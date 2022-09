Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Nice vs Gap 0 - 3 (0-1 0-0 0-2) Le 27/09/2022 Nice - Patinoire Jean Bouin [ Nice ] [ Gap ] Les Rapaces au-dessus Pour le compte de la sixième journée, Nice recevait Gap. Les azuréens, auteurs d’un bon début de championnat, ont disputé un gros match vendredi dernier face à Anglet (5-6). Pourtant, les Aigles avaient un gros avantage : la fraîcheur physique. En effet, le match face à Cergy ayant été reporté à cause de la Covid-19, les hommes de Sutor sont notamment tombés sur un Aleksandr Nikulin en feu (4 points, deux buts et deux aides). Quant à Gap, la formation dirigée par Éric Blais se présente en tête de la Synerglace Ligue Magnus. Avec une défaite au compteur et une attaque de folie avec 22 buts, trois gapençais pointent en tête de meilleurs buteurs (Golicic, Correia et Joubert). Nice - Patinoire Jean Bouin , Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 28/09/2022 à 17:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Bourreau et Rohwedder assistés de MM. Constantineau et Goncalves Buts :

Nice :

Gap : 14.18 Yegor Gainetdinov (ass Julien Correia et Bostjan Golicic) ; 43.49 Romain Gutierrez (ass Olegs Sislannikovs) ; 51.52 Axel Tarabusi (ass Lucas Colombin et Dimitri Thillet) Pénalités 14 minutes contre Nice 12 minutes contre Gap



Un derby disputé



Belislemet la pression d’entrée sur Junca. Seul à gauche, il prend sa chance et de manière acrobatique, le gardien dévie. Dans la fouléeAbramov, est proche d’ouvrir le score vers la droite mais cette fois-ci, Junca bloque. Gap ne parvient pas à dégager son camp et même si Nice attaque avec deux attaquants contre une ligne défensive solide, les visiteurs sont en difficulté. Altidor obtient la première chance de son équipe de loin, Weninger est vigilant. Golicic aura une belle occasion dans l’axe mais trop sur le gardien niçois. Le slovène de 33 ans bénéficie encore d’une occasion et trouve un angle de tir qui est cadré. Cette fois-ci, Gap est revenu au niveau des tirs et rentre enfin dans le match. Les cinq premières minutes sont très intenses. Le public est venu en nombre pour ce premier derby de la saison. La patinoire affiche presque complet. Ce que propose avec Stebih, Belisle ou Torres est très intéressant. Le jeu est varié et offensif. Le retour de blessure de Kopta est aussi une valeur ajoutée dans l’effectif niçois.



Photographe : Patrick Giaume Les cinq minutes qui suivent sont moins tranchantes qu’au départ, mais il y a très peu d’arrêts de jeu. Colombin est un poisson pour les attaquants niçois. Il défend parfaitement et se propose en sacrifice plusieurs fois pour contre les tirs de loin de Stebih à la ligne bleue. Meisaari, dans une position excentrée et sur la gauche, trouve le cadre niçois. Weninger bloque parfaitement et il ne fallait pas relâcher la rondelle car derrière, ses coéquipiers suivaient.

En difficulté derrière la cage, Nice commet une faute d’inattention ce qui permet à Colombin d’avoir une belle opportunité d’ouvrir le score mais le gardien niçois fait une parade reflexe de la jambière gauche. À 13’46, Babka est sanctionné par les officiels et sur la première action en power play, les Rapaces vont ouvrir le score.De la gauche, le jeu bascule vers la droite. Seul, Correia tente sa chance mais au rebond, Gainetdinov suit bien et ajuste Weninger (14:18 ; 0-1).



Douche froide pour les locaux qui sont tombés sur des joueurs chirurgicaux devant la cage. Suite à cela, Gap va contrôler la fin de la période, en misant notamment sur la possession. Belisle sera sanctionné avant la pause à 18’31 mais le score en restera là pour cette première période, agréable

.

Tirs : 7 pour Nice & 8 pour Gap



Rien n’est perdu pour les Aigles



Lorsque la sirène avait retentit à la fin du tiers précédent, Nice s’est fait sanctionner pour un surnombre évitable et de manière différée. Du coup, les premières minutes ont été difficiles mais les Aigles ont tenu bon. Weninger a été précieux sur deux tirs à bout portant. Junca répond à son homologue en s’imposant dans l’enclave, sur une sollicitation de Bonnardel puis de Belisle. Après 4 minutes de jeu, Gap part en contre rapide, emmené par le duo Correia - Golicic. Après un « une-deux » en pleine maîtrise, Mony a sauvé son équipe en enlevant le palet de la cage et a emporté avec lui, lebut. Dans le doute pour savoir si cela était intentionnel, les officiels ont préféré voir la vidéo. Le palet n’est pas rentré car l’ancien de Gap s’est sacrifié pour que le palet finisse dans son dos. Mony est sanctionné à 24’36 pour cinglage. L’indiscipline niçoise peut coûter cher. Weninger est sur la trajectoire d’un bon tir de Correia, sur le côté gauche en zone d’engagement. Gainetdinov trouvera même le poteau gauche en fin de pénalité.



