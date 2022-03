Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 44ème journée : Bordeaux vs Cergy-Pontoise 0 - 4 (0-1 0-2 0-1) Le 04/03/2022 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Cergy-Pontoise ] Démonstration de réalisme des Jokers ! A peine rentrés la veille dans la matinée d'un déplacement victorieux à Nice (5-4 en prolongation) synonyme de qualification pour le premier tour des Play-offs (les quarts de finale), les Boxers de Bordeaux reçoivent ce vendredi l'une des équipes qui composent le top 4 du championnat : les Jokers de Cergy-Pontoise. Depuis leur montée en Ligue Magnus la saison passée, les Jokers, en cinq confrontations face aux Boxers, ne se sont inclinés qu'à une seule reprise et restent sur quatre victoires consécutives, dont les trois premières manches 2021-2022. La tâche qui attend donc les Boxers ce soir, toujours en lutte pour aller chercher la septième place, sera loin d'être aisée contre un adversaire qui se présente à Mériadeck pratiquement au grand complet. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 05/03/2022 à 08:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Bordeaux :

Cergy-Pontoise : 09.33 Steven Owre (ass Thomas Suire et Brayden Sherbinin) ; 23.48 Pierre-Charles Hordelalay (ass Steven Owre et Brien Diffley) ; 30.29 Ryan Tait (ass Antti Kauppila et Thomas Suire) ; 48.54 Antti Kauppila (ass Timothée Franck et Denny Kearney) Pénalités 4 minutes contre Bordeaux 2 minutes contre Cergy-Pontoise Absents Bordeaux : Alexandre Mulle (saison terminée) – Austin Fyten (blessé) – Maxime Legault (blessé) – Jules Boscq

Absents Cergy-Pontoise : Paul Schmitt



1ère période :



Gardiens : Gaétan Richard (Bordeaux) – Sebastian Ylönen (Cergy-Pontoise)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Kevin Da Costa (Cergy-Pontoise)



Le match démarre réellement avec une entame bordelaise confirmée par un tir de Loik Poudrier (0'10). Les Boxers passent les 50 premières secondes dans la zone offensive avant la récupération du palet par les visiteurs, dont la première situation d'attaque ne donne rien. Les bonnes intentions bordelaises, en ce début de rencontre, se confirment encore avec une occasion pour Julien Guillaume qui devance toute la défense des Jokers pour finalement buter sur Sebastian Ylönen (3'32). Le gardien des Jokers brille ensuite avec sa mitaine sur un tir de Louis Vitou (4'16).

Les Boxers poursuivent leur série d'occasions et de situations offensives mais ne parviennent pas à ouvrir le score : Andréa Palat manque de peu le cadre (6'40), Louis Bélisle récupère une bonne passe et voit son lancer repoussé par Sebastian Ylönen (7'35). Après avoir laissé passer ce temps de domination des Boxers, les visiteurs prennent progressivement les choses en main avec un gros tir de Louis Petit bloqué par Gaétan Richard (9'04). Quelques secondes plus tard, juste avant la mi-période, les Jokers trouvent finalement l'ouverture. Brayden Sherbinin, lancé sur le côté gauche, trouve dans l'axe, face à la cage Steven Owre. La déviation parfaite du numéro 13 des Jokers semble échapper des mains à Gaétan Richard et termine dans la cage bordelaise (0-1 à 9'33).



Photographe : Johanna Lawrence Dans la minute qui suit cette ouverture du score, les Jokers poursuivent leurs offensives avec une occasion sur le côté droit de Ryan Tait repoussée de l'épaule par Gaétan Richard (10'43). La possession du palet semble se rééquilibrer durant les quatre minutes qui suivent avec des duels très engagés mais réguliers pour arriver à le conserver. Placé seul devant la cage des Jokers, Loik Poudrier échoue devant un excellent Sebastian Ylönen (14'40).

Poussés par tous leurs partisans, les Boxers obtiendront à plusieurs reprises l'occasion d'égaliser ; la réussite dans la finition manque. De son côté, le gardien des Jokers poursuit sa série d'arrêts sur les nombreux tirs bordelais provoqués par de bonnes phases d'attaque se situant principalement dans l'axe ou sur la droite. Pourtant, une minute avant la fin de ce premier tiers-temps, Sebastian Ylönen reste au sol après un choc probablement avec un joueur adverse (18'54). Il est immédiatement soigné devant sa cage et reprendra la partie. Il bloquera sans problèmes le dernier tir d'Alex Wideman (19'31), ce qui permet aux visiteurs de compter un but d'avance à l'issue des vingt premières minutes, pourtant dominées par les joueurs bordelais.



Tirs BORDEAUX 22 CERGY-PONTOISE 10



2ème période :



Louis Vitou (20'49) et Loik Poudrier (21'00) lancent ce deuxième tiers-temps de la manière dont les Boxers ont terminé le précédent mais la défense des Jokers et son gardien s'en sortent remarquablement. La réaction des visiteurs intervient deux minutes plus tard avec un gros lancer de l'ex-bordelais Jules Lefebvre, légèrement à gauche (22'39). Le match semble pourtant avoir du mal à véritablement trouver son rythme réel : les deux équipes garderaient-elles de l'énergie pour aborder au mieux les play-offs ? Ce n'est pas impossible. Brien Diffley et Steven Owre lancent un jeu d'attaque en triangle entre le côté gauche et le droit avant de servir dans l'axe Pierre-Charles Hordelalay dont le tir trouve les filets de Gaétan Richard, permettant au meilleur buteur des Jokers d'inscrire son 26ème but de la saison (0-2 à 23'48).

