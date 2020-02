Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 43ème journée : Rouen vs Bordeaux 6 - 4 (3-2 1-2 2-0) Le 18/02/2020 Rouen - l'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] Rouen fait l'essentiel pour un hommage Objet de bien des discussions pour les partisans Rouennais, le match de ce soir va être scruté aussi bien par les supporteurs que les adversaires de Rouen. En effet, comment vont-ils aborder ce match et avoir digéré la défaite en coupe de France ? Angers et Rouen se livrent a distance un duel pour la 2e place. Rouen - l'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Ludovic Manchon le 19/02/2020 à 22:49 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2747 spectateurs Arbitres : MM. Bergamelli et Rauline assistés de MM. Douchy et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 11.29 Marc-André Thinel (ass Nicolas Ritz et Atte Makinen) ; 12.55 Nicolas Deschamps (ass Joël Caron et Bastien Maia) ; 15.33 Cam Barker (ass Anthony Guttig et Joris Bedin) ; 32.30 Mikko Lehtonen (ass Kévin Dusseau et Joël Caron) ; 48.39 Mathieu Roy (ass Marc-André Thinel et Cam Barker) ; 55.52 Loïc Lamperier (ass Marc-André Thinel et Nicolas Ritz)

Bordeaux : 01.28 Jonathan Lessard (ass François Paquin et Julian Junca) ; 17.37 Julien Guillaume (ass Mathias Arnaud et Maxime Moisand) ; 21.12 Alexandre Mulle (ass Robin Colomban et Maxime Moisand) ; 33.00 Loïk Poudrier (ass Victor Barbero et François Paquin) Pénalités 24 minutes dont 10 à Dusseau contre Rouen 28 minutes dont 10 à Lessard contre Bordeaux



Un dragon cueilli à froid.



Malgré le gain sur l’engagement s’est Bordeaux qui ouvre les hostilités avec un tir de Poudrier sur le cerbère Normand. Puis mal inspirés les Rouennais vont se mettre dans le dur en offrant un but à leur adversaire du jour.

Sur à une relance mal ajustée le palet tape dans les bandes pour rebondir et offrir un palet de contre à Lessard qui fonce sur la cage de Pintaric passe devant lui avant de loger la rondelle du revers au second poteau (01.26 / 0 – 1 / Lessard ass Paquin et Junca).

Les dragons accusent le coup et Les boxers tentent d’en profiter, Levesque tirant de la bleue dans le trafic, mais le cerbère Normand s’interpose face au lancer. Rouen se montre enfin dangereux sur un tir de Roy qui est capté difficilement par Junca (5’). Les dragons commencent à rentrer dans leur match, se montrant moins empruntés avec le palet tel Chakiachvili qui viens défier de près le cerbère Anglais, sans résultat. Rambelo essaie un tir de la bleue en réponse, sans avoir plus de succès.

Finalement les dragons sur une attaque rapide et fluide vont prendre de vitesse la défense bordelaise ce grâce à un tir précis du poignet de Thinel du cercle droit sur une passe de Ritz trompe Junca (11.29 / 1 – 1 / Thinel ass Ritz et Makinen)

Photographe : Marine Romain S’en suit une séquence rapide d’allers et retours entre les deux zones défensives, Bordeaux voulant reprendre l’avantage, mais s’est Rouen qui sort vainqueur du duel a distance entre gardien, Le goal Normand réussissant à repousser un tir de Barbero, en contre Maïa se trouve en position favorable, bien lancé par Maïa, il fait un tour de cage pour une passe devant le but à Deschamps qui voit son tir repoussé par le goal avant de reprendre le palet pour tirer au but. à genoux Junca ne peux écarter le palet (13.00 / 2 – 1 / Deschamps ass Caron et Maïa).

Bordeaux indiscipliné se met à la faute et se fait rattraper par la patrouille. Si les deux minutes de supériorité ne profitent guerre à des rouennais peu inspirés, seul un tir de la bleue et une incursion de Caron est à noter, les boxers ne sont pas loin d’en profiter, Arnaud chipant le palet mais bute finalement sur Pintaric. Etonnamment, s’est au moment où le speaker annonce le retour à égalité que d’un tir puissant de la bleue, Barker trouve la faille (15.33 / 3 -1 / Barker ass Guttig et Bedin).