Photographe : Patrick Giaume Les Aigles retrouvent un peu plus de couleurs et vont disputer leur première supériorité à 27’17 pour retard de jeu de Sislannikovs.Vainionpaa fait des misères à Guttierez à 28’28 et est sanctionné. Gap est dans le dur, Nice essai de pousser. Nice marquera même un but mais il sera refusé parce que la cage aurait bougé. La ligne défensive adverse a été très intelligente dans la manière de se positionner sur la glace, ne laissant aucune chance aux locaux d’avoir des opportunités.

Auteur d’un tir dangereux, Langlais met en difficulté Weninger qui est obligé de se jeter sur le palet pour le conserver. Villain se bat pour mettre en danger Junca. Proche de l’enclave, le slovène s’oppose et ne laisse aucun espace dans sa cage. Le côté gauche de Gap est pris d’assaut. Tout transit par là-bas. Avant la fin du tiers, les officiels infligent une nouvelle pénalité à Nice, pour Stebih cette fois-ci. Les Aigles sont furieux et trouvent que le joueur de Gap soit tombé délibérément après le contact, très léger.

La période était encore une nouvelle fois serrée où les deux formations donnent tout. Toutefois Nice se met en difficulté à l’encontre des pénalités mais reste dans le coup.



Tirs : 13 pour Nice &9 pour Gap



Les Rapaces s’envolent, Junca infranchissable



Bonnardel est vite trouvé proche de l’enclave. De dos et dans une position délicate, il ne parvient pas à battre Junca après deux minutes. Nice s’expose un peu plus pour vite revenir au score. Gap aura du coup, l’occasion d’assommer son adversaire au cours de vingt dernières minutes. Et aussitôt dit, aussitôt fait ! Les visiteurs vont doubler la mise.Sislannikovs prend le tir de loin. Au rebond, Guttierez met la pression dans l’enclave et parvient à mettre le puck au fond de la cage. La présence omniprésente des attaquants dans la zone du gardien fait mouche (43:49 ; 0-2).



Coup dur pour les Aigles qui espéraient autre chose dans ce dernier tiers. Meisaari est dans la foulée sanctionné pour avoir fait trébucher devant l’arbitre, un adversaire. Nice peut de suite revenir à une longueur. Bonnardel puis Belisle tombent sur Junca des grands soirs. Les deux formations joueront un « quatre vs quatre » après la mise à l’écarte de Bourgeois et d’Abramov à 46’39. Un nombre égal qui ne profite à personne, même si Nice avait la possession.



Photographe : Patrick Giaume Penz est très peu vu dans cette rencontre et a du mal pour obtenir un palet à la bleue, comme à l’accoutumée. Après dix minutes, Junca va réaliser une nouvelle double parade sur un tir de Vainionpaa puis sur le rebond de Valtonen. Les Rapaces vont accentuer leur avance dans la foulée, en toute logique. Gap par en contre, dirigé par Thillet, depuis son camp. Auteur d’un bon travail sur le flanc droit, il trouve Colombin. Il n’arrive par à marquer mais Tarabusi arrive à trouver le cadre dans un angle fermé. Weninger, dépassé par les attaques adverses, a laissé sa cage ouverte. Malgré l’opposition dans le but de Belisle, le palet est bien rentré(51:52 ; 0-3).



Kopta, énervé, prendra sa pénalité à 52’50. Le quatrième but a failli être inscrit après une belle action menée de toute beauté. Cependant, le cadre ne sera pas trouvé dans ce power play. Même sur une double pénalité infligée à Faure et Correia à 57’07, Nice ne parviendra pas à inscrire un pour l’honneur, un but. La faute à Junca qui a encore réalisé des parades de haute volée jusqu’à la fin pour préserver sa cage vierge.



Tirs : 11 pour Nice & 10 pour Gap



Photographe : Patrick Giaume Troisième victoire à l’extérieur et premier blanchissage de la saison pour Gap ! Impressionnants dans l’intensité physique et sur la présence devant le but, il n’y a pas eu photo dans cette rencontre : les Rapaces ont été au-dessus de leur adversaire. Nice était peut-être « fatigué » suite au match d’Anglet mais n’a pas montré sa meilleure copie. En n’encaissant aucun but, Junca a été XXL dans ce match. Jusqu’à la dernière seconde, il n’a rien lâché pour obtenir son premier blanchissage de la saison régulière. Avant de recevoir dans un gros choc Grenoble, cela est bien pour la confiance. Nice devra réagir lors de son prochain déplacement.



MVP : Belisle (Nice) & Junca (Gap)



Agenda : Gap – Grenoble le 30 septembre à 20h30

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







