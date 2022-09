Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Chamonix vs Angers 2 - 4 (0-1 1-3 1-0) Le 20/09/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Angers ] Angers l’emporte à l’expérience La 4e journée de Synerglace Ligue Magnus se déroulait à Chamonix. Les Pionniers accueillaient, ce mardi, les Ducs d’Angers. L’effectif chamoniard déjà restreint de 5 joueurs en ce début de saison, devra se surpasser face à cette grosse cylindrée du championnat. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 21/09/2022 à 22:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Chamonix : ; 27.49 Clément Masson (ass Matthias Terrier et Christian Silfver) ; 44.18 Jakub Muller (ass Joonas Alanne et Malo Ville)

Angers : 11.58 Maurin Bouvet (ass Jonathan Charbonneau et Neil Manning) ; 21.18 Tommy Giroux (ass Nick Ross et Kévin Dusseau) ; 31.04 Jonathan Charbonneau (ass Zack Torquato et Nick Ross) ; 35.06 Cameron Brown (ass Vincent Llorca et Neil Manning) Pénalités 37 minutes dont 5+20 à Poikola contre Chamonix 37 minutes dont 25 à Llorca contre Angers



Les Pionniers non récompensés



Les Pionniers mettent la pression d’entrée dans le camp angevin, sans pour autant être véritablement dangereux. Les actions se combinent bien mais manquent de lucidité dans la finition.

A contre-courant du jeu, Gaborit commet la première erreur de la rencontre alors qu’il est en zone offensive, et rejoint le banc des pénalités. Alors bien dans la partie, les Pionniers perdent tous leurs repères en power-play.

Après 10 minutes, les angevins reprennent du poil de la bête, accélérant la partie. La défense chamoniarde est prise de court, Bouvet pourtant à terre devant la cage, chipe le palet pour le placer dans la lucarne opposée, 1-0 à 11’58.



Ce but relance les Chamoniards. Ville tente seul de faire la différence et touche le poteau gauche de Cowley. Tandis que Chapuis seul, bien lancé en profondeur, échoue face au portier.

A 4 secondes de la pause, Chapuis encore, était tout proche de l’égalisation, en se trouvant oublié dans le slot et recevant un caviar.

Le réalisme d’Angers a fait la différence au tableau d’affichage dans cette première période.





Angers prend de l’avance



Angers reprend avec de bien meilleures intentions qu’en première période, ils enchainent les tirs jusqu’à toucher le même poteau que Ville au 1er tiers, à la différence que Giroux est là pour prendre le rebond et faire le break, 0-2 à 21’18.



Les Ducs monopolisent davantage le palet et font souffrir les locaux.

Terrier réussit tout de même à s’extirper en attaque, seul devant le gardien il patiente jusqu’à l’arrivée pleine de puissance de son capitaine, pour lui glisser la rondelle, 1-2 à 27’49.

Les visiteurs se plaisent à faire de faux espoirs aux Chamoniards. Alors que les locaux retrouvent des couleurs en attaque, Charbonneau trouve une fenêtre de tir pour refaire le break angevin, 1-3 à 31’04.



Richard, le back up chamoniard présent dans les cages, dévie encore quelques tentatives angevines afin de maintenir à flot son équipe.

Kara écope de la première pénalité chamoniarde, et celle-ci sera préjudiciable puisque Brown envoie le palet au fond des filets pendant ce jeu de puissance, 1-4 à 35’06 [5-4].





Un finish chamoniard presque frustrant



La reprise est une nouvelle fois laborieuse pour les locaux, Richard limite la casse face à plusieurs Ducs.

Les Pionniers se montrent dangereux en jouant à 4 contre 4 mais la différence viendra à 5 contre 5.

Muller transperce la défense pour inscrire rageusement le second but des siens, 2-4 à 45’00.



Dans la foulée, Angers laisse un jeu de puissance à leurs adversaires, mais celui-ci ne leur sera pas préjudiciable. Les Chamoniards ne lâchent pas malgré l’avance au score angevine. Le portier se fait quelques frayeurs sans gravité, Kara touche à nouveau le poteau.

Le palet va et vient entre les deux cages dans les derniers instants de la rencontre et alors que la partie était plutôt sérieuse en terme de pénalité, celles-ci s’enchainent dans les dernières minutes. La tension finira même par exploser en bagarre quasi générale, suite à une charge de Llorca sur Terrier qui sortira de la glace en sang… Tout ça à 20 secondes du terme de la rencontre. Deux pénalités de match seront appliquées par les arbitres.



La partie intense a quelque peu été gâchée par ces évènements finaux.

Angers l’emporte 4 buts à 2 grâce à leur expérience et leur maitrise devant le but. Les Pionniers ont surtout manqué de réalisme devant les cages angevines, pourtant auteurs d’une belle prestation et proposant une belle résistance malgré les nombreux absents.



