Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 5ème journée : Cergy-Pontoise vs Nice 2 - 5 (0-3 2-0 0-2) Le 08/10/2021 l’Aren ice de Cergy-Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Nice ] Les Aigles surprennent les Jokers Après la défaite chez le voisin amiénois (6-4), les Jokers de Cergy-Pontoise voulaient reprendre à l’Aren’ice leur marche en avant face à des Aigles de Nice sortant d’une défaite à domicile face aux Rapaces gapençais (2-6). La rencontre tournera à l’avantage des visiteurs, notamment grâce un premier tiers rondement mené, qui obligera leurs hôtes à courir vainement après le score. En s’imposant nettement sur le score de 5 buts contre 2 les niçois réaliseront une bonne opération pour rebasculer dans la première moitié du classement (6ème place). l’Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 02/10/2021 à 18:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1582 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Peyre assistés de MM. Douchy et Thorrignac Buts :

Cergy-Pontoise : ; 24.33 Ryan Tait (ass Kévin Da Costa et Brien Diffley) ; 34.39 Ryan Tait (ass Brayden Sherbinin et Aurélien Dorey)

Nice : 00.09 Jesse Pelamo (ass Jere Karlsson et Boris Brincko) ; 01.02 Danick Crete (ass Alexis Sutor et Radomir Heizer) ; 13.09 Jesse Pelamo (ass Ondrej Kopta) ; 41.14 Mikael Kuronen (ass Julius Valtonen et Jérémie Penz) ; 53.17 Jakub Matai (ass Mikael Kuronen) Pénalités 2 minutes contre Cergy-Pontoise 10 minutes contre Nice Photographe : Olivier Bénard Les Jokers se heurtent au mur niçois

Les Aigles prennent le large d’emblée



Ces derniers temps les débuts de matchs à l’Aren’ice sont riches en buts. La rencontre du soir n’échappe pas à la règle et la table de marque est sollicitée deux fois en moins d’une minute et demie de jeu. Aujourd’hui ce sont les Jokers qui font les frais d’une entame de match hyperréaliste des Aigles. Les Niçois remportent le premier engagement du match et Jesse Pelamo, bien servi, s’échappe sur la gauche avant de repiquer au centre et de tranquillement dribbler Sebastian Ylönen (0-1 00.09). Le finlandais rappelle, de la meilleure façon qui soit, à ses anciens coéquipiers qu’il n’a rien perdu de son talent.



Les franciliens ne sont pas encore remis de cette fulgurante entrée en matière que les azuréens, sur une attaque placée, doublent la mise. Servi en retrait dans le haut du slot, Danick Crête dans l’axe ajuste Ylönen (0-2, 1.22). On ne pouvait pas imaginer plus mauvaise entame de match pour les Jokers. Voilà Nice désormais dans un fauteuil pour faire la course en tête



Sonnés les cerypontains tentent de revenir mais leurs transitions manquent parfois de justesses ou sont précipitées et les Aigles, sérieux et bien en place, sont peu mis hors de position. Les rares fois où les Jokers trouvent un angle de tir intéressant, Antoine Bonvalot, bien placé et concentré, fait le job dans la cage niçoise. Les visiteurs s’offrent même quelques opportunités. Dans ce contexte, les visiteurs creusent l’écart quand Pelamo, encore lui, hérite du puck dans sa zone défensive et remonte toute la patinoire sur la droite avant de trouver à gauche Emil Bagin qui, de prés, reprend immédiatement et catapulte le palet au fond des filets (0-3, 13.09).



Les franciliens ont un genou à terre mais le public de l’Aren’ice qui pousse toujours espère l’ouverture du compteur pour les siens quand Loïc Chabert est sanctionné (14.34) et leur offre le premier powerplay du match, le seul du tiers par ailleurs. Hélas pour les locaux, comme un symbole de ce premier vingt où rien ne leur sourit, les Aigles font déjouer les unités spéciales adverses et tuent sans trembler la pénalité. Les niçois n’ont pas besoin de forcer leur talent pour conserver leur avantage de 3 buts jusqu’à la sirène.



Photographe : Olivier Bénard Les niçois font tourner la tête à Sebastian Ylönen

Le retour des Jokers

Dès l’entame du tiers intermédiaire, les locaux montrent qu’ils sont revenus en mode « remontada ». Forts de leurs nouvelles dispositions, ils sont plus dominateurs et leur jeu un peu mieux huilé. C’est finalement l’américain Ryan Tait qui, bien servi en cœur de jeu, vient trouver la lucarne de Bonvalot après avoir transpercé la défense azuréenne (1-3, 24.33).



Pour autant, les Aigles ne sont pas prêts à céder et le prouvent quelques minutes plus tard quand Bagin a une grosse occasion sur la gauche. Il hérite du puck alors que la cage est grande ouverte et, alors que tout le monde pense déjà au but, voit son lancer dévié par Ylönen qui s’est jeté au dernier instant. Qu’importe cet avertissement sans frais, les Jokers poussent toujours et contrôlent globalement le puck. Sur le powerplay qu’ils obtiennent suite à une faute de Boris Brincko (28.10) ils campent dans leur zone offensive et mitraillent Bonvalot qui doit s’employer pour tuer la pénalité.

On craint que le jeu ne bascule pour les Aigles quand les Jokers inattentifs se font sanctionner pour surnombre mais finalement se sont eux qui en infériorité numérique recollent au score. Sur un palet récupéré en zone neutre, Tait résiste contre la bande à gauche et s’échappe avant de recentrer sa trajectoire et de trouver à nouveau la lucarne de Bonvalot d’un joli revers (2-3, 34.39).



Les Aigles doivent resserrer leur défense pour manger la dernière supériorité numérique de leurs hôtes dans ce tiers où les Jokers ont sérieusement corrigé le tir.



Photographe : Olivier Bénard Toute l’expérience de Matic Podlipnik n’aura pas suffi pour contenir les niçois

Le cynisme des Aigles douche les espoirs des Jokers



L’ultime tiers commence avec pas mal d’intensité. Les Jokers veulent poursuivre comme ils ont terminé le vingt précédent. Hélas pour eux, si les Aigles semblent désormais jouables il ne faut rien leur laisser car ils font feu de tout bois. Les cergypontains vont vite le comprendre. Sur une belle offensive Niçoise, Mikael Kuronen lance à la cage obligeant Ylönen à laisser un rebond que récupère Julius Valtonen. Celui-ci fait mine de tirer et finalement ressert Valtonen qui, ce coup-ci, fait filet (2-4, 41.14). Les Aigles qui étaient à portée de fusil des Jokers reprennent une marge de sécurité.



Les franciliens malgré tout le cœur qu’ils mettent à l’ouvrage ne les rejoindront plus. Les deux supériorités numériques en leur faveur n’y changeront rien. Les Aigles, non seulement restent bien en place avec un Bonvalot qui continue à aimanter les palets, mais ils sont les derniers à faire évoluer le score. Sur un nouveau face-off remporté en zone offensive, le puck parvient à Jakub Matai en dehors de la zone d’engagement et celui-ci sans se poser de question lâche un one-timer qui surprend Ylönen (2-5, 53.17). Le sort du match est scellé et les Jokers qui manquent un peu de jus en fin de tiers doivent enregistrer une seconde défaite de rang.



Photographe : Olivier Bénard Les Aigles ont été particulièrement efficaces sur les mises en jeu

Les franciliens paient logiquement le fait d’être passé à côté du premier tiers ce qui les a obligé à mener une course avec handicap. Désormais descendus à la 8ème place du classement ils doivent récupérer et retravailler leurs gammes car une palpitante mais très grosse semaine les attend. En effet ils se rendent à l’Icepark pour y affronter les Ducs d’Angers avant de recevoir les redoutables Brûleurs de loups de Grenoble. Les Aigles quant à eux renouent avec la victoire et remontent à la 6ème place au classement. Pas question non plus pour eux de s’endormir sur leurs lauriers car ils se déplacent à Grenoble avant de recevoir les Boxers de Bordeaux plutôt en forme en début de saison.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo