Nice s'offre Angers Acte II à domicile pour les Aigles de Nice. A Jean Bouin mardi soir, les hommes de Stanislas Sutor accueillaient le leader du championnat les Ducs d'Angers. Après une première sortie intéressante face à Grenoble en ouverture de championnat (2-4), les Niçois ont enchaîné à l'extérieur avec une lourde défaite à Anglet (5-0) avant se ressaisir face à Briançon (2-4). Quant aux Angevins ils ont remporté les trois premières journées dont le dernier face à Grenoble au terme d'un match fou (6-4). Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 08/10/2020 à 08:30



463 spectateurs Arbitres : MM. Barbez N. et Barcelo G. assistés de MM. Constantineau et Barthe Buts :

Nice : 37.43 Alexis Sutor ; 41.50 Loïc Chabert (ass Valère Vrielynck et Boris Brincko)

Angers : ; 49.35 Tommy Giroux (ass Philippe Halley et Robin Gaborit) Pénalités 24 minutes dont 10 à Knotek contre Nice 6 minutes contre Angers



Les défenses prennent le dessus



Nice attaque d’entrée avec un premier jet de Popelka qui teste Hardy dans les buts. Bouchard réplique mais Stojanovic est vigilant. Les locaux sont déjà en infériorité numérique à 2’56 par Hrehorcak qui permet à Angers de pousser en ce début de rencontre.

Les dix premières minutes sont intéressantes des deux côtés, Nice se concentre sur ses contres attaques pour surprendre son adversaire. La preuve avec Popelka de nouveau qui n’arrive pas à tromper Hardy à bout portant. Nice obtient sa première supériorité 8’34 pour une faute de Smith. Matai trouve Cepon devant la cage mais ne peut reprendre de volée le puck dévié à mi-hauteur par Hardy.

Angers prend le contrôle du palet pour pouvoir débloquer le match. La technique de Sarliève au sein de la défense niçoise est impressionnante. Après un travail en solitaire, il trouve Farnier, mais Stojanovic couvre son angle gauche avec sa botte. Une nouvelle fois le portier slovène intervient à trois minutes du terme sur une déviation d’Halley.

Nice aurait pu surprendre son vis-à-vis sur une interception en zone neutre de Hrehorcak mais Hardy remporte son duel.



Photographe : Raphaël Realini

Sutor débloque le match



Stojanovic gel plusieurs lancers angevin dès l’entame du second tiers. Nice tente de répliquer mais à l’image de Guenther, la défense angevine est agressive sur le porteur du palet. Les Azuréens se font sanctionner par un cinglage douteux de Kopta (23’33). Angers aurait pu ouvrir le score en power-play mais le tir puissant de Bouchard touche la barre niçoise.

Nice n’est pas concentré et se remet en danger avec une nouvelle infériorité commise par Brincko. Angers n’en profite pas et tombe sur un gardien infranchissable. Nice se remet en marche et enchaîne deux tirs qui mettent Hardy en difficulté.

Après une période de flottement et contre le cours de jeu, Sutor ouvre le score sur une action individuelle et inscrit son second but de la saison (1-0 37’43).



Photographe : Raphaël Realini

Hardy, terrible erreur



Angers pensait pouvoir attaquer d’entrée ce dernier tiers pour pouvoir revenir au score. Sauf que sur un tir anodin de Chabbert, Hardy se troue totalement et laisse passer le palet sous sa jambière (2-0 41’50). Très surprenant de la part de l’international français.

Dans la foulée Nice se trouve une nouvelle fois un infériorité numérique où la crosse haute de Kopta n’était pas nécessaire. Angers dos au mur est obligé de faire le jeu et de laisser des espaces. Les lancers angevins trouvent toujours un défenseur niçois sur la trajectoire. Angers est récompensé et trouve enfin la faille par Giroux en opportuniste devant la cage sudiste et relance le match dans les dix dernière minutes (49’35 2-1).

La tension entre les deux équipes est palpable où les pénalités pleuvent. La sortie d’Hardy à une minute du terme ne changera rien, Nice l’emporte et se positionne en haut du classement.



