Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Bordeaux vs Nice 3 - 6 (1-1 1-1 1-4) Le 19/09/2023 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Nice ] Trois matchs... sans la moindre victoire bordelaise ! Une semaine après leur match interrompu puis annulé contre les Spartiates de Marseille, les Boxers de Bordeaux retrouvaient leur patinoire de Mériadeck où 2492 personnes les attendaient en tribune pour accueillir les Aigles de Nice hier soir, sous les yeux d'invités spéciaux pour l'occasion... les joueurs et l'ensemble du staff de l'équipe nationale de rugby de Roumanie, suite à leurs deux rencontres de Coupe du Monde disputées en terre bordelaise. Depuis le déplacement à Cergy, l'équipe des Boxers, remaniée avec les nombreux absents, doit maintenant prouver qu'elle peut tenir un match complet cette saison. Néanmoins, ce soir, la tâche face aux Aigles, récents vainqueurs des Rapaces de Gap (3-0) ne sera pas facile. Retour sur cette rencontre. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 20/09/2023 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2492 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Rohwedder assistés de Mme Cheyroux et de M. Constantineau Buts :

Bordeaux : 06.28 Samuel Salonen (ass Loïk Poudrier et Nikita Jevpalovs) ; 23.29 Raphael Cacheux (ass Aina Benjamin Rambelo et Fabien Metais) ; 50.33 Julius Valtonen (ass Samuel Salonen et Rudy Matima)

Nice : ; 18.15 Jesper Larinmaa (ass Joonas Larinmaa et Louis-Mathieu Belisle) ; 30.49 Norbert Abramov (ass Ivan Esipov et Andrei Rytchagov) ; 49.27 Jesper Larinmaa (ass Andrei Rytchagov et Norbert Abramov) ; 55.15 Louis-Mathieu Belisle (ass Joonas Larinmaa et Lucas Vilain) ; 58.43 Marc André Lévesque (ass Ondrej Kopta et Daniel Babka Jr) ; 59.44 Louis Vitou (ass Marc André Lévesque et Yoan Salve) Pénalités 18 minutes contre Bordeaux 8 minutes contre Nice





Absents Bordeaux : Kevin Spinozzi – Rudolfs Polcs – Maxime Legault – Charles-David Beaudoin

Absents Nice : Ondrej Kopta – Isaac Charpentier



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Nikita Bespalov (Nice)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Louis Bélisle (Nice)



Les Bordelais restent dans la zone de jeu des Aigles pendant une trentaine de secondes avant que la défense niçoise ne réussisse à se sortir de ce temps fort. Les Boxers tentent de mettre du rythme dans ce début de match en se procurant plusieurs situations offensives intéressantes mais l'organisation défensive des Aigles est très efficace.

Les Boxers seront finalement les premiers à trouver les filets dans ce match. Lancé sur la droite par Loik Poudrier, Samuel Salonen ouvre le score avec un rebond favorable devant Nikita Bespalov (1-0 6'28).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Quelques minutes plus tard, Fabien Métais s'échappe seul pour défier le gardien russe des Aigles mais celui-ci remporte le duel en repoussant le tir de l'attaquant bordelais (9'20). Les joueurs d'Olivier Dimet achèvent cette première dizaine de minutes avec un tir de Kévin Dusseau en haut de la zone de jeu niçoise sorti par Nikita Bespalov (10'25). Défensivement, les bordelais tiennent le choc jusqu'à présent et Quentin Papillon, devant sa cage, n'a pas besoin d'intervenir trop régulièrement. Moins de deux minutes avant la pause, Louis Bélisle, sur le côté gauche, trouve au bon moment Joonas Larinmaa. L'attaquant finlandais des Aigles, libre de tout marquage, dévie le palet sur la gauche de Quentin Papillon (1-1 18'15).



Cette égalisation des visiteurs de la Côte d'Azur se déroule lors d'une phase de supériorité numérique car Nikita Jevpalovs se trouvait en prison. On constatera tout au long de la rencontre que l'exercice des supériorités numériques sera très profitable aux visiteurs.