Précisons que ce deuxième but des visiteurs est marqué dans une phase de jeu ou l'équipe de la région parisienne évoluait en supériorité numérique.



Photographe : Johanna Lawrence Pierre-Charles Hordelalay aura par la suite une nouvelle grosse occasion repoussée avec beaucoup d'autorité par Gaétan Richard (25'23). Ce deuxième tiers-temps sera plus équilibré en nombre de tirs car les deux équipes n'hésitent pas à se répondre à tour de rôle. Julien Guillaume trouve Robin Lamboley mais son tir manque le cadre pour quelques centimètres (26'44). Après une nouvelle occasion pour les Jokers signée Aku Kestila (29'10), Kevin Spinozzi répond avec beaucoup de puissance depuis la ligne bleue sur une passe de Robin Lamboley et trouve les bras de Sebastian Ylönen, parfaitement placé (29'31).

De l'autre côté, Gaétan Richard s'interpose devant Norbert Abramov (30'03). Dans les secondes qui suivent, les visiteurs vont parvenir à creuser encore l'écart au score. Thomas Suire récupère le palet et lance sur la droite Ryan Tait. L'attaquant américain des Jokers prend toute la défense de vitesse et décoche un puissant lancer dans la lucarne de Gaétan Richard (0-3 à 30'29).



Menés désormais de trois buts, les joueurs d'Olivier Dimet ne renoncent pas et continuent à se procurer des occasions en ces dernières minutes : Enzo Carry (34'04) ou encore Julien Guillaume (36'32) ne parviennent pas à surprendre Sebastian Ylönen, auteur d'une grande prestation comme il en a l'habitude, appuyé également par une solide défense. Gaétan Richard bloque ensuite trois tirs consécutifs de Brayden Sherbinin (38'17), Norbert Abramov (38'42) et Vincent Melin, placé en haut de la zone offensive (39'08). Le dernier tir bordelais de ce tiers-temps décoché par Robin Lamboley en direction de la cage est repoussé par la crosse de Brien Diffley, placé devant son gardien.

Les visiteurs comptent à présent en toute logique au vu de la physionomie des quarante minutes disputées, trois buts d'avance.



Tirs BORDEAUX 11 CERGY-PONTOISE 12



3ème période :



Ce troisième tiers commence encore par une occasion bordelaise signée Loik Poudrier (40'21) obligeant le gardien des Jokers à prouver qu'il n'a pas l'intention de changer son plan de jeu : à savoir permettre aux Boxers de réduire l'écart au tableau d'affichage. Quelques minutes plus tard, les Jokers réagissent de manière dangereuse avec un long temps d'attaque terminé par des tirs d'Aku Kestila et Denny Kearney (44'13). Les situations offensives et les occasions se poursuivent sur les deux cages : Gaétan Richard stoppe un tir puissant de Ryan Tait (44'41) alors que de l'autre côté, Louis Bélisle accélère seul sur la droite, décoche son lancer et voit celui-ci repoussé par le gardien des Jokers (44'53).

Le jeu bordelais montre encore des imperfections ce soir malheureusement : des pertes de palet rapides parfois dans des endroits très dangereux de la patinoire, des passes mal ajustées (facilement lisibles et récupérables par l'adversaire) ou trop longues ainsi qu'un cruel manque de réussite dans la finition devant le but.Les visiteurs reprennent le contrôle du palet pour en profiter une nouvelle fois. Timothée Franck lance une contre-attaque et parvient à servir Antti Kauppila. Celui-ci effectue une déviation placée sur la gauche de Gaétan Richard qui pénètre par un petit trou de souris dans le but bordelais (0-4 à 48'53).



Photographe : Johanna Lawrence Il faut attendre réellement trois minutes avant de voir les Boxers réagir véritablement par une attaque en triangle orchestrée par Maxime Moisand et Julien Guillaume. Robin Lamboley reçoit le palet et manque le cadre ; cette déviation méritait un meilleur sort (52'30). La dernière grosse occasion des Boxers s'achève sur un tir de Maxime Moisand bloqué par Sebastian Ylönen après un beau temps-fort offensif bordelais (57'55).



Les visiteurs, pourtant assurés de terminer quatrièmes au classement avant cette rencontre, n'ont pas baissé le rythme, bien au contraire, ils auront offert une véritable démonstration de réalisme et d'efficacité, récompensée par une superbe victoire, leur permettant également de signer un 4-0 contre les Boxers dans cette saison régulière de Ligue Magnus.



Tirs BORDEAUX 11 CERGY-PONTOISE 9



Prochaines rencontres

Bordeaux / Rouen (06/03 à 18h30)

Rouen / Cergy-Pontoise (08/03 à 20h)



Gardiens

Gaétan Richard : 27 arrêts (60'00)

Sebastian Ylönen : 44 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

CERGY-PONTOISE : 37 Sebastian Ylönen



BORDEAUX : 5 Bastien Lemaitre (1ère)

21 Enzo Carry (2ème)

71 Louis Bélisle (3ème)

