FICHE TECHNIQUE



769 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Barbez N. assistés de MM. Gielly et Fauvel Buts :

Anglet : 25.46 Sébastien Gauthier (ass Nicolas Arrossamena et Lukas Kaspar) ; 56.08 Andréa Palat (ass Mathieu Pons et Andréa Palat)

Mulhouse : ; 40.48 Colin Downey (ass Erik Robichaud et Jonathan Lessard) ; 41.31 Vincent Melin (ass Teemu Loizeau et Colin Campbell) ; 52.55 Louick Marcotte (ass Colin Campbell et Teemu Loizeau) Pénalités 38 minutes dont 10 à Silvennoinen et Hunkes contre Anglet 61 minutes dont 20 à Ten Braak et 5+20 à Msumbu contre Mulhouse