Le premier tiers-temps s'achève après un tir de Bryan Sautereau bloqué par Quentin Papillon (19'33).



Tirs BORDEAUX 14 NICE 5



2ème période :



Dix secondes... c'est le temps qu'il faut attendre pour voir une première frappe à pleine puissance de Nikita Jevpalovs qui passe à gauche du cadre (20'10). Les Boxers reviennent dans cette seconde partie de match avec d'autres intentions et cela se vérifie sur une nouvelle occasion de Bastien Lemaitre juste au-dessus (21'42).

La réaction des Aigles intervient sur un tir d'Alexis Sutor stoppé par Quentin Papillon (22'53). Dans les secondes qui suivent, Aina Rambelo et Fabien Métais lancent une nouvelle offensive bordelaise. Le jeune attaquant U20 des Boxers Raphaël Cacheux ne manque pas l'occasion d'inscrire son tout premier but en Ligue Magnus avec un tir qui termine sur la gauche de Nikita Bespalov (2-1 23'28).



Photographe © Lily Rose

Les attaques bordelaises continuent de se multiplier autour et devant la cage des Aigles. Enzo Carry voit son lancer terminer sa course à gauche de la cible (25'35). Le jeu se déroule principalement dans la moitié de glace azuréenne.

A la mi-match, placé sur la gauche, Joonas Larinmaa tire sur Quentin Papillon qui repousse sans problèmes (30'05). Sur l'action qui suit, Ivan Esipov et Andrei Rychagov lancent une phase offensive en direction de la cage bordelaise. Norbert Abramov contrôle le palet et égalise par un tir sur la gauche de Quentin Papillon. Le gardien des Boxers s'incline une deuxième fois (2-2 30'49).



Après un nouvel arrêt de Nikita Bespalov, les Aigles repartent à l'assaut de Quentin Papillon. Andrei Rychagov prend Ludovic Karsh de vitesse avant de venir buter sur le dernier rempart des Boxers (33'53). L'ancien portier mulhousien s'illustre ensuite face à Jesper Larinmaa (34'36). Les deux équipes alternent entre phases de jeu parfois dangereuses et indiscipline. Le dernier tir de cette période, signé Mattéo Mahieu, trouve la mitaine de Nikita Bespalov (39'58).



Tout reste à faire dans une rencontre indécise avec deux équipes toujours au coude à coude avant d'aborder la dernière période rêglementaire.



Tirs BORDEAUX 13 NICE 9



3ème période :



Ce coup-ci, les visiteurs tirent les premiers par l'intermédiaire de Louis Bélisle (41'30). Deux minutes plus tard, le gardien des Aigles, Nikita Bespalov bloque un tir longue distance de Fabien Métais en guise de réaction bordelaise (43'30). Loik Poudrier part en prison pour deux minutes (44'22) ce qui offre une réelle possibilité aux visiteurs de prendre l'avantage. Plusieurs occasions seront à mettre au crédit des azuréens... Lucas Villain tire sur le casque de Quentin Papillon. Ensuite, Joonas Larinmaa manque le cadre sur un lancer qui passe à droite. Pour finir, Quentin Papillon intervient sur une tentative de Louis Bélisle (45'37). Moins de quatre minutes plus tard, les Aigles convertissent une troisième supériorité numérique consécutive et passent devant au tableau d'affichage. Jesper Larinmaa termine parfaitement une action lancée par le duo Andrei Rychagov – Norbert Abramov, en trompant le gardien des Boxers (2-3 49'27).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les Boxers ne vont pas tarder à réagir. Ludovic Karsh, Rudy Matima et Samuel Salonen prennent des lancers devant la cage de Nikita Bespalov qui s'en tire bien jusqu'ici. Mais en revanche, le gardien russe s'incline sur la déviation placée dans le coin droit de Julius Valtonen (3-3 50'33).



