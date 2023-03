Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 44ème journée : Cergy-Pontoise vs Bordeaux 6 - 2 (1-2 2-0 3-0) Le 03/03/2023 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Bordeaux ] Cergy boucle la saison régulière en beauté La dernière journée de championnat élite de hockey sur glace français proposait à l’Aren’ice de Cergy-Pontoise une confrontation avec des enjeux très différents pour chacun des protagonistes. Les Jokers, qui recevaient les Boxers de Bordeaux, n’avaient plus rien à craindre ni espérer, leur 4ème place étant d’ores et déjà assurée. Pour les Boxers, la question était tout autre. En réalisant un gros coup lors de ce déplacement ils pouvaient, dans leur duel à distance avec les Rapaces de Gap, s’adjuger sur le fil une 5ème place synonyme d’un tour de play-offs ouvert face à leurs hôtes du soir. Finalement, devant une très grosse affluence, le match s’étant déroulé quasiment à guichets fermés, les franciliens firent bonne figure pour clôturer la saison régulière et emportèrent largement (6-2) une rencontre électrique, parsemée de pénalités. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 05/03/2023 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2948 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Furet assistés de MM. Douchy et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : 12.30 Gage Torrel (ass Pierre-Charles Hordelalay et William Bower) ; 21.39 Anthony Rinaldi ; 38.16 Samuel Salonen (ass Antti Kauppila et Loïc Farnier) ; 43.17 Samuel Salonen (ass Antti Kauppila et Loïc Farnier) ; 56.23 Aaron Miller (ass Antti Kauppila et Robert Baillargeon) ; 58.41 Aaron Miller (ass Raphaël Faure et Loïc Farnier)

Bordeaux : ; 13.45 Fabien Colotti ; 18.39 Nikita Jevpalovs (ass Marc André Lévesque et Loïk Poudrier) Pénalités 21 minutes dont 5 à Rinaldi contre Cergy-Pontoise 61 minutes dont 5+20 à Vitou contre Bordeaux Les Boxers finissent bien le tiers et sortent en tête



La rencontre débute avec 2 gardiens qui se connaissent bien, Clément Fouquerel dans le but bordelais et, dans le but cergypontain, Gaëtan Richard, un ex-Boxer arrivé il y a quelques semaines chez les Jokers. La première grosse occasion du match intervient après 1 minute 30 de jeu et permet au portier girondin de s’illustrer. Sur une récupération, Robert Baillargeon lance plein axe Anthony Rinaldi qui s’échappe au cœur de la défense adverse mais perd son face-à-face avec Fouquerel qui resserre bien les bottes. Sur cette action, une pénalité est appelée à l’encontre de Vincent Melin pour un comportement antisportif non identifiable des tribunes. Les officiels du soir annoncent la couleur : ils ne laisseront rien passer. Les unités spéciales des Boxers s’installent mais Richard s’interpose avec autorité sur toutes les tentatives de ses anciens partenaires. Fabien Colotti, Bastien Lemaitre, Maxime Legault et Marc André Levesque se cassent, les uns après les autres, les dents sur le portier vert.

Au moment où les Jokers réussissent le penalty kill, les bordelais sont un peu bêtement sanctionnés à leur tour pour un surnombre. Le petit finlandais, Niklas Salo assure la substitution. C’est désormais au tour des Jokers d’assiéger le but adverse mais Antti Kauppila et Loïc Farnier tombent sur un Fouquerel toujours aussi vigilant. Les franciliens frisent alors la correctionnelle sur un contre lorsque que sur un deux contre un, Colotti trouve Levesque qui bute sur Richard. Les Boxers, à leur tour, sont sur le point de réussir leur penalty kill lorsque Miloslav Jachym est l’auteur d’une vilaine crosse haute sur Farnier qui campait devant l’enclave. Bilan des opérations, 2 fois 2 minutes pour le tchèque. La boite défensive blanche tient néanmoins bien le choc face aux assauts verts.

Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives) Une fois au complet, Colotti, encore lui, sollicite le portier vert puis, peu après, c’est Louis Vitou qui le pousse à un arrêt de la jambière. Les Boxers sortent les crocs, peut-être un peu trop, et à la mi période se mettent en difficulté. D’abord à cause de Lemaitre jugé coupable d’une obstruction puis, une minute plus tard, à cause de Henri Auvinen qui a sorti sa hache pour un slashing. Forts de leur double avantage numérique, les pensionnaires de l’Aren’ice brisent enfin l’égalité. Pierre Charles Hordelalay, dans le cercle droit, centre/tire dans l’enclave où William Bower bataille avec son vis-à-vis et le palet un peu cafouillé poursuit sur la gauche où Gage Torrel le glisse au fond (1-0, 12.30).



Toujours en supériorité numérique, les Jokers continuent à pousser et Samuel Salonen bombarde la cage adverse. Le jeu en boxplay des girondins reste efficace et leur permet de passer l’orage.

A 5 contre 5, les verts veulent continuer à enfoncer le clou mais se font prendre sur un exploit individuel. Sur une attaque cergypontaine, Colotti récupère le disque et remonte toute la glace. Lors de son raid solitaire il enrhume 2 Jokers au passage pour s’offrir un duel qu’il remporte face à Richard (1-1, 13.45).



Ce but galvanise les Boxers qui étaient déjà remontés comme des coucous et ils connaissent alors une bonne période. Enzo Carry oblige Richard à une nouvelle parade et peu après les girondins amènent Raphaël Faure en prison pour avoir retenu un des leurs. A 5 minutes de la pause les Jokers subissent une grosse pression et s’ils sortent indemnes de ce powerplay cela ne sera pas le cas sur le suivant concédé sur une faute de Thomas Suire qui fait trébucher un bordelais qui s’échappait sur la gauche contre la bande. Loik Poudrier joue les artificiers en chef et canonne en vain à tout va. Il change ensuite de registre et, de la droite, sert Levesque dans l’axe. Le canadien lâche un énorme missile qui flirte avec l’extérieur du poteau. Qu’importe, le puck n’est pas perdu pour tout le monde car après son rebond derrière le but il revient dans la palette de Nikita Jevpalovs lequel, sur le côté, fait immédiatement filoche (1-2, 18.39). Les Boxers, tous crocs dehors, virent en tête à la pause.



Le premier vingt fut émaillé de nombreuses fautes. Les Jokers, relativement maitres chez eux surtout durant la première moitié du tiers, finirent par en profiter et par ouvrir la marque avant de se faire ensuite rejoindre sur un exploit individuel puis renverser en fin de période quand les Boxers prirent un petit ascendant.



Les Boxers indisciplinés permettent aux Jokers de revenir



Souvent crédités de gros T2 ces derniers temps, les franciliens repartent à l’attaque et Farnier se procure la première grosse occasion de la période. Ils se font néanmoins une frayeur quand, sur une perte de palet en zone neutre, la mitaine de Richard les sauvent d’un but que s’était ouvert Jevpalovs. Dans la foulée, le second exploit individuel du match est cette fois à l’actif des cergypontains. Rinaldi récupère le puck derrière son net et remonte la glace, une fois à la bleue il s’infiltre en deux défenseurs et s’offre un victorieux face-à-face avec Fouquerel (2-2, 21.39).



Revenus à hauteur les Jokers poussent. Une poignée de secondes plus tard, Auvinen retourne sur le banc des pénalités après avoir fait tomber Hordelalay devant l’enclave, une faute où il est tombé dans le panneau en laissant trainer sa crosse dans les patins de l’attaquant qui ne s’est pas fait prier pour trébucher dessus. Le jeu de puissance francilien s’installe mais une fois encore il est pris en contre. Colotti part en breakaway avant d’être accroché par derrière par William Mäkinen lors de son face à face avec le gardien. Malheureusement pour les Boxers, Colotti ne convertit par le tir de pénalité obtenu. Une fois au complet, les bordelais continuent à jouer à fond tous les coups et Massimo Carozza bien servit de derrière la cage est à deux doigts de scorer.

Le bras de fer continue mais la tension monte petit à petit. A l’approche de la 6ème minute de jeu Jevpalovs fait trébucher Bower sous les yeux de la table de marque et Melin vient un peu faire la police. Il s’en sort bien contrairement au Letton qui prend 2 minutes ainsi que Bower dont la chute a été jugée exagérée par les arbitres qui n’apprécient guère ce cinéma. Malgré des occases partagées, le score ne bouge pas durant le temps de punition.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives) Une fois la prison pugée de ses occupants, le jeu reprend son cours mais les girondins semblent progressivement sortir de leur match. Après la mi- match, Enzo Carry est rattrapé par la patrouille suite à une crosse haute contre la bande sur Aaron Miller. Il doit la trouver sévère et faire connaitre son point de vue aux arbitres car il écope de 2 minutes supplémentaires pour incorrection. Avec 4 minutes d’avantage numérique les Jokers prennent leurs quartiers dans la défensive blanche. Les Boxers sont sous la mitraille et cela chauffe dur sur le but de Fouquerel. Après près de 2 minutes et demi de défense acharnée, Poudrier va rejoindre son coéquipier sur le banc des punis pour une charge avec le crosse sur Kauppila. Avec beaucoup de courage la défense girondine plie sans rompre.

Elle finit tout de même par craquer suite à une nouvelle faute commise à 2 minutes de la pause, Colotti arrivant lancé sur Rinaldi et le prenant de l’épaule au niveau de la tête. Cette fois les Jokers bonifient leur powerplay. Une fois installés, les cergypontains tournent autour de la boite bordelaise et Farnier donne à Kauppila placé dans l’axe devant la bleue qui engage, sur la droite, un échange de palet avec son compatriote Salonen et, au terme de ce à toi/à moi, l’attaquant décide de placer un imparable tir sur réception qui troue la cage girondine (3-2, 38.16). Avec ce but, l’attaquant des verts redonne l’avantage aux siens.



Les Boxers n’ont pas rendu les armes pour autant et s’offrent, à 5 secondes de la pause, le droit d’espérer quand Peter Valier s’infiltre et oblige Richard à repousser sur sa tentative du revers. Sur le rebond, Melin intervient crosse en avant pour faire le ménage. Le défenseur francilien part en prison et les girondins commenceront l’ultime vingt avec 1 minute 55 secondes d’avantage numérique.



La deuxième période fut riche en occasions (14 tirs pour les Jokers contre 10 pour les Boxers) mais aussi en fautes. Plutôt à leur avantage en raison des powerplays, les cergypontains surent reprendre l’avantage face à des bordelais sortant progressivement toujours un peu plus de leur match.



Les Boxers disjonctent et les Jokers s’envolent



Les Boxers essaient d’emblée de convertir leur supériorité numérique mais sont finalement plutôt bien muselés par le jeu de penalty killing des Jokers. De retour à 5 contre 5, les franciliens pressent haut pour ne pas laisser les girondins revenir dans le match. Ils sont à 2 doigts de punir leurs visiteurs quand, sur un palet bafouillé par la défense blanche, la rondelle arrive sur Baillargeon seul devant l’enclave. L’américain contrôle et tente de dribler Fouquerel lequel réussit à tendre la jambe pour faire un arrêt décisif. Ce n’est cependant que partie remise pour les cergypontains. Sur un engagement offensif à gauche, Aurélien Dorey lance à la cage, Fouquerel masqué ne peut geler le puck et le rebond profite à Farnier décalé vers le poteau droit qui délivre une petite remise dans l’axe à Salonen qui trouve la cage ouverte (4-2, 43.17). Avec son second but du match, le finlandais donne de l’air à son équipe et inscrit, pour l’occasion, son 17ème but de la saison ainsi que son 40ème point.



Les franciliens contrôlent le match mais, près de trente secondes plus tard, Mäkinen manque la rondelle sur une tentative de onetimer et accroche Carry qui, profitant de l’aubaine, pouvait partir en contre. Heureusement pour les Jokers la pénalité est tuée sans trop de difficulté.

Après 10 minutes de jeu dans l’ultime vingt, les Boxers dégoupillent complètement. Colotti contré en attaque charge avec la crosse Melin qui l’avait bien pris et dans le prolongement de l’action, suite à une virile mise en échec devant le banc des visiteurs, Carozza et Paul Schmitt se chamaillent. Tous les protagonistes, Colotti, Carozza et Schmitt prennent 2 minutes pour aller reprendre leurs esprits sur le banc des punis. Le powerplay de Cergy est contenu par la défense de Bordeaux mais la tension est palpable dans l’air.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives) La confirmation de cette ambiance électrique arrive 4 minutes plus tard. Rinaldi réalise une nouvelle belle échappée sur la droite avant d’être repris dans le coin. Lors de son replacement dans le cercle il est un peu chargé dans le dos et riposte en poussant son vis-à-vis qui tombe au sol. Vitou intervient alors immédiatement pour jouer les vengeurs. Les gants tombent et les casques volent dans les airs comme dans un des plus pur Asterix avec cette grosse bagarre qui éclate. Les deux joueurs ne passent pas par la case prison mais vont prendre la douche avant tous les autres. Rinaldi écope de 2 minutes pour sa charge mais aussi de 5 minutes complétées par 20 autres pour la bagarre. Le sort de Vitou n’est pas plus reluisant, ce dernier écopant de 2 minutes plus 5 plus 20 pour le combat provoqué.

Trente secondes plus tard c’est Carozza qui accroche Farnier du bout de la palette.

Sale temps, les mouches volent bas pour Bordeaux et le coach girondin, Olivier Dimet, demande immédiatement le temps mort.

On ne peut pas dire que les esprits en soient plus apaisés car, dans la minute qui suit, Levesque charge avec sa crosse Hordelalay et Valier, sans doute très frustré par la tournure des évènements, prend lui aussi 2 minutes pour incorrection.

Cette nouvelle double infériorité numérique est fatale aux Boxers. Kauppila trouve Miller à droite qui lance devant le but où Baillargeon attend l’offrande qu’il n’aura pas, un défenseur sous pression semblant détourner le palet dans son propre but (5-2, 56.23). Les bordelais boivent le calice jusqu’à la lie puisque leur coach demande un challenge vidéo. Le but est confirmé par les officiels et les Boxers sont donc sanctionnés pour retard de jeu. Dura lex sed lex. Salo assure une nouvelle fois la substitution.



Forts de leur avantage numérique les Jokers déroulent plus que jamais et Gage Torrel, du haut du slot, lâche un missile qui fracasse l’équerre. Ce n’est que partie remise pour le 6ème but car une fois revenus en simple infériorité numérique les Boxers encaissent un dernier but. Sur la gauche, toujours dans les bons coups, Kauppila lance la fusée Farnier en profondeur qui décale Salonen à l’opposé lequel remet à Miller qui, au pied du poteau gauche, marque comme à l’entrainement (6-2, 58.41). La victoire est nette pour les Jokers qui lavent ainsi l’affront qu’ils avaient subi à Mériadeck en perdant sur le même score lors de leur dernière confrontation.



Photographe : © Bruno Gouvazé (Archives)

Magnifique dernier tiers pour les Jokers bien aidés par l’indiscipline des Boxers. Les arbitres furent sévères pendant toute la rencontre, probablement plus sévères que d’autres lors de précédents matchs et les Boxers qui étaient venus le mors aux dents pour arracher la 5ème place prirent cher en raison d’un jeu agressif qu’ils ne surent ajuster dans ce contexte. Auteurs de 13 tirs contre 9 pour les girondins, les franciliens enfoncèrent le clou et construisirent une nette victoire pour redermer le chapitre de la saison régulière.

Les Rapaces de Gap ayant, de leur côté, fait le boulot face à Angers avec une victoire (4-1) finissent en 5ème position et défieront, dès la semaine prochaine, les Jokers dans un tour de play-offs où tout semble possible pour les uns comme les autres.

Pour les Boxers, une fois la déception et la frustration passées, ils devront se mobiliser pour se préparer à relever un très gros challenge. Ils croisent en effet la route des Ducs d’Angers qui mènent, 3 victoires à 1, dans leurs confrontations respectives en saison régulière. Mais pour les play-offs les compteurs sont remis à zéro alors rien n’est impossible à ces Boxers qui ne manquent pas d’appétit. Il leur faudra néanmoins proposer un jeu plus discipliné et canalisé face à des angevins au powerplay éminemment redoutable cette saison.





Meilleurs joueurs du match :

Maxime Legault pour les Boxers

