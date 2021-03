Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Chamonix vs Rouen 1 - 4 ( 1-0 0-2 0-1) Le 12/03/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Rouen ] Un dénouement longtemps indécis ! Ce vendredi, les Pionniers de Chamonix défiaient la redoutable formation de Rouen, à la patinoire Richard Bozon. Suite aux décisions fédérales, notamment celle de décerner le titre de Synerglace Ligue Magnus au vainqueur de la saison régulière sans jouer de play-offs, les Rouennais se rapprocheraient fortement de la coupe avec une victoire en terre chamoniarde. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 14/03/2021 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Barbez et Barcelo assistés de MM. Zede et Constantineau Buts :

Chamonix : 18.18 Benjamin Lagarde (ass Andrei Rychagov et Samuli Rahikainen)

Rouen : ; 35.55 Théo Gueurif (ass Anthony Guttig et Enzo Cantagallo) ; 38.44 Joris Bedin (ass Florian Chakiachvili et Jacob Lagace) ; 55.47 Quentin Tomasino (ass Enzo Cantagallo et Théo Gueurif) ; 58.05 Rolands Vigners Pénalités 12 minutes contre Chamonix 20 minutes dont 10 à Crinon contre Rouen Surprenants Chamoniards !



Les deux formations s’observent durant les premières minutes de jeu ! Le palet va et vient d’un camp à l’autre, aucun joueur ne parvient à tirer son épingle du jeu.

Susanj commet la première faute et provoque un power-play pour Rouen. A part un tir de Lagace, qui passera à côté de la cage de Sabol, les occasions rouennaises se font bien timides.

Alors que Susanj est sur le point de sortir de prison, Sullivan le remplace et laisse deux minutes supplémentaires aux Dragons pour faire la différence, mais ces derniers peinent encore à poser leur jeu. Sabol se met en chauffe sur un tir lointain de Chakiachvili, puis Flood de près.

Les Chamoniards pressent énormément le porteur du palet, ce qui gêne les Rouennais dans leurs transmissions.

Guttig pour une fois libre de tout marquage, excentré à gauche, en profite pour prendre un tir en one-timer ! Bien capté par Sabol !

Kara remonte le puck dans le sens inverse et transmet devant la cage pour Malo Ville, qui arrive lancé mais qui est trop court pour maitriser son action.

Maxime Richier



Les hommes en jaune et noir ont globalement la possession du palet à leur avantage, sans parvenir à insister offensivement. Lorsqu’ils se rapprochent de Sabol, à l’image de Trotter seul dans le slot, le portier chamoniard cadenasse ses filets !

De nouveau en jeu de puissance, Rouen manque de chance, Flood de loin, voit son tir flirter avec le poteau gauche de Sabol, qui était battu.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, en manque de réussite, les Dragons voient alors les Pionniers ouvrir le score. Sur un engagement en zone offensive, Rahikainen se saisit de la rondelle, se décale dans l’axe et envoie un missile devant la cage de Pintaric, Andrei Rychagov dévie, 1-0 à 18’18 [4-4].



Les Pionniers tentent d’enfoncer le clou en supériorité numérique, mais le score restera inchangé à la pause !





Rouen contre le cours du jeu



Les Dragons ne veulent pas tarder à remettre la pression sur les Chamoniards, un nouveau poteau tinte et résonne dans la patinoire vide.

Rapidement en infériorité, comme lors de la première période, les Chamoniards doivent résister. Sabol bien dans son match, repousse les tentatives. Rouen s’en remet souvent à des tirs de loin, à l’image de Chakiachvili et Flood.

De retour à 5, les Pionniers entreprennent de prendre le jeu à leur compte et de perturber davantage leurs adversaires, Masson s’en va titiller Pintaric, qui se fait une petite frayeur en ne captant pas le palet du premier coup. C’est encore le capitaine chamoniard qui, quelques instants plus tard, verra son tir passer juste au-dessus de la lucarne.

Les Chamoniards prennent confiance et mettent davantage d’adversité mais ne parviennent pas à faire le break, alors qu’ils sont de nouveau en jeu de puissance. Sur un contre bien construit, Ville emmène la rondelle, qu’il transmet à Kara, mais ce dernier se heurte à Pintaric.

Les opportunités en jeu de puissance s’enchainent pour les locaux, Rahikainen à la ligne bleue visait la lucarne, mais le portier rouennais est attentif et s’empare du palet dans sa mitaine.

Maxime Richier



A coutre courant, Rouen revient dans la partie. Repoussé d’abord par la lucarne, le puck retombe dans la palette de Guttig, qui peut inscrire son but dans la cage ouverte, 1-1 à 35’55.



Les Dragons retrouvent la possession et prennent l’avantage au meilleur moment. Bedin, ancien chamoniard, trouve la lucarne, 1-2 à 38’44.



Le score s’inverse juste avant la seconde pause ! Chamonix n’a pas su profiter de ses temps forts.





La puissance rouennaise fait la différence



Guttig, précieux dans cette rencontre, se montre dangereux à deux reprises, au retour sur la glace.

Ce tiers est dans la continuité des deux précédents et reste plus qu’indécis. Masson retenu par Chakiachvili, permet aux Chamoniards de s’offrir un jeu de puissance mais cet exercice ne leur convient toujours pas. Les joueurs de Lhenry interceptent les passes et font reculer les locaux.

Maxime Richier



Les Pionniers commencent à marquer le pas à l’entame des 10 dernières minutes. La défense passe proche de la correctionnelle et doit subir deux minutes de pénalités à défendre à 3 contre 5. Si Rouen voyait là une belle occasion de faire le break, Bedin fautif, réduira également l’effectif rouennais sur la glace. Vigners pour Rouen manquera le cadre, tout comme Kara pour Chamonix.

Les deux équipes offrent une belle opposition, mais petit à petit Rouen monte en puissance et fait parler son expérience.

Proche de la rupture depuis quelques minutes maintenant, les Chamoniards oublient Tomasino dans le slot, qui ajuste parfaitement son tir à mi-hauteur, pour faire le break, 1-3 à 55’47.



Les locaux tentent le tout pour le tout à 2 minutes du terme, mais Besson éteint les espoirs des siens en perdant le palet à la bleue, profitant à Vigners qui s’en va inscrire le 4e but de Rouen dans les filets déserts, 1-4 à 58’08.



Maxime Richier



Avec un excellent Sabol et une défense plutôt solide, les Pionniers ont montré une belle combativité et solidarité, et auront longtemps fait douter Rouen. Les Dragons remportent cette rencontre 4 buts à 1 à l’usure et se rapprochent un peu plus du titre !

La saison touche bientôt à sa fin ! Les Chamoniards devront encore se déplacer à Angers vendredi prochain, tandis que Rouen accueillera Bordeaux, jeudi.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







