l'Aren ice de Cergy-Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Nice ] Les Aigles renouent avec la victoire Stop ou encore ! Cette rencontre opposant 2 équipes aux dynamiques contraires, série de 3 victoires pour les Jokers de Cergy-Pontoise et série de 7 défaites pour les Aigles de Nice, paraissait déséquilibrée. Elle a finalement été palpitante et a accouché qu'un scénario émotionnellement intense. Avec la victoire, 3 buts à 2, de Nice, elle a aussi mis un terme aux séries en cours pour chacun des deux protagonistes. ARTICLE & RESUME VIDEO l'Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 21/03/2021 à 10:07 FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Ernecq et Rauline assistés de MM. Fauvel et Collin Buts :

Cergy-Pontoise : 12.53 Max Kalter (ass Philippe Bureau Blais et Pierre-Charles Hordelalay) ; 18.43 Max Kalter (ass Toni Kluuskeri)

Nice : ; 35.01 Sacha Guillemain (ass Tomas Knotek et Romain Carpentier) ; 38.17 Antonin Dusek (ass Jakub Matai et Tomas Knotek) ; 51.25 Radomir Heizer (ass Martin Matejicek) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 6 minutes contre Nice Photographe : Olivier Bénard Sebastian Ylönen repousse le lancer de Peter Hrehorcak

Max Kalter guide les siens



Les Jokers s’installent rapidement dans le camp adverse et sont les premiers à lancer à la cage par l’intermédiaire de Toni Kluuskeri, leur défenseur finlandais. Devant, c’est le meilleur pointeur de l’équipe, l’américain Max Kalter, qui se montre le plus à son avantage. Très actif sur tout le front de l’attaque, il trouve plusieurs fois des décalages qui auraient pu être décisifs. Une première fois c’est Alexandre Lubin qu’il sert magnifiquement, mais ce dernier tergiverse et ne peut déclencher le tir. Peu après, c’est au tour de Pierre-Charles Hordelalay de ne pouvoir exploiter un service de l’américain. Face à cette relative domination territoriale des franciliens, les niçois ne sont pas en reste. Leurs tirs sont certes un peu moins nombreux mais, sur au moins trois d’entre eux, il faut tout le talent de Sebastian Ylönen, dans la cage cergypontaine ce soir, pour les empêcher d’ouvrir le score, notamment par Peter Hrehorcak ou Tomas Knotek.

De leur côté, que cela soit par Paul Schmitt ou leur capitaine, Kevin Da Costa, en cette première moitié de tiers, les Jokers butent sur un solide Rok Stojanovic, le gardien slovène des Aigles. Finalement, c’est assez logiquement que Kalter est récompensé de ses efforts quand, sur une combinaison entre Hordelalay et Philippe Bureau-Blais, il profite du rebond laissé par Stojanovic pour le fusiller (1-0 ; 12.53).



Les Jokers prennent le score mais restent à la merci des Aigles qui ne baissent pas le pavillon. Il faut entrer dans les 2 dernières minutes de la période pour que la gâchette de l’Illinois frappe à nouveau. Sur une récupération en zone défensive, Kluuskeri adresse une lumineuse transversale en diagonale à l’américain parti sur la droite. Le défenseur niçois à son marquage ne peut que toucher le palet de la palette sans parvenir à l’intercepter. Kalter le réoriente sur la cage pour aller défier Stojanovic au contact. Feinte géniale ou cafouillage heureux, lui seul le sait, l’américain surprend le slovène qui voit le puck lui passer entre les bottes pour aller mourir derrière la ligne (2-0 ; 18.43).



Les Jokers font enfin le break dans un tiers qu’ils ont légèrement dominé (13 tirs contre 10 pour Nice) mais où ils peuvent remercier Ylönen qui a mis en échec au moins 4 occasions très franches des Aigles.



Photographe : Olivier Bénard Kevin Da Costa

Les aigles se rebiffent



De retour sur la glace, les Jokers veulent creuser l’écart. Après 25 secondes de jeu, c’est Joonas Sammalmaa, bien lancé dans l’axe, qui décoche un missile sur le poteau de Stojanovic. Le début de deuxième tiers semble bien s’annoncer pour les franciliens quand après moins de 2 minutes de jeu Martin Matejicek est envoyé au banc des pénalités pour une charge incorrecte sur Norbert Abramov. C’est lourdement se méprendre sur les dispositions des Aigles qui, non seulement tuent la pénalité mais ensuite étouffent petit à petit les Jokers. Ils montent en intensité et en rythme et gagnent beaucoup de duels. Agressés, oppressés, les Jokers perdent le contrôle du palet.