Rouen semble alors avoir pris l’ascendant sur la partie et maitriser le palet. Que nenni, les Bordelais n’ont pas dis leur dernier mot et Moisand profitant d’un relâchement de la défense Rouennaise va en profiter pour lancer Arnaud excentré cotè droit pour une passe lumineuse en deux contre un pour Guillaume venant défier Pintaric.

Ce dernier semble avoir fait le job, mais l’arbitre siffle l’arrêt de jeu et demande l’arbitrage vidéo. Finalement il valide le but, le palet ayant tapé sur une transversale rentrante avant que le but se trouve déplacé ( 17.37 / 3-2 / Guillaume Ass Arnaud et Moisand).

Une dernière occasion de Maïa bloqué par Junca et une penalité sifflée contre Bordeaux scellera la fin de ce tiers.



F.O. : Rouen 10 / Bordeaux 11 Tirs : Rouen 16 / Bordeaux 9



Tout est a refaire pour Rouen



Les dragons reprennent le tiers en supériorité, mais frolent la correctionnelle sur une relance contrée et un tir de Colomban. Malheureusement pour Rouen, cette alerte n’a pas suffit et un nouveau contre Bordelais va cette fois prendre a defaut la defensive trop haute normande et Pintaric cette fois n’arrive pas à sauver son équipe du retour du score à parité (21.12 / 3-3 / Mulle Ass Colomban et Moisand).

Les joueurs du coach Dimet profitent du mémento pour essayer de passer devant en investissant la zone normande mettant à contribution Pintaric. Une pénalité sifflée contre eux viens toutefois stropper leur ascendant et permet ainsi aux normands de se remettre les idées en place.

Photographe : Marine Romain Deschamps puis Ritz (28’) viennent buter sur le cerbère Aquitain. Puis Thinel essaie de faire écran sur un tir de Dusseau mais Junca chope le palet d’une mitaine assurée.

La mi match viens de passer et Rouen se retrouve pris en faute par les zèbres sur un nouveau contre à deux contre un des Bordelais, mais le killer play Rouennais fonctionne bien, seul Levesque, aura tenté un tir vers la cage durant ces deux minutes.

Rouen a reprise ses esprits et repart en avant pour maitriser a la fois le palet et le scenario du match. Ils vont ainsi passer plus de temps dans la zone defensive adverse et cela fini par payer avec un premier tir du cercle gauche de Dusseau repoussé difficilement par le cerbère bordelais. Le palet fait l’objet d’une bataille de crosses sous le nez du gardien.

La rondelle glisse vers le côté opposé du but, Lehtonen rodant devant le slot joue de la palette pour glisser celle-ci entre la jambiere et le poteau gauche (32.30 / 4-3 / Lehtonen ass Dusseau et Caron)

La joie des supporteurs sera vite douchée puisque dans la foulée l’engagement gagné profite aux visiteurs qui sur un contre rapide remettent les pendules à l’heure et le score à parité avec une belle feinte de Lessard devant Pintaric sur un face a face gagnant (33.00 / 4- 4 / Lessard ass Barbero et Paquin).

Les esprits s’échauffent et les zebres se manifestent pour calmer les deux équipes qui vont évoluer durant deux minutes à quatre contre quatre sur la glace sans que cela influe sur l’évolution du score,



F.O. : Rouen 16 / Bordeaux 7 Tirs : Rouen 13 / Bordeaux10



Rouen fini par l’emporter.



Les dragons ayants décidé de ne pas laisser s’échapper leur 2e place au classement vont tacher de reprendre le chemin des buts. Une nouvelle pénalité sifflée contre eux va toutefois calmer leur ardeur et obliger leur killer play a remplir efficacement son job en bloquant toutes les attaques adverses dans l’œuf, grace à une defense haute efficace.

