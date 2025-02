Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 43ème journée : Cergy-Pontoise vs Rouen 3 - 6 (1-3 0-2 2-1) Le 19/02/2025 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Rouen ] Cergy au pied du mur ! La pénultième journée de la saison régulière de ligue du championnat de France élite de hockey sur glace proposait de nombreuses affiches à forts enjeux dont la réception des Dragons de Rouen par les Jokers de Cergy-Pontoise. A la 4ème place au classement et déjà qualifiés pour les play-offs les rouennais débarquaient en Ile-de-France avec 3 objectifs : remettre les pendules à l’heure avec leurs hôtes qui menaient par deux victoires à une dans leurs précédentes confrontations de la saison, se refaire la cerise après la correction reçue à Grenoble (9-0) lors de la précédente journée et surtout déloger Bordeaux du podium en cas de défaite des girondins lors de leur déplacement à Nice. Pour les Jokers, l’objectif était lui aussi très clair : dans le dur depuis de nombreuses semaines et frappés par le récent et brutal décès de Miika Elomo leur coach, actuellement en mal de résultats (série en cours de 4 défaites) et désormais 10ème au classement, les franciliens devaient absolument prendre des points pour remonter en 8ème position et se mettre en capacité d’empocher le précieux sésame pour les play-offs. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 21/02/2025 à 09:08 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2947 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Rauline assistés de MM. Caillot et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : ; 07.57 Christophe Theodore (ass Danick Bouchard et Arthur Hostein) ; 42.02 Phileas Perrenoud (ass Danick Bouchard et Patrick Coulombe) ; 48.00 Daniels Gorsanovs (ass Danick Bouchard et Christophe Theodore)

Rouen : 07.36 Tomas Simonsen (ass Fiorenzo Villard et Juho Tommila) ; 18.10 Tomas Simonsen (ass Francis Perron et Loïc Lamperier) ; 19.37 Francis Perron (ass Rolands Vigners et Fiorenzo Villard) ; 21.57 Tomas Simonsen (ass Loïc Lamperier et Francis Perron) ; 26.34 Quentin Tomasino (ass Johanès Avonde et Enzo Cantagallo) ; 48.44 Dylan Yeo (ass Rolands Vigners et Sébastian Bengtsson) Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise 12 minutes contre Rouen Rouen marque son territoire



Sans grande surprise, les Dragons démarrent tambour battant et dominent l’entame de match mais sans pour autant parvenir à surprendre Gaëtan Richard qui garde la cage francilienne ce soir. Rouen tourne autour de la défense de Cergy mais sur un turnover et un départ en contre de Phileas Perrenoud, Rolands Vigners ne peut que le retenir et offre aux franciliens leur premier powerplay de la rencontre (04.31). C’est l’occasion pour le jeu de puissance cergypontain, certes un peu moins en verve ces derniers temps mais encore le 4ème de la ligue avec un taux de 23.58% de conversion, de tenter de montrer ses aptitudes. La boite défensive rouennaise, la 4ème plus hermétique de la ligue avec 82.03% de PP adverses annihilés, ne s’en laisse pas conter et réussi son penalty kill.



De nouveau au complet, les normands reposent leur jeu et, une minute plus tard, trouvent la faille. Juho Tommila et Fiorenzo Villard se transmettent le disque sur le côté gauche avant de le confier à Tomas Simonsen, leur second meilleur buteur, lequel s’infiltre en bas du cercle d’engagement et ajuste Richard (0-1, 07.36).



La réaction des Jokers est immédiate. Après la remise en jeu, ils pressent haut la défense rouennaise et le forecheck de Arthur Hostein et Danick Bouchard est payant. Le canadien, en fond de territoire, s’infiltre et vient défier Oskari Setänen, le portier finlandais de Rouen. Ce dernier repousse mais Christopher Theodore qui a suivi catapulte le rebond au fond (1-1, 07.57).



Il en faut plus pour déstabiliser les Dragons qui restent plutôt dominateurs et sollicitent plusieurs fois Richard. Le gardien s’en sort même si, sur un lancer de loin de Francis Perron, il ne peut bloquer le palet qui retombe derrière lui et l’oblige à se jeter sur la glace pour geler le caoutchouc au nez et à la barbe de Sebastian Bengtsson qui rodait et se voyait déjà le prolonger derrière la ligne. Les cergypontains ont eu chaud et leur gardien doit peu après stopper un missile de Dylan Yeo.



Les normands ne baissent pas le pied et ont de la suite dans les idées ce qui poussent leurs hôtes à la faute. Sur un nouveau débordement de Simonsen qui se présentait face à Richard pour le défier, Vincent Melin de contrarie dans son tir mais au prix d’un cinglage qui n’échappe pas aux officiels (16.52). Les Dragons ne laissent pas passer l’opportunité. Leur jeu de puissance, le 2ème de la ligue avec 26.85% de conversion, finit par venir à bout de la boite défensive francilienne, désormais la 6ème de la ligue avec 80.92% d’annihilation de PP adverses. Au terme d’une grosse séquence, ponctuée de plusieurs tirs dont ceux de Simonsen, Cergy ne parvient pas à sortir le palet ni à changer de ligne. A force de donner le tournis aux Jokers, les Dragons trouvent l’ouverture, Loïc Lamperier sert Perron qui délivre un caviar à Simonsen démarqué côté opposé, lequel a le temps de contrôler et de déclencher un imparable lancer (1-2, 18.03).