Ce travail de sape et l’abnégation des niçois finissent par payer en fin de tiers. Contre la bande en zone neutre, Aku Kestilä perd l’équilibre et du coup la maîtrise du puck. Romain Carpentier n’en demandait pas tant et lance Tomas Knotek sur la droite dans le dos de la défense cergypontaine. Celui-ci fixe le gardien et délivre un caviar de passe au centre à Sacha Guillemain qui propulse le palet dans la cage ouverte (2-1 ; 35.01). Les Aigles sont de retour et les Jokers subissent.



Moins de 2 minutes plus tard, Schmitt est sanctionné pour un « faire trébucher » en zone neutre et offre un premier powerplay aux niçois. La boite défensive des verts est bien en place mais, comble de malchance pour eux, Jesse Pelamo casse sa crosse en contrant un lancer adverse. Handicapé il fait de son mieux pour colmater de son seul corps les angles de passe mais les Aigles finissent par trouver l’ouverture et décalent Antonin Dusek qui égalise (2-2 ; 38.17).



Le tiers largement dominé par Nice (12 tirs contre seulement 4 pour Cergy-Pontoise) s’achève sur cette parfaite parité au tableau d’affichage mais les Jokers s’en tirent à bon compte. Sans le talent d’Ylönen et sans la maladresse des Aigles parfois, l’addition aurait pu être plus lourde.



Photographe : Olivier Bénard Kevin Lorcher en pression offensive

La réaction stérile des Jokers



Le dernier tiers est marqué, la fatigue aidant, par une plus grande indiscipline des 2 équipes, chacune étant pénalisée 2 fois, mais aussi par un regain de contrôle du palet par les Jokers. Sans dominer outrageusement, ils parviennent à desserrer l’étreinte des Aigles et à se procurer plus d’opportunités de tirs. Les niçois de leur côté sont moins souvent en capacité de lancer à la cage mais restent extrêmement dangereux sur quelques situations. Leur défense a pris la mesure de l’attaque francilienne et tue assez facilement le premier powerplay du tiers obtenu par Cergy-Pontoise sur une faute de Michal Popelka. Les Jokers ne trembleront pas plus sur le powerplay de Nice suite à l’obstruction de Da Costa 4 minutes plus tard.

Les unités spéciales des Jokers restent muettes sur second powerplay obtenu à l’approche de la mi tiers suite à un accrochage de Valere Vrielynck. Les Aigles sont durs à déborder et Stojanovic fait le reste. Dès le retour de leur puni sur la glace, ils reversent même les franciliens. Sur un palet gagné en défense, les niçois le remonte plein axe où la bataille fait rage pour en reprendre le contrôle. Au milieu de ce ferraillage entre les crosses, c’est Radomir Heizer qui récupère le puck et ne laisse aucune chance à Ylönen (2-3 ; 51.25). Les Aigles passent devant et ne seront plus rejoints. Ils bénéficient même d’un second powerplay qui, s’il n’est pas bonifié par un but, leur permet de gagner 2 minutes d’accalmie sur la domination territoriale des Jokers.

Une fois au complet, les franciliens tentent tout, y compris les dernières minutes du match en cage vide, pour arracher en vain l’égalisation. Nul doute que dans une Aren’ice pleine comme un œuf ils auraient été poussés par leurs fervents supporters et auraient peut-être trouvé l’élan nécessaire pour perforer le mur niçois mais bon, inutile de réécrire l’histoire…



Photographe : Olivier Bénard Emil Bagin devance Joonas Sammalmaa UNE

Au retentissement de la sirène les Aigles peuvent laisser éclater leur joie, ils viennent d’arrêter l’hémorragie et de casser leur spirale de 7 défaites consécutives. Accessoirement ils prennent également leur revanche sur un match aller nettement perdu (2-5). Ils n’auront toutefois pas trop le temps de savourer la victoire puisque qu’ils doivent rechausser les patins dès demain pour affronter les Gothiques d’Amiens au Coliseum.

Fin de série aussi pour les Jokers qui restaient sur 3 victoires consécutives. Avec 33 points, solidement positionnés en 5ème place au classement, ils doivent se remobiliser pour finir en beauté leur belle première saison en Ligue Magnus. Leur déplacement à Chamonix lors de leur ultime match est l’occasion de prendre une revanche sur le match aller perdu 1-3 face aux Pionniers à une époque où les patinoires résonnaient encore des encouragements du public.



RESUME VIDEO





