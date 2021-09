Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Rouen vs Anglet 5 - 1 (2-0 2-0 1-1) Le 28/09/2021 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Anglet ] LM : Rouen, une victoire bon pour le moral. Après deux déplacements ponctués par autant de défaites, les dragons étaient de retour sur leur glaçon pour la réception de l’Hormadi d’Anglet comptant pour la quatrième journée. Un sursaut d’orgueil est attendu qui se doit d’etre ponctué d’une victoire qui redonnerait un bon moral avant la réception des danois pour le cinquième match de CHL. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 29/09/2021 à 23:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2105 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Garbay assistés de MM. Thiebault et Yssembourg Buts :

Rouen : 05.34 Joris Bedin (ass Kelsey Tessier et Andrew Johnston) ; 19.33 Dylan Yeo (ass Vincent Nesa et Mark Flood) ; 20.23 David Gilbert (ass Anthony Guttig et Vincent Nesa) ; 39.00 Kelsey Tessier ; 55.58 David Gilbert (ass Vincent Nesa et Sacha Guimond)

Anglet : ; 59.06 Juho Makela (ass Michal Gutwald et Emils Gegeris) Pénalités 6 minutes contre Rouen 22 minutes dont 10 à Sweeney contre Anglet



Des buts et du gâchis.



Rouen est d’entrée dans le vif du sujet et imprime un gros pressing sur la défensive des basques, c’est en toute logique que Bertein soit sollicité en premier sur un bon lancer de Tessier (01.02).Les dragons ne lâchent pas leur emprise sur la rencontre et le gardien de l’Hormadi en voit de toutes les couleurs, mais ne rompt pas.Rouen pense avoir enfin trouvé la faille mais le but sera refusé avec l’aide de la vidéo, motif la cage avait bougé alors que Rouen était en supériorité (04.51). Ce n’est que partie remise, très indiscipliné Anglet est encore un de moins, moment choisi pour les dragons de les punir.Une ouverture du score logique vu la domination des locaux. Anglet n’y arrive pas et se voit infliger bien trop de pénalités. Rouen joue un cinq contre trois pendant 30 secondes puis un cinq contre quatre pendant 1 minute 30 mais Bertein reste infranchissable.Pintaric est quasiment au chômage et il faut attendre 15.26 pour que le gardien normand soit réellement mis à contribution sur une lourde frappe de Massy qu’il repousse de la crosse.Cette alerte passée Rouen reprend sa domination et son bombardement en règle sur Bertein. On se dirige vers la fin du tiers quand Rouen trouve de nouveau le chemin des filets.L’ultime tir est néanmoins à l’actif de Pons qui oblige Pintaric à faire un beau lancer de botte (19.55).Rouen retourne au vestiaire avec deux buts dans la musette, ce qui n’est pas très cher payer vu la domination des dragons. Avec beaucoup moins d’imprécisions le score aurai été bien plus lourd, on dira que c’est le strict minimum. Copie conforme.



L’entame du second tiers est à l’identique que le premier. Le demi-tour de pendule n’est pas fini que Bertein est déjà à l’ouvrage par Bedin bien décalé par Flood (20.18).

Si su l’action le gardien fait une belle parade, il ne pourra rien faire sur l’action suivante.

Gilbert, de près est à la conclusion du bon service de Guttig propulse la rondelle hors de porter du gardien (20.23 / 3-0 / Gilbert ass. Guttig et Nesa).

Photographe : Marine Romain Avec trois buts d’avance, Rouen relâche quelque peu son étreinte ce qui profite aux basques pour porter le danger en zone offensive. C’est Jaros dans le slot qui met un Pintaric au travail (23.39) puis sur une échappée côté gauche d’Arrossamena son tir en angle fermé est repoussé du bouclier (24.45). Tarantino, en solo bute à son tour sur le cerbère normand (27.41). Par la suite la rencontre s’équilibre et les gardiens à tour de rôle sont montrent à leur avantage repoussant tous les divers assauts.

Rouen obtient à l’ultime minute, un tir de pénalité, Tessier étant retenu juste au moment de frapper alors qu’il se présentait seul face à Bertein.

Tessier se fait justice lui-même en trouvant la lucarne droite (39.00 / 4-0 / Tessier).

Rouen aura l’occasion d’aggraver la marque en obtenant une, deux, trois, quatre occasions mais rien n’y fera la défensive de l’hormadi fait bloc.



Deux autres unités dans l’escarcelle des dragons, qui sans être transcendant auront montré un peu plus d’envie. Un but au début et un en fin de tiers voilà qui doit donner un bon moral à un groupe qui doit quelque peu en manquer.



Dos à dos.



Pour cet ultime tiers, les dragons avec un avantage de quatre unités n’impriment plus le même rythme, ce qui laisse à Anglet l’opportunité de porter le danger sur la cage de Pintaric. Le déclencheur est Decock une première fois mais il ne trouve pas le cadre (42.18) puis en s’infiltrant plein axe et d’un tir du revers ne trouve que le bouclier du gardien (45.03).

Photographe : Marine Romain Rouen ne se contente pas de subir et le duo Nesa – Guttig se démène pour le troisième larron Gilbert qui manque son tir au grand soulagement de Bertein (46.21). Les deux gardiens se mettent à nouveau en évidence et tout y passe, crosse, bouclier, mitaine, bottes bref la panoplie complète, il faut bien ça pour que les filets ne tremblent pas.

La palme du big save revient à Pintaric, qui pour annihiler une bonne frappe de Decock, nous gratifie d’un superbe grand écart (54.12). On entre dans les cinq dernières minutes et Rouen va faire allumer la lampe.

Au départ un gros shoot de Guimond que Nesa juste devant la cage dévie légèrement, Bertein surpris par la trajectoire ne peut pas maitriser totalement et Gilbert à l’affut exploite l’offrande (55.58 / 5-0 / Gilbert ass. Nesa et Guimond).

Après ce but, le palet est dans les crosses d’Anglet qui ne tient pas à rentrer bredouille. Grace à un jeu de puissance, les attaquants basques, Gallet, Gegeris, Decock et Jaros mettent Pintaric à la tâche sans succès. Dernière minute et Anglet est toujours en supériorité, mais cette fois la réussite est au rendez-vous.

Jaros à la baquette pour Gutwald plein axe, son gros slap est dévié par Sweeney posté dans l’enclave, Pintaric masqué ne peut que constater les dégâts (59.06 / 5-1 / Sweeney ass. Gutwald et Jaros).

Anglet aura eu bien plus d’occasions dans les cinq dernières minutes que dans le reste de la rencontre.



On en restera là pour ce match de la 4ème journée avec une victoire large et logique. Si elle ne prête aucune contestation, la manière est encore perfectible. Doit-on voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Bien sûr tout ne fut pas parfait mais cette victoire redonne un peu de moral et de motif de satisfaction avant un déplacement ce vendredi à Mulhouse et de recevoir mercredi les danois de Rungsted en CHL pour rester dans la courses à la qualification.



