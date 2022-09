Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Bordeaux vs Mulhouse 3 - 2 (1-1 1-1 1-0) Le 27/09/2022 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Mulhouse ] La troisième d'affilée pour les Boxers ! La semaine dernière s'est déroulée en intégralité sur la route pour les Boxers de Bordeaux car ils se sont rendus d'abord à Rouen mardi puis ont ensuite enchaîné vendredi soir à l'IceParc d'Angers, deux déplacements chez des favoris pour le titre qui ont pourtant permis aux joueurs d'Olivier Dimet de signer deux superbes victoires (4-2 à Rouen et 2-1 en prolongation à Angers) en récoltant le total de cinq points sur six. Mais, pour cette sixième journée du championnat, les bordelais, pour leur retour à Mériadeck, accueillent leur poursuivant direct au classement : les Scorpions de Mulhouse, auteurs d'un excellent début de saison également avec quatre victoires en cinq matches. La confrontation devrait être donc disputée, serrée et ouverte sur le glaçon bordelais. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 28/09/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2649 spectateurs Arbitres : MM. Garbay assistés de MM. Barthe et Laboulais Buts :

Bordeaux : 02.36 Julien Guillaume (ass Jules Boscq et Niklas Salo) ; 39.55 Kevin Spinozzi (ass Nikita Jevpalovs et Bastien Lemaitre) ; 53.14 Nikita Jevpalovs (ass Peter Valier et Fabien Colotti)

Mulhouse : ; 14.23 Jordan Mugnier (ass Teemu Loizeau et Samuel Rousseau) ; 21.07 Alex Berardinelli (ass Luc Orysiuk et Emils Gegeris) Pénalités 15 minutes contre Bordeaux 19 minutes contre Mulhouse



Absents Bordeaux : Alexandre Mulle – Vince Tartari – Esteban Ragot

Absents Mulhouse : Philéas Perrenoud – Joachim Sonnet – Tyler Welsh – Félix Rousseau – Evan Andraud – Sami Pharaon



1ère période



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Quentin Papillon (Mulhouse)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Andrei Rychagov (Mulhouse)



Alors que le match a démarré depuis moins d'une minute, Peter Valier et Nikita Jevpalovs ne tardent pas à mettre à contribution Quentin Papillon, le gardien des Scorpions (0'52). Les Boxers rentrent très vite dans le vif du sujet et cela se vérifie sur un nouveau tir de Kevin Spinozzi sur lequel Quentin Papillon positionne sa crosse afin de le repousser tranquillement (1'18).

La réaction des visiteurs intervient dans les secondes suivantes et Clément Fouquerel effectue son premier arrêt de la partie (1'59). Le gardien bordelais stoppe ensuite de la mitaine le lancer suivant de Bryan Ten Braak (2'03). Les Boxers repartent un peu plus tard en attaque avec le duo Aina Rambelo – Niklas Salo. Le nouvel attaquant finlandais écarte le jeu vers Julien Guillaume. D'une déviation sur le côté droit, celui-ci trouve les filets et surprend Quentin Papillon (1-0 à 2'36).



Les Boxers bénéficient après ce but d'une première situation de power-play car Colin Delatour prend le rôle de substitut sur la pénalité concédée par son gardien Quentin Papillon. Le power-play offre quelques occasions de 2-0 aux Boxers mais les visiteurs montrent une grande résistance et tiennent le choc. Bastien Lemaitre décoche plus tard un bon tir qui passe près de la cage tandis que le gardien des Scorpions semblait battu (5'30). Sur la cage bordelaise ce coup-ci, Alex Berardinelli manque une déviation devant Clément Fouquerel, occasion mulhousienne à laquelle répond de l'autre côté Fabien Colotti d'un tir depuis le côté gauche, sans succès (7'33).



Photographe : Laurent Robert Une nouvelle situation offensive bordelaise lancée par le duo Enzo Carry – Hunter Warner offre deux possibilités de but à Maxime Legault ; celui-ci bute sur Quentin Papillon et sa défense bien regroupée (10'28). Nikita Jevpalovs tire quelques secondes plus tard au-dessus de la cage (11'04) avant que les visiteurs ne parviennent à reprendre le contrôle du palet. Les Scorpions bénéficient de leur premier power-play du match (11'22). Emils Gegeris tente à deux reprises de tirer au but mais ces lancers sont bloqués simultanément par Kevin Spinozzi et Clément Fouquerel (12'35). Le gardien des Boxers stoppe ensuite le tir de Luke Orysiuk (13'10). Une fois le jeu revenu à 5 contre 5, lancé à pleine vitesse, Konstantin Makarov vient buter sur Clément Fouquerel (13'33).

Pourtant, moins d'une minute plus tard, alors qu'il pense avoir fait le plus difficile en effectuant un double arrêt miraculeux sur des tirs de Yoan Salvé et Samuel Rousseau, le gardien des Boxers se fait surprendre lorsque Colin Delatour récupère le palet et le dévie dans ses filets (1-1 à 14'23).



Les dernières minutes de ce tiers-temps sont plus difficiles à négocier pour les Boxers car leurs adversaires mettent leur jeu en place au fil des minutes et réussissent à obtenir davantage de situations d'attaque vers la cage. Cela se confirme car Alex Berardinelli se retrouve seul devant Clément Fouquerel et tire finalement au-dessus (15'45). Les visiteurs évoluaient à nouveau au cours de cette action en supériorité numérique car les Boxers connaissent des moments ou l'indiscipline parle. Quentin Papillon repousse le tir de Karri Forsblom juste après le retour du jeu à 5 contre 5 (16'58). Le score n'évoluera plus jusqu'à la fin de cette première partie de match laissant les deux équipes rentrer au vestiaire sur un score nul.



Tirs BORDEAUX 16 MULHOUSE 12



2ème période



Le deuxième acte de ce match commence avec deux joueurs en prison de chaque côté : Enzo Carry (pendant 37 secondes) et Kevin Spinozzi (pendant 1 minute et 11 secondes) dans les rangs bordelais, Colin Delatour (pendant 48 secondes) et Luke Orysiuk (pendant 54 secondes) chez les Scorpions.

Une nouvelle fois en avantage numérique sur la glace, les alsaciens vont être récompensés une deuxième fois, rapidement en début de période. Emils Gegeris décale le jeu sur la gauche en orientant sa passe en direction d'Alex Berardinelli. L'attaquant américain effectue une superbe déviation depuis le côté droit et trouve les filets de Clément Fouquerel (1-2 à 21'07).



Quelques instants plus tard, Nikita Jevpalovs tente de sonner la réaction bordelaise, s'offre un bon palet d'égalisation qu'il ne parvient pas à convertir car le gardien des Scorpions bloque parfaitement le tir (22'22). Les Boxers évoluent à nouveau, à leur tour, en supériorité numérique, et bénéficient même d'une situation à 5 contre 3, suite à l'indiscipline des Scorpions. Les joueurs d'Olivier Dimet monopolisent la cage et multiplient les attaques, celles-ci manquant juste de réussite devant un excellent Quentin Papillon. Alors que les pénalités, des deux côtés, sont toujours au rendez-vous, ce sont à présent les visiteurs qui reprennent l'avantage numérique sur la glace. Mais, Clément Fouquerel n'est pas décidé à leur simplifier la tâche en arrêtant les lancers d'Antonin Germond et Luke Orysiuk (26'28).



Photographe : Laurent Robert La réaction bordelaise finit par intervenir moins de trois minutes plus tard sur une bonne déviation de Louis Vitou malheureusement repoussée (29'07). Les occasions aussi augmentent de part et d'autre et le rythme du match semble monter d'un cran. Massimo Carozza et Karri Forsblom mettent en danger la défense des Scorpions ainsi que Quentin Papillon mais manquent toujours de réussite (29'58). Le gardien mulhousien, déjà héroïque par le passé à Mériadeck, s'interpose ensuite contre Loik Poudrier (34'05). Jusqu'à présent, même si les actions offensives ont parfois du mal à s'enchaîner, il faut noter que la performance réalisée par les visiteurs est impeccable, si toutefois le score devait en rester là.

Durant les dernières minutes de ce tiers-temps, Kevin Spinozzi offre une réelle opportunité de tir à Niklas Salo. Celui-ci trouve le gardien des Scorpions face à lui (36'36). Les Boxers exercent une grosse pression offensive dans les derniers instants et font enfin reparler leur efficacité dans la concrétisation. Nikita Jevpalovs envoie une longue passe que dévie immédiatement Kevin Spinozzi, celle-ci surprend Quentin Papillon et vient se loger sur sa droite (2-2 à 39'54).



Le défenseur canadien des Boxers inscrit son quatrième but de la saison et porte déjà son total à 27 officiels depuis son arrivée à Bordeaux (été 2021).



Tirs BORDEAUX 13 MULHOUSE 9



3ème période



Comme dans le premier tiers du match, Peter Valier ouvre le compteur de tirs mais cette fois manque le cadre pour quelques centimètres (40'18). Deux minutes plus tard, Konstantin Makarov trouve la mitaine de Clément Fouquerel (42'29). Sur l'autre cage, Quentin Papillon sort également vainqueur en arrêtant un lancer de Niklas Salo (43'20). Au nombre d'occasions, au cours de cette dernière partie de rencontre, les visiteurs seront nettement dominateurs et cela se vérifie lorsque Konstantin Makarov, positionné sur la gauche, décoche un puissant lancé sur lequel Clément Fouquerel effleure le palet suffisamment pour écarter le danger (44'56).

Après un nouveau tir d'Alex Berardinelli (46'42), le second buteur mulhousien de cette soirée, les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup dans les intentions offensives bien que celles des Boxers soient moins dangereuses. Devant leurs cages, les deux gardiens effectuent un remarquable travail et poursuivent leur série d'arrêts. C'est ce que l'on peut appeler un bon match de gardiens. Les dix dernières minutes arrivent et démarrent réellement sur une accélération d'Emils Gegeris.



Photographe : Laurent Robert L'ancien attaquant de l'Hormadi d'Anglet efface deux défenseurs adverses et manque son lancer qui passe au-dessus (50'46). Les Boxers reprennent le contrôle du jeu au cours de ces dernières minutes réglementaires et donnent tout ce qu'ils peuvent pour reprendre l'avantage au score. Le tir d'Axel Prissaint frôle le cadre de quelques centimètres (52'36). Peter Valier choisit Fabien Colotti comme partenaire pour démarrer une nouvelle offensive. Le palet arrive en direction de Nikita Jevpalovs. L'attaquant letton des Boxers, légèrement oublié par la défense, marque d'une déviation à ras de glace sur la droite du gardien des Scorpions (3-2 à 53'13).



Dans les secondes qui suivent ce but, Julien Guillaume, lancé en pleine accélération, met le feu devant la cage alsacienne et la défense s'en tire parfaitement. À cinq minutes de la fin du match, Massimo Carozza et Luke Orysiuk rêglent un problème sur la glace et la bagarre éclate entre les deux joueurs. La sanction tombe : 5 minutes de pénalité pour chacun, autrement dit match terminé (55'00).

Les visiteurs pousseront offensivement jusqu'à la dernière seconde et feront trembler Mériadeck mais s'inclineront finalement sans atteindre la prolongation (3-2).

Les Boxers signent donc une troisième victoire consécutive après les exploits à Rouen et à Angers. La suite des aventures bordelaises sera programmée ce dimanche 2 octobre à l'Aren'Ice de Cergy.



Tirs BORDEAUX 5 MULHOUSE 15



Photographe : Laurent Robert

Gardiens

Clément Fouquerel 34 arrêts (60'00)

Quentin Papillon : 31 arrêts (59'22)



ETOILES DU MATCH



MULHOUSE : 32 Quentin Papillon

BORDEAUX : 1) 71 Nikita Jevpalovs – 2) 20 Clément Fouquerel – 3) 13 Julien Guillaume





