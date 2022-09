Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Rouen vs Bordeaux 2 - 4 (0-1 1-2 1-1) Le 20/09/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Bordeaux ] Des dragons défaits par des boxers. Quelques jours après s’être imposé en terre angevine, les dragons désireux de prolonger la série, reçoivent des boxers revanchards ayant été battu par Grenoble en fin de rencontre. Les deux formations se présentent avec des effectifs amputés puisqu’à Bordeaux manque Mulle (blessé) et Warner (suspendu) alors qu’à Rouen Nesa, Chakiachvili et Mallet (tous trois bléssés) font toujours défaut. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 21/09/2022 à 23:08 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs
Arbitres : MM. Bourreau et Rauline assistés de MM. Debuche et Durand
Buts :

Rouen : ; 25.33 Rolands Vigners (ass Ulysse Tournier) ; 44.26 Ondrej Roman (ass Dylan Yeo et Christophe Boivin)

Bordeaux : 13.30 Maxime Legault (ass Enzo Carry) ; 29.58 Massimo Carozza ; 39.09 Fabien Colotti (ass Marc André Lévesque et Nikita Jevpalovs) ; 59.22 Peter Valier (ass Massimo Carozza)
Pénalités 4 minutes contre Rouen
4 minutes contre Bordeaux



Bordeaux passe devant.

C’est Rouen qui entame le mieux la rencontre etil ne faut que 20 secondes pour que boivin inquiète la défensive girondine mais son tir passe au ras du poteau droit. La pression est toujours intense et c’est au tour de Bedin d’être en break mais Richard ne mord pas dans la feinte (01.19).

Bordeaux subit sans rompre. Bedin pour une seconde fois se présente seul face à Richard qui remporte encore le duel (03.05).

Bordeaux par la suite sort quelque peu la tête de l’eau ou plutôt du glaçon et va frapper à la porte de Pintaric mais Legault est un peu court dans le slot pour reprendre le bon centre de Poudrier (05.59). La partie Photographe : Marine Romain s’équilibre et le palet est bien vivant en allant d’un côté à l’autre de la patinoire.

A mi-tiers, Pintaric aura des sueurs froides avec un cafouillage devant son but mais il s’en sort néanmoins (09.53).

il faut une erreur individuelle pour que le score ne soit plus vierge.

Le tout jeune Tournier bataille dans le coin mais sous pression manque quelque peu sa relance, bonne aubaine pour Carry qui lance sur Pintaric, le palet non bloqué profité à Legault idéalement placé qui marque cage ouverte (13.30 / 0-1 / Legault ass. Carry).

Rouen tentera bien de revenir au score mais ne parviendra pas à mettre Richard en danger. A part à 10 secondes du terme alors en infériorité numérique Rouen part Cantagallo et Maia trouveront Richard bien encore dans son match.



Malgré une bonne entame de rencontre, Rouen au fil des minutes aura quelque peu subi la puissance physique des boxers. Une seconde partie de tiers un peu trop brouillonne avec beaucoup de déchets, fait que les dragons rentrent aux vestiaires avec une unité de retard.



Rouen ne recolle pas et Bordeaux engrange.



Il faut un Pintaric bien concentré d’entrée de tiers pour repousser de la botte le tir de Carry (20.10). Bordeaux imprime un gros défi physique ce qui perturbe les dragons ce qui permet à Vitou seul dans le slot de mettre Pintaric à contribution (22.25).

Alors que la domination des boxers se poursuit, c’est Rouen qui va égaliser.

Nouvelle récupération du jeune Tournier qui cette fois assure sa relance pour Vigners qui dans l’axe ne laisse aucune chance à Richard (25.33 / 1-1 / Vigners ass. Tournier).

Fort de cette égalisation, Rouen veut enfoncer le clou et le jeune Hervé déborde côté droit sert un caviar à Leborgne seul dans l’axe mais Richard d’un superbe réflexe s’impose (26.08).

Photographe : Marine Romain L’embellie est de courte durée, sur un palet dégagé par la défensive bordelaise sur le côté gauche, Carozza est le plus rapide arrive juste avant Pintaric qui fauche l’attaquant, le corps arbitral ne peut que siffler un tir de pénalité.

Tir que Carozza lui-même se charge de transformer entre les bottes de Pintaric pas remis de son choc (29.58 / 1-2 / Carozza).

Pintaric cèdera sa place quelque temps plus tard à Caubet (30.36). Les locaux se procurent de belles occasion et l’acte trois Bedin – Richard tourne encore en faveur du gardien (31.42).

En fin de tiers les visiteurs obtiennent un jeu de puissance qui va faire mouche.

La rondelle arrive plein axe à Levesque qui adresse un tir sur la cage et Colotti placé devant Caubet dévie le bout de caoutchouc dans la lucarne (39.09 / 1-3 / Colotti ass. Levesque et Jevpalovs).



Les bonnes volontés ne suffisent pas toujours et les Rouennais se sont cassés les ailes sur des boxers solides et diablement éfficaces.



Bordeaux pour finir.



Dos au mur Rouen n’a plus le choix. Et c’est avec beaucoup de pugnacité que les occasions se multiplient et forcement s’exposent aux contres comme celui de Carry qui butte sur Caubet.

Sur une montée rageuse de Yeo côté droit, le défenseur se présente face à Richard qui gagne encore son duel mais le rebond est favorable à Roman qui n’a plus qu’à conclure (44.26 / 2-3 / Roman ass. Yéo).

Photographe : Marine Romain Rouen ne baisse pas la pression mais la défensive girondine et son gardien mettent fin à toutes les velléités normandes. Rouen se verra logiquement refuser un but après visionnage de la vidéo trop de joueurs étant dans la zone du gardien (55.26).

La chance n’était pas du côté Rouennais mais côté Bordelais puisque Roman sur un jeu de puissance verra son palet repoussé par la barre alors que Richard semblait battu (57.33). Rouen prend son temps mort et sort son gardien (58.10) mais cela ne changera rien.

Une perte de palet en zone neutre profite à Valier qui file marquer en cage vide (59.22 / 2-4 / Valier ass. Carozza).



Rouen est donc défait sur sa glace et on peut dire que la victoire des boxers n’est pas imméritée. Plus fort physiquement Bordeaux aura su en imposer. Rouen bien que son entame de rencontre fut bonne ne trouva jamais la solution et parrut même par moment bien brouillon, loupant passe et relance. Il va vite falloir rebondir et trouver ce défenseur qui fait défaut et y ajouter surement une indisponibilité pour quelque temps de Pintaric pas de quoi voir la suite de bon augure. Mais un dragon n’est jamais aussi dangereux que dans l’adversité.

