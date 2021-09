Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Bordeaux vs Angers 3 - 2 (1-0 1-0 1-2) Le 28/09/2021 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Angers ] Grosse performance bordelaise ! Vendredi dernier, pour ouvrir leur saison de Synerglace Ligue Magnus 2021-2022 à domicile, les Boxers parvenaient au bout du suspense en prolongation, à venir à bout de l'équipe des Scorpions de Mulhouse (2-1). Ce mardi 28 Septembre, un nouveau match à Mériadeck est programmé avec la réception de l'un des favoris dans la course au titre probablement : les Ducs d'Angers. Victorieux lors de leurs deux premiers matchs en prenant le maximum de points, l'équipe désormais coachée par Ethan Goldberg, compte sur la qualité de son effectif, à tous les postes, pour venir faire un résultat en Gironde. Alors continuité pour les visiteurs, ou déplacement piège ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 30/09/2021 à 08:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1350 spectateurs Arbitres : Mme Picavet et M. Bourreau assistés de MM. Barthe et Douchy Buts :

Bordeaux : 13.03 Robin Lamboley (ass Louis Vitou et Marc André Lévesque) ; 22.25 Kevin Spinozzi (ass Alex Wideman et Alexandre Mulle) ; 45.47 Kevin Spinozzi (ass Alex Wideman et Alexandre Mulle)

Angers : ; 42.52 Danick Bouchard (ass Cédric Di Dio Balsamo et Patrick Coulombe) ; 57.24 Maurin Bouvet (ass Tommy Giroux) Pénalités 6 minutes contre Bordeaux 10 minutes contre Angers Absents Bordeaux : Austin Fyten – Mattéo Caudron

Absents Angers : Philippe Halley





1ère période :

Gardiens : Gaétan Richard (Bordeaux) – Evan Cowley (Angers).

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Patrick Coulombe (Angers).



La première occasion réelle de la partie arrive moins de quarante secondes après le face-off par Loïc Farnier, ce dernier trouve la mitaine de Gaétan Richard (0'38). Le début de rencontre est très défensif des deux côtés car les incursions offensives sont parfaitement contrôlées de part et d'autre, ce qui évite du travail aux gardiens.

Les Boxers obtiennent une première occasion sur un lancer de Marc-André Lévesque depuis le haut de la zone angevine, repoussé par Evan Cowley. Dans les instants qui suivent, Maxime Legault profite d'un moment d'inattention de la défense et se présente seul face au nouveau gardien des Ducs pour finalement buter sur ce dernier, la cage finit par sortir de son socle (4'49).

Les Ducs réagissent à leur tour sur une grosse double occasion de Robin Gaborit : il trouve le poteau puis manque le cadre pour quelques centimètres, Gaétan Richard, bien positionné devant sa cage, s'en sort très bien (7'10). Les huit premières minutes s'achèvent sans la moindre pénalité sifflée ; il est vrai que l'engagement proposé par les deux équipes reste régulier jusqu'à présent. La situation va finalement se débloquer lorsque les Boxers obtiennent leur première supériorité numérique (12'04). Une minute plus tard, Marc-André Lévesque lance sur la gauche une attaque avec Louis Vitou. Placé sur la droite, Robin Lamboley surprend Evan Cowley par une déviation ras de glace sur laquelle il ne peut rien (1-0 à 13'03).

Le power-play bordelais se poursuit par une nouvelle occasion d'Alex Wideman stoppée sans problème par le gardien angevin. Les visiteurs réagissent ensuite par l'intermédiaire de Tommy Giroux puis Neil Manning, sans obtenir de réussite.

Un événement se produit à moins de trois minutes de la fin de ce premier tiers-temps (17'45) : le match est arrêté par les arbitres suite à un problème d'éclairage sur le côté gauche de la patinoire. Les joueurs rentrent au vestiaire pendant environ quinze minutes avant la reprise du jeu. La fin de ce premier tiers-temps profite aux Boxers car Danick Bouchard fait trébucher Alex Wideman, offrant ainsi un noveau power-play aux locaux. Après vingt bonnes premières minutes et malgré l'interruption, les Boxers conservent leur but d'avance.



Tirs BORDEAUX 9 ANGERS 6



Photographe : Johanna Lawrence (Archive)

2ème période :



Le deuxième tiers commence en supériorité numérique pour les joueurs d'Olivier Dimet pendant 1'09. Suite à l'interruption en fin de première période, la deuxième est donc jouée immédiatement après la fin de la précédente. Les Ducs s'offrent la première occasion et il faut toute la vigilance de Gaétan Richard pour empêcher l'égalisation angevine. Deux minutes plus tard, Alex Wideman, depuis le côté droit, envoie une longue passe sur la gauche en direction de Kevin Spinozzi. Le défenseur canadien, en pleine accélération, décoche une déviation puissante qui ne laisse aucune chance à Evan Cowley (2-0 à 22'25).

Comptant désormais un retard de deux buts comme lors de leur premier déplacement de la saison, les Ducs réagissent immédiatement par un tir de Nicolas Ritz bloqué par Gaétan Richard. Les Boxers, bien positionnés défensivement, n'hésitent pas quand l'occasion leur est donnée, de relancer la machine offensivement avec de nouvelles tentatives de François Paquin ou encore Julien Guillaume, sans danger pour le gardien des Ducs ce coup-ci.

Le match se déroule sur un bon rythme avec deux équipes capables de se porter très rapidement devant la cage adverse et d'exercer une forte pression sur la défense. Bastien Lemaitre tente un tir dans une position difficile en pivotant légèrement, le palet finit sa course à droite de la cible. La domination des joueurs d'Olivier Dimet s'intensifie par les occasions les plus nettes mais celles-ci ne font pas évoluer le score. Evan Cowley bloque un gros lancer de Kevin Spinozzi. Dans les secondes qui suivent, Gaétan Richard remporte son duel face à Danick Bouchard, l'un des meilleurs attaquants de la Ligue Magnus. Nicolas Ritz trouve ensuite la jambière de Gaétan Richard alors que Jerret Smith expédie le palet dans la mitaine du jeune gardien bordelais, auteur d'un match remarquable.

En fin de tiers-temps (36'47), un début de dureté se produit entre plusieurs joueurs des deux équipes. Danick Bouchard et Loik Poudrier prennent deux minutes chacun pour une charge avec la crosse. Malgré leurs bonnes intentions, les Ducs restent donc à deux longueurs au tableau d'affichage au terme de quarante minutes très agréables à suivre.



Tirs BORDEAUX 12 ANGERS 8





3ème période :



À peine le face-off remporté, Nicolas Ritz s'empare du palet et décoche le premier tir, offrant un nouvel arrêt à Gaétan Richard. Louis Vitou et Enzo Carry manquent ensuite une double occasion d'ajouter un troisième but pour les Boxers. Le gardien angevin Evan Cowley est à nouveau sollicité sur des tirs de Vince Tartari et François Paquin. Finalement, les Ducs vont voir leurs efforts et leur patience récompensés : servi dans l'axe par Cédric Di Dio Balsamo, Danick Bouchard décoche un tir sous la barre qui surprend Gaétan Richard (2-1 à 42'52).

Après cette réduction du score, les visiteurs se montrent bien plus dangereux par Tommy Giroux (x2) et Patrick Coulombe, prouvant réellement leurs intentions de revenir à hauteur le plus rapidement possible. Pourtant, sur un nouveau lancement de jeu offensif du duo Alex Wideman – Alexandre Mulle, Kevin Spinozzi ne manque pas l'opportunité de s'offrir un doublé en trouvant les filets d'Evan Cowley (3-1 à 45'47).

Quelques instants plus tard, Gaétan Richard s'interpose dans un nouveau face à face contre Loïc Farnier et continue de signer une presation de très haut niveau. Le duo Maurin Bouvet – Nicolas Ritz bute à nouveau sur le dernier rempart des Boxers. Lorsqu'ils passent en mode offensif, les Boxers multiplient les occasions par Louis Vitou, Maxime Legault ou encore Enzo Carry. Malgré leur retard de deux buts à 7 minutes de la fin du match, les visiteurs continuent de se montrer dangereux et poursuivent leurs offensives mais le jeune gardien bordelais reste pratiquement intraitable devant la cage, bien sur appuyé par l'ensemble de ses partenaires. Ce dernier ajoute deux arrêts supplémentaires sur des tirs de Kévin Dusseau puis Danick Bouchard. Alors que les Ducs bénéficient d'un power-play, Tommy Giroux récupère le palet en zone offensive, à proximité de la cage. Au milieu de la défense bordelaise regroupée devant son gardien, Maurin Bouvet parvient à s'en emparer et finit par le glisser au fond de la cage des Boxers (3-2 à 57'24).

À partir de ce moment-là, les Ducs reprennent véritablement possession du palet et exercent une très forte pression sur les lignes défensives et la cage de Gaétan Richard afin d'arracher une égalisation synonyme de prolongation éventuelle. De leur côté, les Boxers fournissent de gros efforts défensifs pour conserver cet avantage et les trois points qui semblent se rapprocher doucement bien que les dernières secondes semblent durer une éternité. Si la défense bordelaise laisse quelques opportunités de tirs aux Ducs, Gaétan Richard, lui, ne faiblit pas et par un arrêt décisif de la mitaine, à moins de dix secondes de la fin, assure la victoire à ses partenaires (3-2).

Les Boxers font donc chuter les Ducs d'Angers pour la première fois de cette saison 2021-2022 après avoir livré une très grosse prestation collective ce soir face à un adversaire qui, rappelons-le, devrait être présent dans la lutte pour les deux premières places et même pour le titre.



Tirs BORDEAUX 5 ANGERS 14



Prochaines rencontres

Briançon / Bordeaux (SLM J5) (01/10 à 20h)

Angers / Grenoble (SLM J5) (01/10 à 20h30)



Gardiens

Gaétan Richard : 26 arrêts (60'00)

Evan Cowley : 23 arrêts (57'27)



ETOILES DU MATCH



ANGERS : 15 Maurin Bouvet



BORDEAUX : 38 Gaétan Richard (1ère)

44 Kevin Spinozzi (2ème)

17 Alex Wideman (3ème)

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







