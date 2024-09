Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 4ème journée : Rouen vs Bordeaux 5 - 2 (0-1 2-1 3-0) Le 24/09/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Bordeaux ] LM : Des Dragons à deux visages. L’effectif Rouennais est toujours amputé d’un grand nombre de joueur (Bengtsson, Kytnar, Goncalves, Lamperier, Perron et Chakiachvili). La bonne nouvelle de la journée pour les Rouennais est l’arrivée de Guillaume Naud qui remplace numériquement le défenseur M-O Duquette parti il y deux semaines. Les Boxers se présentent avec un bel effectif sur l’île Lacroix et semble prêt après une victoire contre les Amiénois. Setanen garde les cages des Dragons et Papillon celle de Bordeaux. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 26/09/2024 à 09:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3002 spectateurs Arbitres : MM. Peyre et Rauline assistés de MM. Thibouville et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 32.50 Jordan Herve (ass Anthony Rech et Alexander Lindelof) ; 38.55 Tomas Simonsen ; 40.11 Fiorenzo Villard (ass Anthony Rech et Tomas Simonsen) ; 51.29 Tommy Perret (ass Jordan Herve) ; 58.23 Enzo Cantagallo (ass Jared Dmytriw et Anthony Rech)

Bordeaux : 09.05 Kevin Spinozzi (ass Julius Valtonen et Tommy Giroux) ; 27.46 Enzo Carry (ass Rudolfs Polcs et Maxim Lamarche) Pénalités 10 minutes contre Rouen 4 minutes contre Bordeaux



Bordeaux réaliste dans ce premier tiers.



Les dragons démarrent bien le match avec une entrée en zone offensive sur la gauche de Colomban qui défi directement Papillon mais ne laisse pas de rebond.

Les Boxers réagissent par Carry qui à son tour se retrouve face à Setanen qui ne cède pas.

Les premières minutes sont électriques Spinozzi écope d’une première pénalité pour dureté puis Nesa pour crosse haute.

Photographe : Marine Romain Les Dragons ont du mal à reprendre le contrôle du palet dans ce début de match et subissent les assauts des Bordelais.

Perret tente de dégager son camp mais envoi le palet en tribune ce qui vaut une pénalité pour retard de jeu.

Les Boxers s’installent en zone offensive, Valtonen décale Spinozzi sur la droite qui trompe Setanen en one timer au ras de la glace (09.04 / 0-1 / Spinozzi ass. Valtonen et Giroux).

Les Dragons sont en difficultés en défense et ne parviennent pas à s’installer correctement en zone offensive pour mettre à contribution Papillon.

S’en suit logiquement une nouvelle pénalité à l’encontre des Rouennais pour Dmytriw pour faire trébucher.

Les Dragons vont plutôt bien maitriser cette infériorité avec une superbe occasion du capitaine du soir Antony Rech bien servi à la bleue qui se retrouve en face à face avec Papillon qui remporte le duel.

L’infériorité ne donnera rien pour les Bordelais.

Les Dragons ont du mal à se mettre en marche dans ce tiers, l’enchainement des matchs semble être difficile à digérer. La fin de tiers sera néanmoins à l’avantage des Rouennais avec une très belle action de Simonsen qui est stoppé par Papillon et un tir lointain de Lindelof qui finit dans le plexi à 1 minute de la fin.



Les Boxers réalistes rentre aux vestiaires avec une longueur d’avance dans ce match.



Des Dragons en mode diesel.



La pause semble avoir été bénéfique pour les Dragons qui reviennent avec de meilleures intentions. D’abord Rech, puis Nesa qui réalisent de belles actions sans réussir à concrétiser mais l’envie est présente.

Les Boxers continuent de jouer leur jeu avec une belle circulation du palet, et des sorties de camp très propre, ce qui permet à Bruche de se retrouver en face à face avec Setanen qui ne se laisse pas tromper et réalise un arrêt de grande classe pour laisser le score à 0-1.

Les jeunes Dragons à l’image de Avonde sont proches de réduire le score mais Papillon répond à Setanen avec un bel arrêt.

Le match s’emballe quelque peu et Setanen se retrouve en difficulté sur un palet venant de la bleue, le palet traine devant l’enclave et Carry bien présent réussi à reprendre le puck dans une forêt de crosse pour tromper le portier Rouennais (27.46 / 0-2 / Carry ass. Polcs et Lamarche).

Photographe : Marine Romain Les efforts de Dragons ne sont pas encore récompensés mais l’équipe joue mieux malgré une nouvelle exclusion de Dmytriw pour une obstruction lors d’une entrée en zone qui permet aux Boxers d’avoir une nouvelle occasion de scorer.

