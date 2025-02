Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 43ème journée : Nice vs Bordeaux 0 - 3 (0-0 0-1 0-2) Le 19/02/2025 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Bordeaux ] Les Boxers gâchent le Carnaval Dans une rencontre à guichets fermés, les Aigles disputaient leur dernier match de saison régulière à domicile sous le thème du Carnaval de Nice. Contraints de s'imposer après la victoire de Chamonix face à Grenoble, les coéquipiers de Ruel n'auront tenu qu'un tiers-temps avant de céder. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 20/02/2025 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1200 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Furet assistés de MM. Zede et Creux-Beaugiraud Buts :

Nice :

Bordeaux : 23.53 Justin Hamonic (ass Nikita Jevpalovs et Kévin Dusseau) ; 47.58 Baptiste Bruche (ass Tommy Giroux et Mathieu Pompéi) ; 55.14 Tommy Giroux (ass Mathieu Pompéi et Aina Benjamin Rambelo) Pénalités 2 minutes contre Nice 4 minutes contre Bordeaux



Les Aigles inefficaces en supériorité numérique



Les premières minutes sont intenses, chaque équipe cherchant à récupérer le puck. Les charges sont viriles mais correctes, à l'exception de celle de Leborgne dès la 2e minute de jeu. Les Aigles dominent et multiplient les tentatives lointaines par Ruel, Kalan et Broutin, mais Papillon veille et les défenseurs bordelais contrent efficacement. Bordeaux résiste bien à sa première infériorité numérique.



Photographe : © Patrick Giaume

La réaction bordelaise ne tarde pas : Lamarche, très actif, place un tir excentré bien détourné par Molder. Les visiteurs sont de nouveau sanctionnés à la 6e minute avec une pénalité contre Rambelo pour avoir fait trébucher Loizeau, une décision contestée en raison d'un hors-jeu sifflé juste avant. Cette supériorité numérique ne profite pas aux Niçois, qui manquent de mordant.



Nogaretto, arrivé en prêt de Grenoble pour pallier les nombreuses blessures, hérite d'une belle occasion devant la cage à la 10e minute, mais l'expérience de Papillon fait la différence. Nice insiste, à l'image de Msumbu qui déborde sur le flanc droit et sert Broutin à l'opposé, mais ce dernier manque le cadre. Le jeu azuréen est intéressant et met en difficulté Bordeaux, qui accepte la domination adverse. À trois minutes de la fin du premier tiers, Sloboda dépose la défense et se présente seul face à Papillon, qui ferme bien son angle. Le score reste vierge.



Bordeaux monte en puissance



Dès la reprise, les Bordelais prennent les devants. Le Top Scorer adresse un tir dangereux, bien repoussé par Molder. Sur le rebond, un attaquant bordelais est accroché, mais les arbitres ne bronchent pas. Bordeaux accentue la pression et prive les Aigles de palet, une domination qui va logiquement payer. Côté droit, Jevpalov centre devant la cage et, dans l'enclave, la rondelle est déviée au fond des filets (23:53 ; 0-1).

Peu après, Valtonen est proche du break, mais Molder réalise un double arrêt décisif.



Photographe : © Patrick Giaume

Nice subit et peine à retrouver son niveau du premier tiers. Le but encaissé a visiblement entamé le moral des joueurs. Ruel et Tamminen testent Papillon de loin, mais le portier bordelais reste vigilant. Les Niçois se rapprochent de l'égalisation mais manquent de réussite. La fin du deuxième tiers est plus brouillonne, avec des situations dangereuses des deux côtés, mais Bordeaux conserve son avantage.



Une dernière période décisive



Pour rester en course pour les play-offs, Nice doit prendre des risques. Salve tente un tir lointain sans inquiéter Papillon, qui relance rapidement. Bordeaux en profite : Valtonen se crée une belle occasion pour le 0-2, mais Molder s'interpose. À force de se découvrir, les Aigles vont encaisser un second but fatal. Giroux lance Bruche en profondeur, qui prend de vitesse Msumbu et bat Molder avec sang-froid (47:58 ; 0-2).



Photographe : © Patrick Giaume

Bordeaux enfonce le clou quelques minutes plus tard. Pompei trouve Giroux dans l'axe, libre de tout marquage par Lefebvre, et ce dernier ajuste une magnifique lucarne gauche (55:14 ; 0-3).





Un sprint final haletant



Bordeaux s'impose logiquement et doit maintenant assurer sa troisième place face à Briançon, qui lutte avec Nice pour une place en play-offs.

Derrière Bordeaux, Rouen guette et affrontera justement Nice dans un match crucial. Cergy jouera contre Grenoble, tandis que Chamonix se déplacera à Angers, déjà assuré de finir deuxième mais qui ne lâchera rien.

Les deux derniers tickets pour les play-offs se joueront à distance, promettant une dernière journée pleine de suspense.



Photographe : © Patrick Giaume



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo