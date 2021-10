Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 5ème journée : Anglet vs Chamonix 3 - 4 (1-1 2-1 0-2) Le 01/10/2021 Anglet - La Barre [ Anglet ] [ Chamonix ] Quand les Pyrénées et les Alpes se rencontrent Pour cette 5ème journée de championnat le club d’Anglet (3 points) qui affichait un total de 2 défaites et 1 victoire à domicile face à Mulhouse, affrontait les Pionniers de Chamonix (1 point) avec à son compteur une victoire aux tirs au but face à Gap et trois défaites. Une rencontre à l’allure de bataille de fin du classement où les deux opposants de devaient de ramener les 3 points de la victoire. Anglet - La Barre, Hockey Hebdo Ophélie Bourgine le 04/10/2021 à 09:42 Tweeter FICHE TECHNIQUE



971 spectateurs Arbitres : Mme Picavet et M. Barbez assistés de MM. Briolat et Fauvel Buts :

Anglet : ; 12.59 Thomas Decock (ass Jacob Sweeney) ; 30.23 Peter Hrehorcak jr (ass Arthur Larroque et Jules Gallet) ; 32.30 Emils Gegeris (ass Andréa Palat et Juho Makela)

Chamonix : 11.26 Janos Vas (ass Samuel Salonen et Clément Masson) ; 2956 Lauric Convert (ass Fabien Kazarine et Loïc Coulaud) ; 47.49 Christian Silfver (ass Jarkko Harjula) ; 53.04 Janos Vas (ass Clément Masson) Pénalités 20 minutes dont 10 à Tarantino contre Anglet 4 minutes contre Chamonix Photographe : Jean Marc Lestage

Lors du premier tiers, le jeu s'est joué en puissance avec une possession de Chamonix qui se concrétise par deux tentatives sur une passe au second poteau repris et renvoyé par Léo Bertein puis une seconde par Jarkko Harjula.

En milieu de période les Pionniers profitent d’une mauvaise sortie de territoire de l’Hormadi par inscrire un premier but de Janos Vas assisté par Samuel Salonen et Clément Masson (11’28, 0-1) lors d’un 5-4.



A peine 2 minutes plus tard, les Pyrénéens reviennent au score lorsque Thomas Decock profite d’un oubli défensif et une situation de 3 contre 1 pour inscrire un but assisté par Jacob Sweeney. (12’59, 1-1).



Après des pénalités successives, un jeu de 5 contre 3 survient mais les joueurs de Chamonix ne surprendront pas la défense pyrénéenne.



Cette première période s’achève sur le score de un but partout.



Photographe : Jean Marc Lestage

Chamonix démarre le deuxième tiers en infériorité numérique suite à une main à hauteur du visage d'Oskars Batna par Phil Marinaccio, et un début de période moins engagé contrairement au précédent. Les Pionniers parvenaient tout de même à inscrire un but par Lauric Convert avec pour assistant Fabien Kazarine et Loïc Coulaud suite à une bonne passe côté droit. (29’56, 1-2)



Mais très rapidement les Angloys reviennent en égalité avec un but d’un ancien joueur de Chamonix Peter Hrehorcak. (30’23, 2-2)



Pendant 2 minutes Anglet insistait afin prendre l’avantage ce qui sera fait par Emils Gegeris assisté par Andréa Palat et Juho Makela suite à une contre-attaque dans l’axe, l’Angloy se retrouva face au gardien de Chamonix et par une frappe limpide permettra aux locaux de mener 3-2 à 32’30.



Ce tiers se termine avec un avantage pour Anglet.



Photographe : Jean Marc Lestage

Pour terminer cette rencontre, les Montagnards alpins sont déterminés pendant les premières minutes. Par la suite Christian Silfver trouve la faille depuis la droite et inscrit un nouveau but qui mène à une nouvelle égalité 3-3 à 47’49.



Chamonix a une belle opportunité de prendre les devants sur un 5 contre 4 à quelques minutes du coup de sifflet final et à la 53ème Vas assisté de Clément Masson trouve la faille lors d’une opportunité d’une cage vide, et redonne l’avantage aux visiteurs .(3-4)



La réaction ne se fait pas attendre, Anglet se projette à l’offensive, mais les Pionniers ne lâchent rien et résistent face aux locaux qui ne perdent pas espoirs.

Le temps mort demandé par David Dostal le coach des Verts et Rouges et la sortie de son gardien du but, ne changent pas l’issue de cette rencontre malgré une possession du territoire offensif des Angloys.



Chamonix (10ème) inscrit sa première victoire de la saison de plus à l’extérieur et devra confirmer dès mardi à l’occasion de la réception de Briançon (9ème)

Anglet (11ème) devra réagir mardi à l’occasion de son déplacement à Bordeaux (4ème)



Photographe : Jean Marc Lestage

Les hommes de match de cette rencontre sont Emils Gegeris pour Anglet et Jarkko Harjula pour Chamonix.



Prochains matchs pour les Angloys le 5 Octobre à Bordeaux puis le 8 Octobre à domicile contre Gap

Prochains matchs pour les Chamoniards le 5 Octobre à domicile contre Briançon et le 8 Octobre contre Rouen également à domicile

LES REACTIONS

Mathieu Pons (Capitaine d'Anglet :



Un match non maîtrisé, un match qui nous passe entre les mains sait très frustrant, que ça nous serve pour la suite .



Clément Masson (Capitaine de Chamonix) :



Nous on est rentré dans le match on n'avait pas le choix d’aller chercher 3 points, on s'était mis une grosse pression parce qu’on a enchainé 4 défaites, on savait que Anglet ça fait partie des concurrents directs et que nous pour lancer notre saison on avait besoin d’une grosse victoire donc on sait qu’on n'allait rien lâcher on est en train d’être mené on sait qu’il reste 20 minutes, on est assez confiant donc on ne va rien lâcher après on ne sort pas le meilleur match de l’année c’est sur... On a fait encore beaucoup d’erreurs on manquait peut être un peu d’intensité mais le résultat est quand même venu, on n'a rien lâché au troisième tiers, on va chercher la victoire donc c’est positif. Nous on avait besoin d’une grosse victoire pour lancer notre saison, on est assez satisfait d’avoir été les chercher.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







