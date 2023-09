Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 5ème journée : Rouen vs Cergy-Pontoise 5 - 1 (2-0 0-1 3-0) Le 22/09/2023 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] Les dragons en maître. Les rouennais retrouvaient leur glaçon après un long déplacement dans les Hautes-Alpes, ponctué par un succès acquis dans la douleur. La réception des jokers de Cergy/Pontoise pourrait permettre aux dragons de rester en tête de la ligue. Si chez les visiteurs on notait deux absents Petit et Pardo, chez les locaux Perron s’ajoutant à Cantagallo du côté des absents. C’est encore dans une enceinte copieusement garnie que cette rencontre de la 5ème journée va se dérouler. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 23/09/2023 à 21:26 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3210 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Scolari assistés de MM. Douchy et Fauvel Buts :

Rouen : 02.48 Emil Kristensen (ass Sacha Guimond et Vincent Nesa) ; 08.07 Alexandre Mallet ; 46.52 Anthony Rech (ass Jordan Herve et Noa Goncalves-Nivelais) ; 50.48 Quentin Tomasino ; 57.24 Emil Kristensen

Cergy-Pontoise : ; 27.10 Gage Torrel (ass Aleksi Hamalainen) Pénalités 14 minutes contre Rouen 6 minutes contre Cergy-Pontoise



Les dragons virent en tête.



Photographe : Marine Romain Sur d’eux, les dragons entament ce tiers pied au plancher et imprime un pressing dans la zone défensive des jokers qui peinent à en sortir. La première brindille est l’œuvre de Yeo qui de la bleue oblige Ylonen à s’employer (02.07).

La mire étant réglée, Rouen impose une confiscation de palet, conséquense la deuxième alerte fait mouche.

Le maître artilleur se nomme Kristensen qui plein axe envoie une mine qui laisse Ylonen impuissant (02.48 / 1-0 / Kristensen ass. Guimond et Nesa).

Cergy tente de réagir par l’intermédiaire de Hamalainen mais son tir passe à droite de la cage de Pintaric (03.02).

Rouen reprend sa marche en avant obligeant Cergy à la faute qu’exploite aussitôt Sotnieks d’un lourd lancer qu’Ylonen dévie du bouclier (05.39).

Photographe : Marine Romain A forcer de pousser, les dragons vont augmenter leur capital au tableau d’affichage et en toute logique.

Mallet dans sa zone de défense côté droit gratte un palet et file seul trompé Ylonen (08.07 / 2-0 / Mallet).

Par la suite, une petite échauffourée offre un jeu de puissance aux jokers qui par l’intermédiaire de Gueurif, Coulombe et aussi Gorsanovs mettent Pintaric en lumière (10.05).

La rencontre s’équilibre quelque peu et c’est encore par une supériorité numérique que Cergy va se montrer dangereux.

Cette fois les artificiers se nomment Torrel, Baillargeon, Dorey et Crozier mais Pintaric reste intraitable (13.46, 13.57 et 14.03).

De retour à nombre égal, Rouen monopolise la rondelle mais ne trouvera pas le chemin du filet.



Les dragons dominent mais se font piégés.



Le début du second tiers est la copie conforme du premier, un pressing incessant des normands dans leur zone d’attaque. Mais que ce soit Guimond de son revers (20.20) ou encore Vigners avec sa spéciale du tour de cage ne trouveront bonheur (20.46). Cergy bien que pressé ne ferme pas le jeu et pratique en contre comme celui qui voit Crozier seul devant Pintaric qui gagne son duel (21.40).

Photographe : Marine Romain Cette alerte passée, Rech y va de son solo mais manque son tir face à Ylonen (22.42). La domination des rouennais est grande mais les locaux buttent systématiquement sur un Ylonen en état de grâce.

Cergy est mis à la faute, belle aubaine pour les jaunes et noirs avec ce jeu de puissance.

Que nenni, Hamalainen intercepte le palet et lance Torrel qui file seul pour tromper Pintaric (27.10 / 2-1 / Torrel ass. Hamalainen).

Malgré ce coup du sort, Rouen ne relâche pas son empreinte sur la rencontre et repart à l’assaut du but d’Ylonen. Rouen a dans son effectif pas mal de buteurs puisque 11 joueurs différent ont déjà fait tremblé le filet, mais lors de la deuxième moitié de ce tiers aucun d’eux ne trouvera la faille.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé, Bedin (27.32),Rech sur le poteau (29.57), Guimond (34.18), Vigners (34.34) ou Hascak (35.08) se casseront les crosses sur le cerbère des jokers. Cergy ne procède que par contre et Hamalainen à bien faillit faire le hold-up up parfait sans un réflexe magistral de Pintaric (36.09). L’ultime action revient au duo Tomasino – Hervé mais ce dernier tergiverse au moment de la frappe (37.16).



Si selon l’adage « dominé n’est pas gagné » Rouen vient d’en faire l’amer expérience. Le mérite en revient à des jokers qui n’ont rien lâché et à un Ylonen des grands soir. A savoir si la jeune équipe de Cergy ne va pas craquer.



Rouen trop fort.



Rouen poursuit son travail de sape et Kristensen à la bleue met Ylonen en difficulté (40.30). Si Rouen domine Cergy essaye de bonifier le moindre palet qui traine comme par Gueurif et Torrel pressant devant Pintaric (41.10).

Les visiteurs par la suite se montrent plus entreprenant en ayant d’avantage de possession de palet sans pour autant inquiéter Pintaric. Sentant surement le danger Rouen va pousser de nouveau et c’est Rech qui va se distinguer. Bien servi par Herve il va chercher la lucarne mais ça sera du mauvais côté (46.43). Il va se rattraper dans la continuité de l’action.

Il récupère la rondelle, file sur la droite, fixe Ylonen et dans un trou de souris glisse le palet au-delà de la ligne (46.52 / 3-1 / Rech ass Herve et Goncalves).

Photographe : Marine Romain Si Cergy a puni les rouennais au second tiers, ils vont le subir dans le troisième.

Cergy est donc en supériorité mais se fait contrer par Tomasino qui file à toute allure vers Ylonen qu’il fusille d’un tir sous la barre (50.48 / 4-1 / Tomasino).

Rouen aura bien d’autres occasions d’alourdir le score mais Ylonen a estimé que son filet avait assez trembler. Sur un ultime jeu de puissance pour Cergy, le coach des jokers va tenter un coup de poker en sortant son gardien.

Cette situation ne sera pas favorable puisque Kristensen de sa zone défensive expédie le palet dans la cage vide (57.24 / 5-1 / Kristensen).

Ce but clos cette rencontre.



