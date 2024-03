Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 44ème journée : Marseille vs Amiens 3 - 1 (1-0 1-0 1-1) Le 01/03/2024 Palais Omnisports de Marseille [ Marseille ] [ Amiens ] Marseille termine 5ème après sa victoire face à Amiens Match à enjeu ce soir au Palais Omnisport de Marseille. Une véritable finale pour la 5ème place et ainsi éviter l'ogre grenoblois en play off. Les hommes de Luc Tardif sortent vainqueurs d’un match parfois brouillon et affronteront Bordeaux au premier tour des play-offs. Palais Omnisports de Marseille, Hockey Hebdo Marc de La Porte des Vaux le 02/03/2024 à 19:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5536 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Peyre assistés de Mme Cheyroux et Briolat Buts :

Marseille : 08.28 Fabien Colotti (ass Roberts Kalkis) ; 33.13 Teddy Da Costa (ass Jan Dufek et Gennadi Stolyarov) ; 51.43 Martin Kadlec (ass Tyler Rockwell et David Aslin)

Amiens : ; 59.07 Matias Lehtonen (ass Tomas Simonsen et Jaakko Niskala) Pénalités 2 minutes contre Marseille 4 minutes contre Amiens



Un enjeu important qui paralyse les deux équipes dans ce début de match. Aucune des deux équipes n’arrive à installer son jeu. Et il faudra attendre la 5ème minute pour voir Ciliak solliciter.

Les Marseillais peu dangereux ouvrent tout de même le score. Roberts Kalkis remonte la rondelle et avec une passe abandon bien sentie trouve Fabien Colotti. L’international français prend sa chance et trompe Gibert d’un tir pourtant anodin. (1-0 à 8:28).



Les 5536 supporters bleus et blancs exultent. Les premiers “aux armes” descendent des tribunes quand les Gothiques durcissent le jeu pour tenter de recoller rapidement au score. Marek Ciliak met en échec Simosen par deux fois et permet à son équipe de basculer en tête à la fin de la première période.



Amiens en manque de réalisme



Cette deuxième période est plus brouillonne. Entre erreurs individuelles et manque de justesse technique, l’intensité du match baisse. Pourtant, les Spartiates arrivent à faire le break. Peu efficaces en jeu de puissance, les hommes du duo Tardif / Zwikel vont faire mentir les statistiques. Après s’être installés en zone offensive, les Marseillais font circuler la rondelle. Jan Dufek hérite du palet, il sert parfaitement Teddy Da Costa seul en haut des cercles. L’expérimenté capitaine marseillais prend sa chance et trompe Gibert. (2-0 à 33:13).



Les joueurs de Mario Richer, sans doute diminués par les absences de Boucher et Lavigne, ne parviennent pas à inquiéter la défense azuréenne. Son portier slovaque multiplie les interventions et permet à son équipe de démarrer ce troisième tiers en bonne position pour remporter ce dernier match de la saison régulière.

Martin Kladec va éteindre les derniers espoirs amiénois. L’attaquant tchèque est trouvé seul dans le slot par Tyler Rockwell et envoie la rondelle au fond des filets d’Antoine Gibert peu en réussite ce soir. (3-0 à 51:43). Les Gothiques vont tenter leur va-tout en sortant leur gardien. Des efforts qui seront enfin récompensés. Tomas Simosen s’enfonce tranquillement en zone offensive. Le casque d’or amiénois inscrit sa 23 assistance de la saison en trouvant parfaitement Matias Lehtonen. Le Finlandais crucifie Ciliak à bout portant et l’empêche d’effectuer un blanchissage.



Amiens peut être frustré de cette défaite. Malgré plus d’occasions, ils n’ont pas su concrétiser leur temps fort et se déplaceront vendredi prochain à Grenoble pour le début des play-offs. Un déplacement à haut risque pour les Amiénois.

Amiens peut être frustré de cette défaite. Malgré plus d'occasions, ils n'ont pas su concrétiser leur temps fort et se déplaceront vendredi prochain à Grenoble pour le début des play-offs. Un déplacement à haut risque pour les Amiénois.

De son côté, les hommes de Luc Tardif terminent cette saison sur une note positive. Devant son public, les Spartiates ont été réalistes et solides défensivement. Ils iront défier les Boxers de Bordeaux dans une affiche qui sera serrée.







