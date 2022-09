Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Rouen vs Cergy-Pontoise 7 - 1 (3-1 2-0 2-0) Le 27/09/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] Les dragons tout feu tout flamme. Avec deux défaites lors des deux dernières rencontres, les dragons se doivent de réagir sur leur glaçon avec la réception des jokers de Cergy/Pontoise afin de ne pas être pris dans la spirale de la défaite. Toujours privé de Nesa et Mallet ainsi que de Pintaric, Rouen enregistre néanmoins le retour de Chiakachvili que fera du bien à la défensive jaune et noir. Cergy se présente au complet et ne vient pas en terre normande en faire valoir. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 28/09/2022 à 21:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3219 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Rauline assistés de MM. Douchy et Fauvel Buts :

Rouen : ; 12.27 Bastien Maia (ass Aleksi Elorinne et Joris Bedin) ; 17.12 François Beauchemin (ass Aleksi Elorinne et Tommy Perret) ; 19.06 Kelsey Tessier (ass Ondrej Roman et Sacha Guimond) ; 27.00 Enzo Cantagallo (ass Sacha Guimond et Ondrej Roman) ; 38.15 François Beauchemin (ass Dylan Yeo et Christophe Boivin) ; 44.37 Ulysse Tournier (ass Kelsey Tessier et Loïc Lamperier) ; 51.24 Joris Bedin (ass François Beauchemin et Christophe Boivin)

Cergy-Pontoise : 06.45 Pierre-Charles Hordelalay (ass Samuel Salonen et Will Thompson) Pénalités 6 minutes contre Rouen 14 minutes contre Cergy-Pontoise



Rouen trop fort.



Les intentions des jokers sont bel et bien là puisque ce sont eux qui adressent le premier shoot de la partie par Melin que Caubet repousse du casque (00.34). Rouen réplique dans la foulée avec un tir de Cantagallo que Ylonen dévie lui aussi de son casque. (01.11).

Photographe : Marine Romain Voilà la rencontre bien lancée. Le rythme est élevé avec un grosse intensité, chaque équipe se répondant coup par coup.

Si Vigners voit la botte d’Ylonen repousser sa tentative (05.50), Caubet l’imitera sur un tir de Salonen (06.31). Bien souvent c’est une erreur qui débloque les situations et cette erreur c’est Rouen qui va la commettre en premier.

Palet perdu en zone neutre par la défensive normande, Thompson récupère et donne à Salonen qui voit Hordelalay seul sur la gauche et qui propulse le palet entre les jambes de Caubet (06.45 / 0-1 / Hordelalay ass. Salonen et Thompson).

Dès lors Rouen va pousser et bien que bénéficiant d’un jeu de puissance Ylonen reste imperméable. La pression des rouennais est de plus en plus forte et la récompense va venir.

Photographe : Marine Romain Sur une longue séquence de possession des locaux, Elorinne sur la droite adresse une passe au millimètre à Maia seul dans le slot qui converti l’offrande (12.27 / 1-1 / Maia ass. Elorinne et Bedin).

Cette égalisation méritée donne des ailes aux dragons qui se rendent maîtres de la glace, du coup Cergy n’y est plus.

Sous la pression les jokers perdent le puck dans la neutre et Elorinne lance Beauchemin sur la droite, feinte la passe à Boivin dans l’axe et d’un tir du poignet au ras du poteau trompe Ylonen (17.12 / 2-1 / Beauchemin ass. Elorinne et Perret).

Le calvaire de Cergy se poursuit puisque d’abord c’est Chakiachvili qui trouve le poteau (17.41) et sur un jeu de puissance en fin de tiers, Tessier est à la conclusion d’un mouvement collectif pour le troisième but (19.06 / 3-1 / Tessier ass. Roman et Guimond).



Les deux formations rentrent aux vestiaires têtes basses pour Cergy et têtes hautes pour Rouen. Un tiers qui aura vu une large domination des dragons face à des jokers quelque peu perdus sur le glaçon malgré une bonne entame.