Rouen reprend l’avantage et bat le fer tant qu’il est chaud pour faire le break avant la pause. Villard et Vigners travaillent dans le coin droit avant que le letton ne trouve Perron, oublié dans le cercle d’engagement, qui place le puck en lucarne (1-3, 19.37).



Les cergypontains, qui se sont pourtant bien battus, rentrent au vestiaire avec 2 longueurs de retard sur des rouennais en pleine maitrise de leur hockey.



Nb de tirs cadrés :

8 pour Cergy

22 pour Rouen



Rouen tue le match



L’équipe de Rouen débute le second vingt comme elle avait terminé le premier, à fond la caisse. Après un peu plus d’une minute de jeu, Patrick Coulombe accroche Enzo Cantagallo qui s’infiltrait plein axe (21.26). Cette fois le powerplay est bonifié en deux coups de cuillère à pot. Perron prend appui sur Lamperier près de l’enclave lequel décale Simonsen encore démarqué côté opposé pour lui permettre de réaliser son hat-trick (1-4, 21.57).



L’addition s’alourdit pour les Jokers qui essayent de revenir au score mais se font piquer en contre. Sur un palet gagné, Cantagallo trouve Johanes Avonde contre la balustrade lequel lance Tomasino dans l’axe. L’attaquant se fait la valise au cœur du bloc défensif et va crucifier Richard en lucarne (1-5, 26.34).



Kevin Da Costa, le désormais coach principal francilien demande le temps mort pour faire redescendre la température et remettre les têtes à l’endroit au sein de son jeune groupe. Cela porte ses fruits car les Jokers stoppent l’hémorragie. Ils restent pourtant sous pression et doivent batailler quand Perrenoud va en prison pour un cinglage sur Alexander Lindelöf (28.38). La pénalité est tuée mais pourtant le jeu de puissance rouennais a été terrible avec notamment un tir de Perron sorti de la plaque par Richard et un bombardement en règle de son but. Bengtsson a même touché de la ferraille sur une belle occasion qui, il est vrai, aurait pu se retourner contre les siens. En effet, dans le prolongement du tir, Tyler Welsh et Perrenoud partent en deux contre un mais Setänen stoppe la tentative du jeune français.



Cergy termine plutôt mieux la période mais butte sur le bloc défensif noir notamment lors du jeu de puissance obtenu après que Guillaume Naud ait retenu Welsh (36.25). Cela ne passera pas plus lors de la nouvelle pénalité rouennaise, cette fois pour un surnombre, sur laquelle Vigners est sacrifié pour aller effectuer la peine sur le banc des punis (38.43).



Nb de tirs cadrés :

12 pour Cergy

15 pour Rouen



Le beau baroud d’honneur de Cergy



Les Jokers, forts de leur reliquat d’avantage numérique, démarrent bien de dernier tiers et obtiennent même 21 secondes à cinq contre trois quand Tommila accroche le remuant Welsh (40.22). Cela ne paye pas mais les franciliens finissent néanmoins par scorer en toute fin de powerplay. La rondelle circule bien entre Coulombe et Richard qui décale Perrenoud lequel contrôle et ajuste Setänen (2-5, 42.02).



Les rouennais ont encore une bonne marge et auraient pu reprendre 4 longueurs d’avance plus tard mais le tir de Lampérier est renvoyé par le poteau de Richard. Au contraire, ce sont les Jokers qui font encore mouche. Theodore trouve Bouchard dont le tir est repoussé par Setänen mais Daniels Gorsanovs pousse le rebond au fond d’une cage virtuelle, le portier finlandais l’ayant complètement déplacée sur l’action (3-5, 48.00). Après consultation de la VAR le but est néanmoins confirmé au grand désarroi des normands.



Les espoirs de remontada pour les franciliens sont cependant vite douchés par les rouennais. Sur un travail initié par Bengtsson, Vigners décale à la bleue Yeo qui avance plein axe et allume Richard (3-6, 48.44).



Cergy ne baisse pas les bras mais Rouen contrôle bien les assauts adverses. Le match est très propre mais, avec le temps qui passe et la frustration qui monte, Hostein et Simonsen filent au cachot pour dureté (52.08). En fin de match, les Jokers obtiennent un ultime powerplay quand Vigners fait trébucher Hostein (56.13). La pénalité est à nouveau tuée par les normands et le score n’évolue plus jusqu’à la sirène finale.



Avec cette victoire, et malgré celle de Bordeaux à Nice, Rouen reste placé dans son mano a mano avec les girondins pour accrocher la 3ème place. Il faudra aux rouennais eux aussi battre les azuréens lors de l’ultime journée tout en espérant un faux pas des bordelais face à Briançon.



Pour les Jokers qui restent à la 10ème place ce n’est pas une bonne opération encore que, compte tenu des autres résultats du jour (les défaites de Nice et de Briançon), ils peuvent croire en un miracle lors de la prochaine et dernière journée de la saison régulière. Arracher la 8ème place, la dernière qualificative pour les play-offs, cela passe pour eux par une impérative victoire lors de la réception de Grenoble tout en misant sur un revers de Nice face à Rouen mais aussi celui de Briançon à Bordeaux.



Nb de tirs cadrés :

13 pour Cergy

6 pour Rouen



Meilleurs joueurs du match :

Tomas Simonsen pour Rouen

Christopher Theodore pour Cergy-Pontoise



