vont parvenir à égaliser par Vigners, après un bon travail de Tessier et Lampérier autour de la cage de Sabol (3-3/37’41/ Vigners Ass. Lampérier et Tessier). Nouvelle égalité dans ce match où les défenses ne sont pas à la noce. Les Rouennais poussés par leur public vont continuer leur forcing. Une belle action entre Caron et Bedin aurait mérité meilleurs sort (38’38), mais c’est encore Vigners qui va prendre son propre rebond après une déviation sur un lancer de Guimond (4-3/39’34/ Vigners ass. Dorion et Guimond). Les Dragons finissent fort ce tiers, à l’image de Johnston qui dans les dernières secondes est proche de donner deux buts d’avance à son équipe, mais Sabol dit non (39’57).

Marine Romain En tête pour la première fois du match, les joueurs de Fabrice Lhenry ne doivent plus laisser leurs adversaires revenir au score et leur faire perdre des points dans leur quête de la seconde place. Pourtant sur un contre, les Pionniers vont réussir à égaliser, par Coulaud, plus vif que Tessier pour reprendre le palet laissé libre dans le slot après un tir contré (4-4/44’30/ Coulaud ass. Terrier et Masson).

Tout est à refaire dans ce match un peu fou. Le jeu est moins ouvert chaque équipe voulant prendre les points. Salonen vient trouver la plaque de Pintaric (48’14), mais ce sont encore les jeunes pour Rouen qui vont sonner la charge. Reynaud d’une subtile passe lance Tomasino qui nettoie la lucarne gauche de Sabol impuissant sur ce tir (5-4/48’52/ Tomasino ass. Reynaud et Guimond).

En tête pour la première fois du match, les joueurs de Fabrice Lhenry ne doivent plus laisser leurs adversaires revenir au score et leur faire perdre des points dans leur quête de la seconde place. Pourtant sur un contre, les Pionniers vont réussir à égaliser, par Coulaud, plus vif que Tessier pour reprendre le palet laissé libre dans le slot après un tir contré (4-4/44'30/ Coulaud ass. Terrier et Masson).

Tout est à refaire dans ce match un peu fou. Le jeu est moins ouvert chaque équipe voulant prendre les points. Salonen vient trouver la plaque de Pintaric (48'14), mais ce sont encore les jeunes pour Rouen qui vont sonner la charge. Reynaud d'une subtile passe lance Tomasino qui nettoie la lucarne gauche de Sabol impuissant sur ce tir (5-4/48'52/ Tomasino ass. Reynaud et Guimond).

Rouen va essayer de faire le break pour se mettre définitivement à l'abris, mais ni Caron (52'22), Tomasino (52'22) ou Tessier (58'27) ne parviennent à trouver la faille. Chamonix va tenter d'égaliser dans les derniers instants en faisant sortir son portier et Pintaric doit se coucher sur le palet après un tir de Marinaccio convoité par Silfver (59'14). Les Haut-Savoyards n'auront pas d'autres chances puisque Yeo gratte le palet et l'offre à Vigners qui s'offre un triplé en cage vide pour sceller la victoire rouennaise et trois précieux points (6-4/59'27/ Vigners ass. Yeo).