La défense Rouennaise est très active et repousse les assauts des Bordelais pour tuer cette pénalité.

Les Dragons repartent de l’avant avec une belle entrée en zone de Rech qui se retrouve en un contre un avec un défenseur Bordelais, qui temporise et sert magnifiquement Hervé au centre qui trompe Papillon d’un tir limpide et puissant (32.50 / 1-2 / Hervé ass Rech et Lindelof).

Les Boxers commettent leur première erreur dans ce tiers par Leborgne qui est sanctionné pour accrocher. Les Dragons n’arrive pas à trouver l’ouverture lors de cette supériorité numérique mais montre un bien meilleur visage, la patinoire pousse son équipe pour qu’il égalise rapidement dans ce match.

Le jeune Boisson est proche de libérer les supporters mais Papillon ne relâche pas le palet sur un tir plein centre. Les Bordelais sont pressés dans leur zone défensive par Rouen.

Sur une relance mal réaliser par Bordeaux, le palet est libre au centre de la zone défensive Bordelaise, Simonsen ne s’en prive pas et trompe Papillon en deux temps d’un petit palet levé au dessus de la botte (38.55 / 2-2 / Simonsen).

Les Dragons sont revenus à hauteur des Boxers dans ce match et sont proches de prendre l’avantage par un tir de Vigners qui fini sa course dans la balustrade.



Les Bordelais encaissent deux buts en peu de temps dans ce second tiers et tout reste à faire pour sceller l’issue de ce match.



Les Dragons font le spectacle.



Dès le retour des vestiaires les Boxers essayent de reprendre l’avantage par Bruche dans ce match mais Setanen n’est pas de cet avis. S’en suit une période plus creuse ou les deux équipes se découvre peu attendant que l’autre offre une faille.

Photographe : Marine Romain Ce sont les Boxers qui offrent aux Dragons l’opportunité de jouer à 6 contre 5 avec une pénalité appelé à leur encontre.

Setanen file sur le banc pour laisser la place à un attaquant, le palet circule bien et Rech trouve Villard seul a gauche du but et s’offre un joli but (48.12 / 3-2 / Villard ass. Rech et Simonsen).

Les Dragons prennent l’avantage après avoir été menés 2-0.

Villard auteur de ce troisième but va rapidement rejoindre le banc des pénalités pour un surnombre, et offre ainsi une belle occasion aux Boxers de revenir au score.

Les Dragons défendent bien et se permettent même de mettre la pression sur les Boxers dans leur zone défensive.

Hervé se défend bien le long de la bande à gauche pour conserver le palet en zone offensive, il arrive à s’extirper de la défense Bordelaise pour remettre le palet en zone neutre à Perret opportun qui lance directement vers la cage Bordelaise et trompe Papillon qui n’était pas prêt (51.29 / 4-2 / Perret ass. Hervé).

Photographe : Marine Romain Les Dragons score en infériorité numérique et semble se diriger vers une belle victoire à domicile.

Les Boxers ne s’avouent pas vaincus et tente le tout pour le tout obligeant Setanen a s’employer pour garder le score à l’avantage des Dragons, avec notamment un palet très chaud devant sa zone qu’il gèle afin de donner de l’air à son équipe.

Le coach Bordelais prends un temps mort à 58.16 et sort son gardien afin d’être en supériorité.

L’engagement se fait en zone défensive Rouennaise, Dmytriw remporte l’engagement avec l’aide de Rech, Cantagallo en retrait tir directement et le palet fini sa course dans la cage vide (58.22 / 5-2 / Cantagallo ass. Dmytriw et Rech).



Les Rouennais réalisent une grosse performance sur les deux derniers tiers dans leur antre pour remonter deux buts de retard et en inscrire 5.

Setanen a réalisé une prestation de haut vol, les supporters ne se trompe pas et scande son nom en fin de match. Malgré les absences les Dragons offrent une belle victoire à leur public.

