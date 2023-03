Hockey sur glace - Ligue Magnus : 43ème journée : Rouen vs Amiens 7 - 2 (2-0 4-1 1-1) Le 28/02/2023 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Amiens ] LM : Rouen - Amiens, reportage photos Des photos de la rencontre de la 43ème journée de Ligue Magnus entre les dragons de Rouen et les gothiques d'Amiens. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre / Marine Romain le 01/03/2023 à 22:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Furet assistés de MM. Collin et Laboulais Buts :

Rouen : 02.00 Quentin Tomasino (ass Joris Bedin et Niclas Lucenius) ; 13.55 Loïc Lamperier (ass Sacha Guimond et Kelsey Tessier) ; 21.35 François Beauchemin (ass Dylan Yeo et Loïc Lamperier) ; 25.50 Kaylian Leborgne (ass Alexandre Mallet et Aleksi Elorinne) ; 27.07 Alexandre Mallet (ass Christophe Boivin et François Beauchemin) ; 33.00 Quentin Tomasino (ass Loïc Lamperier et Kaylian Leborgne) ; 58.01 Christophe Boivin (ass Kaylian Leborgne et Charlie Dodero)

Amiens : ; 22.45 Hugo Turcotte (ass Florian Sabatier) ; 45.06 Danick Bouchard Pénalités 54 minutes dont 5 à Boivin et Beauchemin et 5+20 à Lucenius contre Rouen 25 minutes dont 5 à Alho, Tiala et Djemel contre Amiens



Photographe : Marine Romain Mallet marque en cage ouverte