Rouen enfonce le clou.



La pause n’aura pas permis aux jokers de se refaire une santé puisque d’entrée la pression rouennaise a repris. Malgré un jeu de puissance, Rouen ne parviendra pas à mettre réellement Ylonen en danger. Durant ces cinq premières minutes, il n’y a quasiment qu’une seule équipe sur le glaçon, Cergy étant encore sûrement resté aux vestiaires.

Les jokers ont l’occasion de se refaire une santé lors d’un avantage numérique mais ni Melin à la bleue (25.18), ni Farnier de près (25.24) ne trompent la vigilance de Caubet.

Photographe : Marine Romain Pire même puisque sur sa sortie de prison, Guimond adresse un gros slap qu’Ylonen ne maitrise pas, Cantagallo qui a suivi et, du revers trompe le gardien de Cergy (27.00 / 4-1 / Cantagallo ass. Guimond et Roman).

Fort d’un bel avantage, Rouen relâche l’étreinte et Cergy du coup en profite pour refaire surface. Salonen une première fois oblige le gardien normand à s’employer (27.53) puis lors d’une supériorité Kaupila (31.30) et encore Salonen (32.37) se heurtent au cerbère rouennais.

Trois occasions qui auraient mérité meilleur sort au regard de leur conception. On entre dans les deux dernières minutes, moment que choisissent les dragons pour faire une nouvelle fois trembler les filets.

Sur une attaque rapide activée par Boivin, qui trouve Yéo côté gauche, son lourd lancé est repoussé par Ylonen mais Beauchemin surgit et envoie le palet au delà de la ligne fatidique (38.15 / 5-1 / Beauchemin ass. Yéo et Boivin).



Encore un tiers de grande qualité des dragons qui n’ont guère laissé d’espace à des jokers pas au mieux.



Rouen pour finir.



Ylonen émoussé car très sollicité durant les deux premiers tiers laisse sa place à Gilbert pour cette dernière période. Dès son entrée, il doit subir un jeu de puissance mais il n’aura à intervenir que sur une tentative de Lamperier (40.31).

Les dragons volent sur la rencontre et vont de nouveau concrétiser.

Vigners déborde sur son côté droit, voit Tessier dans l’axe qui s’efface au profit de Tournier, ce qui perturbe la défensive visiteuse. Le tir du jeune néo défenseur rouennais fait mouche en trouvant le petit filet opposé (44.37 / 6-1 / Tournier ass. Tessier et Vigners).

Photographe : Marine Romain C’est le premier but du jeune rouennais chez les pros et cela récompense ses prestations depuis le début de saison. Cergy, par de timides incursions dans le camp normand par Miller (46.10) et Bower (46.48) ne mettra pas plus que cela le gardien Caubet en difficulté.

Cergy coup sur coup sera pris par la patrouille.

Sur la première supériorité, seul Beauchemin titille Gilbert (47.13), sur la seconde Beauchemin oblige Gilbert à s’employer de nouveau mais ne maitrise pas le puck et Bedin à l’affut le lui fait payer (51.24 / 7-1 / Bedin ass. Beauchemin).

La fin de rencontre ne servira qu’à faire briller Caubet qui sera à son avantage sur des essais de Miller (52.12) et Salonen (53.37).



Rouen aura pour la première fois de la saison, effectué un match plein sur la totalité de la rencontre. Le collectif normand est à mettre en évidence tant la volonté de gagner les duels et l'intensité auront été présents. Cergy sera passé complètement à côté de son match. Difficile de se faire une opinion sur la qualité de l'effectif du coach Parades tant ses joueurs ont été aux abonnés absents. Reste aux normands de poursuivre le redressement aperçu lors de cette rencontre lors du prochain déplacement en terre basque à l'Hormadi d'Anglet.







