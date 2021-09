Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Nice vs Gap 2 - 6 (1-2 0-3 1-1) Le 28/09/2021 Patinoire jean Boudin à Nice [ Nice ] [ Gap ] Gap régale à Nice Premier derby régional de la saison hier soir à la patinoire Jean Bouin entre Nice et Gap. Les Aigles devaient confirmer leur belle victoire face à Rouen 4-3 lors de la journée précédente alors que les Rapaces avaient eux aussi, fait chuter la même formation rouennaise (3-1) quatre jours auparavant. Un duel de haut de classement en ce début de saison. Patinoire jean Boudin à Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 29/09/2021 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Bliek et Ernecq assistés de MM. Pointel et Constantineau Buts :

Nice : ; 16.52 Danick Crete (ass Emil Bagin et Lucas Bonnardel) ; 51.23 Alexandre Pascal (ass Jakub Matai)

Gap : 07.51 Romain Gutierrez (ass Arturs Mickevics et Benjamin Lagarde) ; 13.52 Romain Gutierrez (ass Chad Langlais et Raphaël Faure) ; 23.49 Bostjan Golicic (ass Benjamin Lagarde et Arturs Mickevics) ; 30.39 Dimitri Thillet (ass Fabien Colotti et Fabien Bourgeois) ; 32.15 Benjamin Lagarde (ass Arturs Mickevics et Romain Gutierrez) ; 54.36 Romain Chapuis (ass Paul Joubert et Raphaël Faure) Pénalités 4 minutes contre Nice 12 minutes contre Gap



Gap surprend Nice



Les Aigles attaquent d’entrée de jeu. Kopta joue pour Pelamo sur le côté droit et met déjà à contribution Julian Junca. Kuronen se positionne devant l’enclave et est très actif ce qui perturbe les défenseurs adverses. Junca ne baisse pas la garde. Karlsson joue pour Chabert en profondeur de la droite vers la gauche, contourne la cage mais le portier adverse bouche l’angle. Nice étouffe les Rapaces en ce début de match. Carpentier s’essai en solitaire voyant les défenseurs en retard. Junca dévie puis gèle. Nice patiente, fait tourner la rondelle. Penz tente à la bleue tirant dans le trafic, ce n’est pas efficace. Les Rapaces se font attaquer de tous les côtés et n’arrivent pas à contrer.



Photographe : Patrick Giaume

Gap est prêt à céder mais contre toute attente, Crête perd le puck en zone neutre. Premier contre pour les Gapençais. Lagarde joue pour Mickevics qui cadre sa frappe mais ce n’est pas gelé par Bonvalot. Guttierez en opportuniste ouvre le score sur le rebond (07:51 ; 0-1). Contre le cours du jeu les visiteurs ouvrent la marque sur la glace locale.



C’est la douche froide pour les hommes de Sutor. Nice a du mal à réagir. Bonvalot n’est pas en confiance et relâche de nouveau le palet dans une zone dangereuse. Proux et Bonnardel tombent à nouveau sur Junca. Gap fait tourner à son tour le puck. Langlais mise la rondelle de la droite à destination de l’enclave et c’est une nouvelle fois Guttierrez qui va dévier la rondelle pour porter le score à 0-2 (13:52 ; 0-2).



La première pénalité de la rencontre intervient à 15’43 pour une crosse haute de Faure. C’est une belle occasion pour les locaux de revenir. C’est chose faite pour Crête qui va se rattraper de son erreur défensive. Une frappe lourde qui va enfin tromper Junca (16:52 ; 1-2).



Nice termine la période avec pleine d’envie, Junca s’oppose à Bonnardel du gant gauche alors que le palet se dirigeait en lucarne. Ce premier acte particulièrement passionnant se termine avec un but d’avance pour Gap qui n’a pas démérité et a profité des opportunités contre le cours du jeu pour être le plus réaliste possible.



Photographe : Patrick Giaume

Nice passe a travers



Timide entame des deux équipes où l’intensité stagne. Faure à gauche tir du revers, Bonvalot dévie. Le portier niçois n’est pas dans son match où un problème de communication avec un défenseur a failli coûter un nouveau but. La première pénalité niçoise de Penz pour une charge incorrecte sur Bertino à 23’31 va faire la différence. Mickevics à gauche, mise pour Lagarde au centre. Le décalage à droite est fait pour Golicic qui trompe Bonvalot après 18 secondes de supériorité (23:49 ; 1-3).



Le jeu proposé en une touche est parfaitement exécuté et puni les locaux. Bonnardel a une énorme occasion de réduire une nouvelle fois la marque dans la foulée mais en plus de prendre trop de temps devant le but alors qu’il n’était pas attaqué à droite, il loupe totalement son tir. Junca peut être surpris de ce loupé effectué par son ancien coéquipier.

Nice remet du rythme pour essayer de réduire la marque. Cela veut dire que de l’énergie va être utilisée. Une supériorité à 26’13 pour les azuréens ne donnera rien à cause d’un excellent travail défensif de Faure et de Chapuis. Crête est logiquement sorti à 28’52 pour une crosse haute. Golicic, Gutierrez et Langlais trouveront sur la trajectoire Bonvalot qui sera battu sur une frappe déviée de Thillet (30:39 ; 1-4).



Un changement de gardien s’effectuera dans la foulée avec l’entrée en jeu de Bernat. Il va effectuer une belle première intervention dans notre championnat sur Golicic dix secondes après son entrée en jeu. Malheureusement il ne pourra rien sur le tir croisé de Lagarde parfaitement servi à droite par Mickevics (32:15 ; 1-5).



Le duo Lagarde / Mickevics fait beaucoup de mal aux Aigles. Nice est totalement passé à travers face à des joueurs de Gap en confiance pratiquant un joli jeu.



Photographe : Patrick Giaume

Les Rapaces en gestion



« Du sérieux ! ». C’est ce qu’a annoncé Eric Blais à l’encontre de ses joueurs en bord de glace malgré les quatre buts d’avance lors de l’engagement. Carpentier se met en évidence. Il profite d’un puck perdu et un alignement défensif en retard pour se présenter seul face à Junca. Le portier de Gap s’en sort une nouvelle fois vainqueur. Il gèlera ensuite un tir de Thomas. Pelamo sur le côté gauche trouve un bel angle de tir mais ne peut mieux faire que de cadrer, sans danger pour les adversaires. Mony se fait sanctionner à 45’46 pour cinglage mais cela ne donnera rien malgré la présence des recrues estivales sur la glace qui hier soir, ont été inexistantes.

Il est vrai que les dix premières minutes ne sont pas flamboyantes et que le jeu est haché, notamment du côté visiteur ce qui frustre les joueurs locaux. Prissaint met une nouvelle fois son équipe en infériorité à 49’30 et d’un tir soudain, Pascal va réduire la marque (51:23 ; 2-5). De quoi mettre un peu de suspens en fin de rencontre.



L’effet inverse se produire. Chapuis, va d’une belle manière se battre pour conserver la rondelle et partir à toute allure vers le but adverse et va nettoyer la lucarne de Bernat (54:36 ; 2-6). Un but plein d’envie et de caractère.



Photographe : Patrick Giaume

Victoire sans appel de Gap à Nice dans une partie à sens unique. Après une entame de match très difficile, les Rapaces ont su retourner la rencontre en leur faveur. Profitant des largesses défensives et pouvant compter sur Junca, Lagarde ou Mickevics, les Gapençais confirment leur excellent début de saison. La première place est acquise avec 8 points alors que Nice redescend à la huitième place. Gap recevra Amiens le 1er octobre alors que Nice se déplacera à Cergy.

