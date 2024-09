Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Chamonix vs Anglet 3 - 4 (0-2 1-0 1-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 24/09/2024 Patinoire de Chamonix Mont-Blanc [ Chamonix ] [ Anglet ] Reportage photos : Chamonix Vs Anglet Dans le cadre de la 4eme journée du championnat de France de Ligue Magnus, les Pionniers de Chamonix affrontaient l'Hormadi Anglet sur la glace de Richard Bozon. Anglet s’est imposé 4 buts à 3 aux tirs aux buts dans ce duel ! Retrouvez les images de la rencontre ! Patinoire de Chamonix Mont-Blanc, Hockey Hebdo Maxime Richier le 25/09/2024 à 09:18 Tweeter FICHE TECHNIQUE



625 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Scolari assistés de Mme Cheyroux et de M. Margry Buts :

Chamonix : ; 36.33 Bryan Ten Braak (ass Ricards Grinbergs et Tristan Thompson) ; 49.15 Saku Kivinen (ass Clément Masson et Jakub Muller) ; 52.04 Ricards Grinbergs (ass Jérémy Fortin et Jérémie Penz)

Anglet : 03.24 Fabien Kazarine (ass Vincent Deslauriers et Alexei Polodyan) ; 13.30 Theo Fremond (ass Fabien Kazarine et Vincent Deslauriers) ; 57.52 Vincent Deslauriers (ass Ivan Esipov et Timothé Quattrone) ; 65.00 Connor Blake Pénalités 6 minutes contre Chamonix 2 minutes contre Anglet