Dans les cinq dernières minutes, les Aigles, plus solides physiquement et plus entreprenants en cette fin de rencontre, vont faire une réelle différence contre une équipe bordelaise qui aura manqué de régularité dans son jeu au cours de cette soirée. Louis Bélisle récupère une passe de Lucas Villain et trouve la lucarne de Quentin Papillon avec un tir longue distance qui permet aux visiteurs de reprendre l'avantage au score (3-4 55'15).



A partir de ce moment-là, les Aigles prennent véritablement le contrôle du jeu. Yevgeni Nikiforov manque une déviation devant la cage qui s'avère être un palet pour donner deux buts d'avance aux visiteurs (56'05). Quentin Papillon bloque plus tard un lancer de Joonas Larinmaa (57'45) suivi d'un tir à la ligne bleue de Louis Bélisle (58'06). Le tableau d'affichage précise qu'il reste maintenant 1'17 de jeu. Yevgeni Nikiforov décale Marc-André Lévesque qui poursuit la grande réussite des Aigles en supériorité numérique. Il s'agit en effet du cinquième but niçois et tous ont été inscrits dans cette phase de jeu. Quentin Papillon s'incline en voyant le palet filer sous ses bras (3-5 58'43).



Dans les dernières secondes d'une rencontre qu'ils contrôlent désormais totalement, les Aigles font évoluer le score une sixième et dernière fois. Servi par Yoan Salvé, Louis Vitou marque d'un tir à ras de glace dans la cage bordelaise laissée vide depuis la sortie de Quentin Papillon (3-6 59'43).



Photographe © Lily Rose

Les Aigles remportent donc logiquement ce match à Mériadeck et enchaînent une deuxième victoire consécutive en quatre journées, alors que les Boxers concèdent un troisième revers consécutif... ce qui représente de loin leur moins bon début de saison en Ligue Magnus depuis leur montée en 2015. En effet, c'est la première fois qu'ils comptabilisent zéro point après trois rencontres. Vendredi soir, les joueurs d'Olivier Dimet ont rendez-vous à la patinoire de la Barre à Anglet pour le premier derby de la saison. Les deux équipes rentrent immédiatement dans le vif du sujet avec une circulation rapide du palet d'une zone à l'autre. La possession de la rondelle est plutôt équilibrée en début de partie mais les occasions réelles n'arrivent pas tout de suite. La première pour les Boxers est un tir de Mattéo Mahieu repoussé par Nikita Bespalov, le gardien russe des Aigles (1'44).Les Bordelais restent dans la zone de jeu des Aigles pendant une trentaine de secondes avant que la défense niçoise ne réussisse à se sortir de ce temps fort. Les Boxers tentent de mettre du rythme dans ce début de match en se procurant plusieurs situations offensives intéressantes mais l'organisation défensive des Aigles est très efficace.Les Boxers seront finalement les premiers à trouver les filets dans ce match.Quelques minutes plus tard, Fabien Métais s'échappe seul pour défier le gardien russe des Aigles mais celui-ci remporte le duel en repoussant le tir de l'attaquant bordelais (9'20). Les joueurs d'Olivier Dimet achèvent cette première dizaine de minutes avec un tir de Kévin Dusseau en haut de la zone de jeu niçoise sorti par Nikita Bespalov (10'25). Défensivement, les bordelais tiennent le choc jusqu'à présent et Quentin Papillon, devant sa cage, n'a pas besoin d'intervenir trop régulièrement.Cette égalisation des visiteurs de la Côte d'Azur se déroule lors d'une phase de supériorité numérique car Nikita Jevpalovs se trouvait en prison. On constatera tout au long de la rencontre que l'exercice des supériorités numériques sera très profitable aux visiteurs.Le premier tiers-temps s'achève après un tir de Bryan Sautereau bloqué par Quentin Papillon (19'33).Dix secondes... c'est le temps qu'il faut attendre pour voir une première frappe à pleine puissance de Nikita Jevpalovs qui passe à gauche du cadre (20'10). Les Boxers reviennent dans cette seconde partie de match avec d'autres intentions et cela se vérifie sur une nouvelle occasion de Bastien Lemaitre juste au-dessus (21'42).La réaction des Aigles intervient sur un tir d'Alexis Sutor stoppé par Quentin Papillon (22'53).Les attaques bordelaises continuent de se multiplier autour et devant la cage des Aigles. Enzo Carry voit son lancer terminer sa course à gauche de la cible (25'35). Le jeu se déroule principalement dans la moitié de glace azuréenne.A la mi-match, placé sur la gauche, Joonas Larinmaa tire sur Quentin Papillon qui repousse sans problèmes (30'05).Après un nouvel arrêt de Nikita Bespalov, les Aigles repartent à l'assaut de Quentin Papillon. Andrei Rychagov prend Ludovic Karsh de vitesse avant de venir buter sur le dernier rempart des Boxers (33'53). L'ancien portier mulhousien s'illustre ensuite face à Jesper Larinmaa (34'36). Les deux équipes alternent entre phases de jeu parfois dangereuses et indiscipline. Le dernier tir de cette période, signé Mattéo Mahieu, trouve la mitaine de Nikita Bespalov (39'58).Tout reste à faire dans une rencontre indécise avec deux équipes toujours au coude à coude avant d'aborder la dernière période rêglementaire.Ce coup-ci, les visiteurs tirent les premiers par l'intermédiaire de Louis Bélisle (41'30). Deux minutes plus tard, le gardien des Aigles, Nikita Bespalov bloque un tir longue distance de Fabien Métais en guise de réaction bordelaise (43'30). Loik Poudrier part en prison pour deux minutes (44'22) ce qui offre une réelle possibilité aux visiteurs de prendre l'avantage. Plusieurs occasions seront à mettre au crédit des azuréens... Lucas Villain tire sur le casque de Quentin Papillon. Ensuite, Joonas Larinmaa manque le cadre sur un lancer qui passe à droite. Pour finir, Quentin Papillon intervient sur une tentative de Louis Bélisle (45'37).Les Boxers ne vont pas tarder à réagir.Dans les cinq dernières minutes, les Aigles, plus solides physiquement et plus entreprenants en cette fin de rencontre, vont faire une réelle différence contre une équipe bordelaise qui aura manqué de régularité dans son jeu au cours de cette soirée.A partir de ce moment-là, les Aigles prennent véritablement le contrôle du jeu. Yevgeni Nikiforov manque une déviation devant la cage qui s'avère être un palet pour donner deux buts d'avance aux visiteurs (56'05). Quentin Papillon bloque plus tard un lancer de Joonas Larinmaa (57'45) suivi d'un tir à la ligne bleue de Louis Bélisle (58'06). Le tableau d'affichage précise qu'il reste maintenant 1'17 de jeu.Dans les dernières secondes d'une rencontre qu'ils contrôlent désormais totalement, les Aigles font évoluer le score une sixième et dernière fois.Les Aigles remportent donc logiquement ce match à Mériadeck et enchaînent une deuxième victoire consécutive en quatre journées, alors que les Boxers concèdent un troisième revers consécutif... ce qui représente de loin leur moins bon début de saison en Ligue Magnus depuis leur montée en 2015. En effet, c'est la première fois qu'ils comptabilisent zéro point après trois rencontres. Vendredi soir, les joueurs d'Olivier Dimet ont rendez-vous à la patinoire de la Barre à Anglet pour le premier derby de la saison.

Tirs BORDEAUX 8 NICE 14



Gardiens :

Quentin Papillon 22 arrêts (59'13)

Nikita Bespalov 32 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH



NICE : 63 Joonas Larinmaa



BORDEAUX : 1 91 Samuel Salonen 2 5 Bastien Lemaitre 3 12 Rudy Matima

Prochain match



Anglet / Bordeaux (22/09 20h30)



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo