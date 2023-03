Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 44ème journée : Nice vs Rouen 3 - 4 (2-0 1-3 0-1) Le 03/03/2023 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Rouen ] Le come-back rouennais Vendredi dernier, les Aigles accueillaient les Dragons pour l’ultime match de la saison régulière. Avec sept buts, le public a été conquis. Nice - Patinoire Jean Bouin, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 07/03/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1150 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Bourreau assistés de Mme Cheyroux et de M. Zede Buts :

Nice : 11.54 Norbert Abramov (ass Miha Stebih) ; 12.11 Lucas Bonnardel (ass Julius Valtonen et Samuli Vainionpaa) ; 24.04 Lucas Bonnardel (ass Julius Valtonen et Samuli Vainionpaa)

Rouen : ; 28.53 Kelsey Tessier (ass Bastien Maia et Loïc Lamperier) ; 29.34 Aleksi Elorinne (ass Kelsey Tessier et Tommy Perret) ; 35.55 Christophe Boivin (ass Joris Bedin et Dylan Yeo) ; 47.40 Quentin Tomasino (ass Dylan Yeo et Christophe Boivin) Pénalités 10 minutes contre Nice 4 minutes contre Rouen 17 secondes qui changent tout



Rouen est d’attaque d’entrée et c’est Weninger qui est obligé d’intervenir après dix secondes de jeu. Babka peut compter sur de nombreux revenants afin de proposer un match à lutte « égale ». Le premier contre rapide est pour les visiteurs. Perret prend l’initiative avec un bon patinage, mais le portier azuréen dévie. Tomasino se retrouve peu après tout seul face au gardien mais son tir est trop croisé. Il y a peu de temps mort, le début de match est plaisant. Les Dragons accentuent leur domination avec un nouveau tir de Maia qui va sur Weninger.



Photographe : ©Patrick Giaume (Archives) Le finlandais repousse et Elorinne loupe l’immanquable alors que la cage était grande ouverte. Nice tente une réplique avec un jeu sur le flanc gauche par Stebih, qui mise parfaitement dans la course de Babka mais sa déviation ne trouve pas le cadre. Le slovaque est encore présent devant la cage et voit encore une déviation ne pas rentrer. Pintaric gèle, suite à une belle passe d’Abramov.

Les Aigles sont beaucoup mieux et dans un nouveau temps fort, vont ouvrir le score ! Stebih remonte la patinoire sur la gauche, accompagné d’Abramov. Avec un peu de réussite, ce dernier met le puck entre les jambes du gardien (11:54 ; 1-0).



À peine l’annonce du but faite, un deuxième but va être inscrit. Derrière sa cage, Pintaric mise pour son défenseur. Il est pressé par Vainionpaa et c’est Valtonen qui va faire une passe décisive pour Bonnardel, qui n’a plus qu’à conclure (12:11 ; 2-0).



Les jambes coupées, les rouennais ne vont pas revenir dans cette période et s’énervent avec une pénalité à 17:40, de Leborgne qui rejoindra la prison. Nice contrôlera la fin du tiers.



Tirs : 9 (Nice) / 12 (Rouen)



Boivin sonne la révolte avec Elorinne



Les premières minutes sont assez brouillonnes. Le puck est quand même gardé par les locaux, le rythme est plus « cassé » par des hors-jeux. La première occasion revient à Tomasino. Le martinérois de vingt années slalom toute la défense mais ne parvient pas à finaliser par un but, Weninger sauve de justesse. Et sur la première occasion locale, le troisième but va être inscrit ! Rouen perd le palet en zone neutre par Perret. Vainionpaa voit Valtonen à droite, qui tente sa chance. Son tir trop croisé tape la bande et revient sur Bonnardel, qui n’a plus qu’à s’offrir le doublé, dans une cage vide car Pintaric ne parvient pas à sauver le puck malgré sa détente (24:04 ; 3-0). Le même trio refait le coup !



Photographe : ©Patrick Giaume (Archives) Dodero essai tout seul, malgré qui soit excentré à droite, pas de soucis pour Weninger. Pintaric sauvera le 4-0, peu après. Un duel de gardien s’installe et Weninger va répondre à une quadruple parade de très grande classe. Jean Bouin est en folie et pense que le match est plié. Alors les premières lignes poussent pour éviter la cage, la réduction de l’écart va avoir lieu.

Lamperier prend l’axe pour aller sur la droite. À ses côtés, se trouve Maia qui, avec un peu de réussite, dévie en une touche pour Tessier qui trouve la lucarne droite (28:53 ; 3-1).



Le match est relancé et la machine à buts rouennais lancée ! Encore à droite, Boivin trouve dans l’axe Elorinne qui, lancé à pleine vitesse, shoot pleine lucarne encore une fois (29:34 ; 3-2).



Le match se crispe, à l’image de cette double pénalité à l’encontre de Dodero et de Babka à la 33ème minute. Nogachev fait trébucher un adversaire et sur un power play, Rouen va égaliser. Yeo à gauche, mise à l’opposé pour Boivin qui fait un « une – deux » avec Bedin. L’excellent canadien s’approche de la zone d’engagement. Il n’est pas attaqué et tente un tir à la portée de Weninger. Le gardien finlandais se troue et offre le score de parité (35:55 ; 3-3).



Tirs : 7 (Nice) / 20 (Rouen)



Fortunes diverses



L’ancien de la maison rouennaise Mony, commence avec une pénalité après un peu plus d’une minute de jeu. Rien ne se passe, la seule occasion est pour Boivin. Bedin essai en solo pour inscrire le quatrième but de sa formation, Weninger fait barrage. Les Aigles sont trop indisciplinés, Bonnardel est sanctionné.



Photographe : ©Patrick Giaume (Archives) Pour autant, ce power play est au départ entaché de petites erreurs techniques mais les hommes de Lhenry vont trouver la faille et passer devant. Weninger repousse un tir dans l’axe, proche de la bleue de Yeo. Boivin ressort la rondelle sur Elorinne, qui déclenche un tir précis proche de la zone d’engagement à gauche. Magnifique but de l’international finlandais (29:34 ; 3-4).



Les dix dernières minutes vont être contrôlées par les visiteurs et Weninger finira la rencontre avec 50 tirs subis.



Tirs : 5 (Nice) / 18 (Rouen)