De retour à égalité Barker s’emploie à essayer d’user l’adversaire par ses shoots puissants pour trouver une faille (43.36), sans succès, que ce soit sur un ras de glace ou à tir d’épaule. Nesa ne fera pas mieux sur une passe de derrière le but.

Photographe : Marine Romain Il reste à peine dix minutes à jouer sur ce dernier tiers, et Bordeaux semble perdre ses nerfs face aux attaques répétées des Dragons Puisque deux pénalités vont tomber à la suite permettant aux Normands de bénéficier d’une double supériorité.

Cette fois les unités normandes vont savoir profiter rapidement de l’avantage offert, et d’un tir puissant de bleue Roy profité du travail de ses équipier pour profiter du décalage et marquer (48.39 / 5-4 / Roy Ass Thinel et Barker).

Les dragons conserve une supériorité, mais seul Lampérier se montrera dangereux, loupant une reprise au second poteau avant que les deux équipes reviennent a égalité. Les boxers bénéficient par la suite eux aussi d’une supériorité, sans arriver cette fois à revenir au score malgré les tentatives conjointes de Legare et Poudrier (53’). Il en sera de même durant deux minutes où les deux équipes jouent à quatre contre quatre,

Finalement c’est dans le money time que Rouen s’assure la victoire et sa 2e place avant le choc contre Grenoble vendredi. L’innusable Thinel s’enfonce dans la défensive dans la bande et d’une passe lumineuse transmet la rondelle à son compère Lampérier esseulé, ajuste son tir et trompe le cerbère Bordelais (55.52 / 6 - 4 / Lampérier ass Thinel et Ritz).

Le temps mort appelé peu après par le coach Dimet faisant sortir dans la foulée son gardien n’y changera rien, Rouen manquant même par trois fois la cage vide, assure l’essentiel dans un match qui aura montré que la finale perdue dimanche aura laissé des traces aussi mentales que physique à l’équipe du président Chaix.



F.O. : Rouen 10 / Bordeaux 8 Tirs : Rouen 11 / Bordeaux 10



Photographe : Marine Romain

Le clou de la soirée sera ensuite un hommage rendu à la carrière du phénomène Marc André Thinel qui recevra une standing ovation du public de l’Ile Lacroix resté au complet pour celebrer son dernier match de la saison régulière.

Les joueurs Bordelais et Rouennais ainsi que sa famille étant présents pour assister à ce moment d’émotion tracant son incroyable parcours et palmares sous les couleurs jaune et noir. Malgré le gain sur l’engagement s’est Bordeaux qui ouvre les hostilités avec un tir de Poudrier sur le cerbère Normand. Puis mal inspirés les Rouennais vont se mettre dans le dur en offrant un but à leur adversaire du jour.Les dragons accusent le coup et Les boxers tentent d’en profiter, Levesque tirant de la bleue dans le trafic, mais le cerbère Normand s’interpose face au lancer. Rouen se montre enfin dangereux sur un tir de Roy qui est capté difficilement par Junca (5’). Les dragons commencent à rentrer dans leur match, se montrant moins empruntés avec le palet tel Chakiachvili qui viens défier de près le cerbère Anglais, sans résultat. Rambelo essaie un tir de la bleue en réponse, sans avoir plus de succès.S’en suit une séquence rapide d’allers et retours entre les deux zones défensives, Bordeaux voulant reprendre l’avantage, mais s’est Rouen qui sort vainqueur du duel a distance entre gardien, Le goal Normand réussissant à repousser un tir de Barbero, en contre Maïa se trouve en position favorable, bien lancé par Maïa, il fait un tour de cage pour une passe devant le butBordeaux indiscipliné se met à la faute et se fait rattraper par la patrouille. Si les deux minutes de supériorité ne profitent guerre à des rouennais peu inspirés, seul un tir de la bleue et une incursion de Caron est à noter, les boxers ne sont pas loin d’en profiter, Arnaud chipant le palet mais bute finalement sur Pintaric.Rouen semble alors avoir pris l’ascendant sur la partie et maitriser le palet. Que nenni, les Bordelais n’ont pas dis leur dernier mot et Moisand profitant d’un relâchement de la défense Rouennaise va en profiter pour lancer Arnaud excentré cotè droit pour une passe lumineuse en deux contre un pour Guillaume venant défier Pintaric.Une dernière occasion de Maïa bloqué par Junca et une penalité sifflée contre Bordeaux scellera la fin de ce tiers.: Rouen 10 / Bordeaux 11: Rouen 16 / Bordeaux 9Les dragons reprennent le tiers en supériorité, mais frolent la correctionnelle sur une relance contrée et un tir de Colomban.Les joueurs du coach Dimet profitent du mémento pour essayer de passer devant en investissant la zone normande mettant à contribution Pintaric. Une pénalité sifflée contre eux viens toutefois stropper leur ascendant et permet ainsi aux normands de se remettre les idées en place.Deschamps puis Ritz (28’) viennent buter sur le cerbère Aquitain. Puis Thinel essaie de faire écran sur un tir de Dusseau mais Junca chope le palet d’une mitaine assurée.La mi match viens de passer et Rouen se retrouve pris en faute par les zèbres sur un nouveau contre à deux contre un des Bordelais, mais le killer play Rouennais fonctionne bien, seul Levesque, aura tenté un tir vers la cage durant ces deux minutes.Rouen a reprise ses esprits et repart en avant pour maitriser a la fois le palet et le scenario du match. Ils vont ainsi passer plus de temps dans la zone defensive adverse et cela fini par payer avec un premier tir du cercle gauche de Dusseau repoussé difficilement par le cerbère bordelais. Le palet fait l’objet d’une bataille de crosses sous le nez du gardien.Les esprits s’échauffent et les zebres se manifestent pour calmer les deux équipes qui vont évoluer durant deux minutes à quatre contre quatre sur la glace sans que cela influe sur l’évolution du score,: Rouen 16 / Bordeaux 7: Rouen 13 / Bordeaux10Les dragons ayants décidé de ne pas laisser s’échapper leur 2place au classement vont tacher de reprendre le chemin des buts. Une nouvelle pénalité sifflée contre eux va toutefois calmer leur ardeur et obliger leur killer play a remplir efficacement son job en bloquant toutes les attaques adverses dans l’œuf, grace à une defense haute efficace.De retour à égalité Barker s’emploie à essayer d’user l’adversaire par ses shoots puissants pour trouver une faille (43.36), sans succès, que ce soit sur un ras de glace ou à tir d’épaule. Nesa ne fera pas mieux sur une passe de derrière le but.Il reste à peine dix minutes à jouer sur ce dernier tiers, et Bordeaux semble perdre ses nerfs face aux attaques répétées des Dragons Puisque deux pénalités vont tomber à la suite permettant aux Normands de bénéficier d’une double supériorité.Les dragons conserve une supériorité, mais seul Lampérier se montrera dangereux, loupant une reprise au second poteau avant que les deux équipes reviennent a égalité. Les boxers bénéficient par la suite eux aussi d’une supériorité, sans arriver cette fois à revenir au score malgré les tentatives conjointes de Legare et Poudrier (53’). Il en sera de même durant deux minutes où les deux équipes jouent à quatre contre quatre,Finalement c’est dans le money time que Rouen s’assure la victoire et sa 2place avant le choc contre Grenoble vendredi.Le temps mort appelé peu après par le coach Dimet faisant sortir dans la foulée son gardien n’y changera rien, Rouen manquant même par trois fois la cage vide, assure l’essentiel dans un match qui aura montré que la finale perdue dimanche aura laissé des traces aussi mentales que physique à l’équipe du président Chaix.: Rouen 10 / Bordeaux 8: Rouen 11 / Bordeaux 10Le clou de la soirée sera ensuite un hommage rendu à la carrière du phénomène Marc André Thinel qui recevra une standing ovation du public de l’Ile Lacroix resté au complet pour celebrer son dernier match de la saison régulière.Les joueurs Bordelais et Rouennais ainsi que sa famille étant présents pour assister à ce moment d’émotion tracant son incroyable parcours et palmares sous les couleurs jaune et noir. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo