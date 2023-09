Hockey sur glace - Ligue Magnus : 5ème journée : Chamonix vs Gap 5 - 3 (0-0 3-3 2-0) Le 22/09/2023 Patinoire Richard Bozon à Chamonix [ Chamonix ] [ Gap ] Chamonix s'impose face à Gap Reportage photos de la rencontre du vendredi 22 Septembre 2023 de la 5ème journée du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vue la victoire, à domicile, des Pionniers de Chamonix face aux Rapaces de Gap. Patinoire Richard Bozon à Chamonix, Hockey Hebdo © Maxime Richier le 24/09/2023 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



765 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Barbez assistés de Mme Cheyroux et de M. Margry Buts :

Chamonix : ; 31.46 Clément Masson (ass Stanislav Lopachuk et Valentin Coffy) ; 33.05 Julius Persson (ass Jean-Claude Brassard et Stanislav Lopachuk) ; 34.42 Clément Masson (ass Stanislav Lopachuk et Jean-Claude Brassard) ; 41.55 Valtteri Suni (ass Malo Ville et Aleksi Poikola) ; 58.13 Jack Walker

Gap : 27.54 Sébastien Rohat (ass Bostjan Golicic et Julien Correia) ; 28.30 Teemu Loizeau (ass Romain Gutierrez et Jordan Mugnier) ; 39.53 Teemu Loizeau (ass Jordan Mugnier et Paul Nassivet) Pénalités 27 minutes dont 5+20 à Convert contre Chamonix 10 minutes contre Gap



© Maxime Richier

Photographe : © Maxime Richier