Rouen vs Gap 3 - 1 (0-0 0-0 3-1) Le 27/02/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Gap ] Rouen, une victoire sur la fin. Ultime match de saison régulière avec la réception des rapaces dans l'antre des dragons. Les rapaces étaient venus gagné lors du premier round et aimeraient bien réitérer l'exploit, histoire de marquer beaucoup de points avant la poule de relégation qui les attend. Rouen étant assuré depuis vendredi de finir en tête aura à cœur de finir sur une bonne note afin de préparer au mieux les play-off. C'est sans Kristensen blessé et des attaquant Rech et Tomasino laissé au repos que Rouen se présente. Côté gardien Pintaric va de nouveau faire l'impasse au profit de Gaubert. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 28/02/2024 à 19:56 FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Peyre assistés de MM. Douchy et Fauvel Buts :

Rouen : 44.31 Rolands Vigners (ass Jordan Herve) ; 46.34 Marcel Hascak (ass Rob Flick) ; 58.06 Rolands Vigners (ass Loïc Lamperier et Rob Flick)

Gap : ; 56.05 Ethan Roswell (ass William Leblanc et Teemu Loizeau) Pénalités 4 minutes contre Rouen 2 minutes contre Gap



Rouen stérile.



Rouen n’a pas l’intention de laisser espérer grand-chose à Gap et se rend maitre du palet ainsi que de la zone défensive des rapaces sans adresser de tirs. Le tout premier de la rencontre est à l’actif de Nassivet qui passe largement au-dessus (02.42).

Après cette timide alerte, on assiste pratiquement à une attaque défense. Flick et Hascak (03.12), Boivin (03.30), tous de près, mettent McNiven en difficulté. Cantagallo de loin ne fera pas mieux (04.20). Les rapaces souffrent et sort dès qu’ils le peuvent mais ne parviennent à inquiéter Gaubert.

Photographe : Marine Romain La mi match se profile et Rouen ne trouve pas la faille. L’attaque team canada (Boivin, Mallet, Perron) s’active et c’est le quatrième larron Yeo qui expédie un tir puissant qui fait vaciller McNiven (10.30). Rouen est encore malchanceux puisqu’ils vont perdre Kytnar sur blessure, recevant malencontreusement le palet dans la mâchoire sur un tir de Cantagallo (11.40).

Malgré ce coup du sort, les normands continuent leur travail d’usure et Boivin, bien servit par Perron pense ouvrir le score, sauf que le gardien de Gap ne l’entend pas ainsi (13.18). Gap subit certes mais se projette vers l’avant dès que l’opportunité se présente.

Sur un jeu de puissance Vartiainen, Correia et Gutierrez ne sont pas chanceux la faute à un Gaubert très inspiré (14.50). Les gardiens sont omniprésents, McNiven impérial face à Mallet alors que Rouen est en infériorité (15.50) et Gaubert à trois reprises sur Langlais, Coulaud et Mugnier (17.21).

Boivin se procurera un ultime face à face avec McNiven mais le gardien sort vainqueur (19.06).



Rouen aura poussé, tenté mais rien ne fera trembler le filet. Gap très appliqué défensivement aura fait front bien aidé dans leur tâche par un McNiven en très grande forme.



Vierge de buts.



Comme craint et pressenti, Kytnar n’est pas revenu sur le glaçon (il a été opéré ce mercredi de la mâchoire) mais cela ne change rien aux intentions des rouennais. Le premier atificié de ce second tiers est Bedin mais McNiven n’a pas laissé sa vista dans les vestiaires.

Comme au tiers précédent Gap subit et exploite le moindre espace laissé par les normands comme celui de Tarabusi qui bute sur Gaubert (22.15). Ensuite c’est Flick qui montre de nouveau le chemin de McNiven toujours impeccable (22.26).

Photographe : Marine Romain McNiven reçoit des palets de toutes les zones de la glace mais se montre jusqu’alors infranchissable. La tornade passée, Gap se montre davantage, investit un peu plus la neutre et la zone offensive mais peine à mettre Gaubert en réel danger, mais les intentions sont là.

La marche en avant rouennaise reprend mais ni Boivin (29.02), Vigners (29.54) ou Hascak (30.27) ne peuvent tromper la vigilance du cerbère gapençais. Voyant Rouen toujours sans but, Gap y croit de plus belle et est tout proche d’ouvrir le score avec un tir sur la barre de Gaubert adressé par Rohat (32.30). Rouen ne rechigne pas à la tache mais, Vigners dans le slot (34.40), Yeo de loin (35.55) et Hascak sur le rebond (35.57) se cassent irrémédiablement les crosse sur un McNiven impressionnant.

Sur un jeu de puissance en fin de tiers Roswell d’un tir vicieux ras de glace obligera Gaubert à sortir sa mitaine (36.48). Toujours en infériorité Rouen par Herve de derrière la cage sert Lamperier mais son tir de voler trouve… McNiven bien sûr (37.39).



Rouen aura tenté mais se sera heurté à un gardien jusqu’à présent en état de grâce. McNiven par sa prestation met en échec à lui tout seul le leader. Ses coéquipiers ne sont pas en reste exploitant la moindre opportunité que Rouen leur laisse. Il reste encore un tiers aux dragons pour l’emporter sur son glaçon.



La délivrance… Enfin.



Ultime tiers et on repart sur les mêmes bases, Rouen se ruent dans la zone défensive des rapaces. Gap subit et est pris par la patrouille. Le jeu de puissance qui est découle sera enfin prolifique.

Photographe : Marine Romain Vigners délivre les dragons D’abord Chiakiachvili à la bleue réchauffe la mitaine de NcNiven (43.41) avant que le filet ne tremble enfin.

Le palet circule bien et vite, Vigners dans l’axe trouve Herve sur sa droite, qui veut trouver par une transversale pour Mallet au poteau gauche mais bourgeois contre le puck qui arrive dans la palette de Vigners qui fusille de près McNiven (44.31 / 1-0 / Vigners ass. Herve).

Gap accuse le coup et va de nouveau plier.

Sur une mise au jeu joué par Flick, il se débarasse de son adversaire et sert seul au poteau droit Hascak qui d’une pichenette lobe NcNiven (46.34 / 2-0 / Hascak ass. Flick).

Rouen aura fait le break en deux minutes. Les dragons n’ont pas l’intention d’en rester là et continue le pressing, mais McNiven est énorme et réalise des arrêts superbes.

Hascak en supériorité (48.11), ou encore Vigners seul dans le slot toujours en supériorité (48.49) et enfin Perret (49.43) ne parviendront à plier une nouvelle fois le portier des rapaces.

N’ayant plus rien à perdre Gap se ragaillardit et une première alerte sur le but de Gaubert qui fait l’arrêt face à Coulaud Y. qui se présentait en break (52.46). Gap n’abdique pas et sur une nouvelle incursion dans la zone offensive va faire sonner la sirène.

Photographe : Marine Romain Gap travaille dans le coin gauche et le palet ressort pour arriver à Roswell sur la droite qui d’un tir du poignet expédie la rondelle dans la lucarne gauche de Gaubert (56.05 / 2-1 / Roswell ass. Leblanc et Loizeau).

Le blanchissage pour Gaubert n’aura donc pas lieu. L’égalisation est proche par Langlais qui seul face à Gaubert perd son duel (57.45).

Gap prend un temps mort et sort son gardien, mais la réussite ne sera pas au rendez-vous bien au contraire puisque Vigners, pour son doublé, bien servi par Lamperier mettra fin aux espoirs des rapaces (58.06 / 3-1 / Vigners ass. Lamperier et Flick).



Les trois points acquis, certes dans la douleur (perte de Kytnar) est une bonne répétition avant les play-off et un déplacement ce Vendredi à Grenoble pour l'ultime journée.







