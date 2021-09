Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Amiens vs Cergy-Pontoise 6 - 4 (0-1 4-1 2-2) Le 28/09/2021 Le Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Cergy-Pontoise ] Amiens a lancé sa saison Dominateurs, les Gothiques, enfin au complet ont logiquement battu les Jokers de Cergy mardi 28 septembre au Coliseum. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 29/09/2021 à 08:27 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2134 spectateurs Arbitres : M. Cregut et M. Hauchard assisté de M. Fauvel et Laboulais Buts :

Amiens : ; 22:33 Tomas Simonsen (ass Klemen Pretnar et Alexandre Boivin) ; 30:37 Elgin Pearce (ass Klemen Pretnar et Skylar Pacheco) ; 32:56 Aziz Baazzi (ass Alexandre Boivin et Klemen Pretnar) ; 33:47 Stanislav Lopachuk (ass Baptiste Bruche et Skylar Pacheco) ; 54:13 Florian Sabatier ; 57:46 Florian Sabatier (ass Dan Gibb et Joey West)

Cergy-Pontoise : 13:52 Pierre-Charles Hordelalay (ass Brayden Sherbinin et Thomas Suire) ; 37:01 Steven Owre (ass Pierre-Charles Hordelalay et Aurélien Dorey) ; 58:39 Matic Podlipnik (ass Charles Levesque) ; 59:49 Pierre-Charles Hordelalay (ass Charles Levesque) Pénalités 12 minutes contre Amiens 20 minutes contre Cergy-Pontoise Visiblement les Gothiques sont passés à autre chose. Après leur grand trou d’air subi à Grenoble vendredi (10-0) puis un début de convalescence dès le lendemain à Briançon (victoire en overtime), ils ont rendu une très belle copie mardi pour leur deuxième match à domicile de la saison. Dans une confrontation où les deux équipes se présentaient quasiment au complet, Amiens alignant pour la première fois cette saison son gardien numéro 1, Henri-Corentin Buysse ainsi que Rudy Matima en attaque.



Photographe : Nicolas Leleu

La première période de ce match devait pourtant être l’exact opposé de celle du match de la semaine précédente contre Angers. Cette fois les Gothiques se montraient dominateurs et extrêmement pressants sur le but gardé par Patrick Munson mais sans jamais trouver l’ouverture. Et c’est finalement les Jokers qui ouvraient le score, Pierre-Charles Hordelalay slalomant dans la défense amiénoise, sans être inquiété, pour venir tromper Henri-Corentin Buysse de près (13mn52).

Pas vraiment mérité pour les Amiénois qui sur le métier remirent leur ouvrage. Mais sans plus de réussite.

Cette réussite, elle allait venir dans le deuxième tiers. Les Gothiques égalisaient d’abord en mettant à profit une supériorité numérique (Une pénalité idiote pour surnombre infligée à Cergy), le jeune Tomas Simonsen terminant une action amorcée par Alexandre Boivin et Klemen Pretnar (22mn33). Ce but allait complètement libérer les Amiénois qui dès lors prenaient complètement la rencontre à leur compte. Déchaînés, ils devaient marquer trois buts en trois minutes. C’est d’abord Elgin Pearce qui prenait le rebond laissé par Patrick Munson à la suite d’un lancer de Skylar Pacheco (30mn37). Même action deux minutes plus tard mais cette fois-ci c’est Aziz Baazi qui poussait le puck au fond des filets après un lancer d’Alexandre Boivin (32mn56). Sonnés les Jokers voyaient ensuite Stanislav Lopachuk convertir victorieusement un très joli travail de Baptiste Bruche (33mn47).



Photographe : Nicolas Leleu

A 4-1, Jonathan Paredes demandait un temps mort. Ça ne stoppait pas l’entrain des Amiénois qui, toutefois, à force de dominer complètement les débats en oublièrent les fondamentaux défensifs. Ce qui offrit à Steven Owre un palet de break et l’attaquant canadien gagnait son duel avec Henri-Corentin Buysse (37mn01). Un but qui remettait Cergy dans la course à l’appel du troisième tiers.

Message bien enregistré par les Gothiques qui resserraient alors les rangs lors de cette ultime période. Ce qui eut, paradoxalement, pour effet d’équilibrer un peu plus les débats. Sans pour autant faire évoluer le score. Jusqu’à ce qu’une supériorité de Cergy permit à…Amiens de reprendre le large grâce à un contre vainqueur de Florian Sabatier (54mn13). Et c’est encore en infériorité que l’équipe picarde allait se mettre définitivement à l’abri alors que les Jokers, tentant le tout pour le tout, évoluaient à six contre quatre. Florian Sabatier, encore lui, propulsant de la ligne rouge le palet dans les filets vides. (57mn45). A 6-2, la messe était dite et les deux derniers buts de Cergy - un puissant lancer de la bleue décoché par Matic Podlipnik et un rebond pris par Pierre-Charles Hordelalay - alors que Patrick Munson avait une nouvelle fois déserté ses buts, n’étaient finalement plus qu’anecdotiques. Amiens tenait sa première « vraie » victoire de la saison.



Photographe : Nicolas Leleu