Les Boxers bien présent en premier tiers se sont essoufflés sur le reste du match mais disposent d’un bel effectif qui devraient encore jouer les premiers rôle cette saison. Les dragons démarrent bien le match avec une entrée en zone offensive sur la gauche de Colomban qui défi directement Papillon mais ne laisse pas de rebond.Les Boxers réagissent par Carry qui à son tour se retrouve face à Setanen qui ne cède pas.Les premières minutes sont électriques Spinozzi écope d’une première pénalité pour dureté puis Nesa pour crosse haute.Les Dragons ont du mal à reprendre le contrôle du palet dans ce début de match et subissent les assauts des Bordelais.Perret tente de dégager son camp mais envoi le palet en tribune ce qui vaut une pénalité pour retard de jeu.Les Dragons sont en difficultés en défense et ne parviennent pas à s’installer correctement en zone offensive pour mettre à contribution Papillon.S’en suit logiquement une nouvelle pénalité à l’encontre des Rouennais pour Dmytriw pour faire trébucher.Les Dragons vont plutôt bien maitriser cette infériorité avec une superbe occasion du capitaine du soir Antony Rech bien servi à la bleue qui se retrouve en face à face avec Papillon qui remporte le duel.L’infériorité ne donnera rien pour les Bordelais.Les Dragons ont du mal à se mettre en marche dans ce tiers, l’enchainement des matchs semble être difficile à digérer. La fin de tiers sera néanmoins à l’avantage des Rouennais avec une très belle action de Simonsen qui est stoppé par Papillon et un tir lointain de Lindelof qui finit dans le plexi à 1 minute de la fin.Les Boxers réalistes rentre aux vestiaires avec une longueur d’avance dans ce match.La pause semble avoir été bénéfique pour les Dragons qui reviennent avec de meilleures intentions. D’abord Rech, puis Nesa qui réalisent de belles actions sans réussir à concrétiser mais l’envie est présente.Les Boxers continuent de jouer leur jeu avec une belle circulation du palet, et des sorties de camp très propre, ce qui permet à Bruche de se retrouver en face à face avec Setanen qui ne se laisse pas tromper et réalise un arrêt de grande classe pour laisser le score à 0-1.Les jeunes Dragons à l’image de Avonde sont proches de réduire le score mais Papillon répond à Setanen avec un bel arrêt.Les efforts de Dragons ne sont pas encore récompensés mais l’équipe joue mieux malgré une nouvelle exclusion de Dmytriw pour une obstruction lors d’une entrée en zone qui permet aux Boxers d’avoir une nouvelle occasion de scorer.La défense Rouennaise est très active et repousse les assauts des Bordelais pour tuer cette pénalité.Les Boxers commettent leur première erreur dans ce tiers par Leborgne qui est sanctionné pour accrocher. Les Dragons n’arrive pas à trouver l’ouverture lors de cette supériorité numérique mais montre un bien meilleur visage, la patinoire pousse son équipe pour qu’il égalise rapidement dans ce match.Le jeune Boisson est proche de libérer les supporters mais Papillon ne relâche pas le palet sur un tir plein centre. Les Bordelais sont pressés dans leur zone défensive par Rouen.Les Dragons sont revenus à hauteur des Boxers dans ce match et sont proches de prendre l’avantage par un tir de Vigners qui fini sa course dans la balustrade.Les Bordelais encaissent deux buts en peu de temps dans ce second tiers et tout reste à faire pour sceller l’issue de ce match.Dès le retour des vestiaires les Boxers essayent de reprendre l’avantage par Bruche dans ce match mais Setanen n’est pas de cet avis. S’en suit une période plus creuse ou les deux équipes se découvre peu attendant que l’autre offre une faille.Ce sont les Boxers qui offrent aux Dragons l’opportunité de jouer à 6 contre 5 avec une pénalité appelé à leur encontre.Les Dragons prennent l’avantage après avoir été menés 2-0.Villard auteur de ce troisième but va rapidement rejoindre le banc des pénalités pour un surnombre, et offre ainsi une belle occasion aux Boxers de revenir au score.Les Dragons défendent bien et se permettent même de mettre la pression sur les Boxers dans leur zone défensive.Les Dragons score en infériorité numérique et semble se diriger vers une belle victoire à domicile.Les Boxers ne s’avouent pas vaincus et tente le tout pour le tout obligeant Setanen a s’employer pour garder le score à l’avantage des Dragons, avec notamment un palet très chaud devant sa zone qu’il gèle afin de donner de l’air à son équipe.Le coach Bordelais prends un temps mort à 58.16 et sort son gardien afin d’être en supériorité.Les Rouennais réalisent une grosse performance sur les deux derniers tiers dans leur antre pour remonter deux buts de retard et en inscrire 5.Setanen a réalisé une prestation de haut vol, les supporters ne se trompe pas et scande son nom en fin de match. Malgré les absences les Dragons offrent une belle victoire à leur public.Les Boxers bien présent en premier tiers se sont essoufflés sur le reste du match mais disposent d’un bel effectif qui devraient encore jouer les premiers rôle cette saison. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo