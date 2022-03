Hockey sur glace - Ligue Magnus : 44ème journée : Anglet vs Amiens 4 - 11 (2-3 0-2 2-6) Le 04/03/2022 Anglet [ Anglet ] [ Amiens ] Reportage photos Reportage photos de la rencontre du mardi 4 mars 2022 du championnat élite français de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Anglet s'incliner à domicile face à Amiens. Anglet, Hockey Hebdo Jean Marc Lestage le 06/03/2022 à 00:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



966 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Peyre assistés de MM. Barthe et Briolat Buts :

Anglet : 03.25 Michal Gutwald (ass Emils Gegeris) ; 03.49 Michal Gutwald (ass Peter Hrehorcak jr et Emils Gegeris) ; 41.09 Jacob Sweeney ; 48.02 Victor Ranger (ass Mathieu Pons et Michal Gutwald)

Amiens : ; 14.37 Spencer Naas (ass Elgin Pearce et Jesper Ohrvall) ; 17.19 Spencer Naas (ass Elgin Pearce et Aziz Baazzi) ; 18.50 Jesper Ohrvall (ass Antonin Plagnat et Stanislav Lopachuk) ; 34.21 Klemen Pretnar (ass Donat Szita et Florian Sabatier) ; 39.09 Baptiste Bruche (ass Florian Sabatier et Klemen Pretnar) ; 42.33 Spencer Naas (ass Elgin Pearce et Taavi Tiala) ; 46.12 Antonin Plagnat (ass Jesper Ohrvall et Stanislav Lopachuk) ; 47.44 Spencer Naas (ass Rudy Matima et Aziz Baazzi) ; 54.24 Jesper Ohrvall (ass Antonin Plagnat et Stanislav Lopachuk) ; 54.56 Spencer Naas (ass Taavi Tiala et Skylar Pacheco) ; 57.03 Elgin Pearce (ass Spencer Naas et Klemen Pretnar) Pénalités 12 minutes contre Anglet 18 minutes dont 10 à Baazzi contre Amiens



Retrouver la Galerie photos

de la rencontre



Photographe : Jean Marc Lestage © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur