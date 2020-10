Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Amiens vs Mulhouse 3 - 1 (2-0 0-1 1-0) Le 13/10/2020 Le coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Mulhouse ] Amiens laborieux mais vainqueur Au terme d’un match qui ne restera pas dans les annales, Amiens a obtenu une deuxième victoire consécutive, la première à domicile. Mais s’ils ont battu Mulhouse, les Amiénois sont loin d’avoir été très convaincants. Les deux équipes ont fait preuve de beaucoup d’imprécisions. Le coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 14/10/2020 à 09:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1128 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Bourreau assistés de MM. Collin et Douchy Buts :

Amiens : 13.49 Brendan Jacome (ass Nicolas Leclerc) ; 17.36 Arturs Sevcenko (ass Florian Sabatier et Joey West) ; 54.23 Rudy Matima (ass Romain Bault)

Mulhouse : ; 21.40 Colin Downey (ass Danick Crete et Jonathan Lessard) Pénalités 4 minutes contre Amiens 20 minutes dont 10 à Hecquefeuille contre Mulhouse Photographe : Nicolas Leleu

Il n’y a pas de débat. Entre bien jouer et perdre, ou mal jouer et gagner, la deuxième solution est toujours préférable. C’est une question de mathématiques. Le tout c’est de ne pas se laisser aveugler par une victoire obtenue dans ces conditions. A écouter Elie Marcos, le coach adjoint d’Amiens, ce ne devrait pas être le cas des Gothiques. Car le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne faisait pas preuve de triomphalisme. « Ça a été laborieux, reconnaissait-il, mais les trois points sont là, c’est l’essentiel. Mais après un bon premier tiers, dans le deuxième on perd notre hockey, on ne joue plus du tout comme l’on doit jouer et on a de la chance de rester à 2-1 à la fin de ce tiers. Maintenant il faut que l’on s’appuie sur ce match pour travailler et trouver des solutions à tout ce qui n’a pas fonctionné. »

Bref, il y a encore du boulot dans la maison gothique.



Photographe : Nicolas Leleu

La bonne nouvelle, outre la victoire, c’est que le Coliseum sonnait un peu moins creux mardi soir pour la réception de Mulhouse, équipe contre qui Amiens avait terminé sa dernière saison, avec près de 1500 spectateurs réunis en espérant assister à une confirmation des Gothiques après le succès à Bordeaux, vendredi. Qui, comme lors de leurs précédents matches à domicile, prenaient les choses à bras le corps sans pour autant se montrer dangereux sur le but de Quentin Papillon. Leur première grosse occasion, ils l’obtenaient... en infériorité numérique à la suite d’un bon travail d’Arturs Sevcenko. Toutefois, à force de se montrer pressants sur le but des Scorpions, les Gothiques allaient finir par trouver l’ouverture. D’abord sur un raid solitaire de Brendan Jacome même si les arbitres ne validèrent son but qu’après avoir eu recours à la vidéo, le but de Papillon ayant été déplacé par le gardien lui même, avant (ou au moment, tout le débat est là) que le palet ne rentre.

Le second qui allait être marqué quatre minutes plus tard ne souffre, lui, aucune contestation, Sevcenko se trouvant à point nommé pour envoyer le palet au fond des filets après deux tentatives de son coéquipier Sabatier, venu de derrière la cage. Pour la première fois cette saison au Coliseum, les Amiénois menaient de deux buts.



Photographe : Nicolas Leleu

Changement de physionomie



Avantage que les Alsaciens allaient se dépêcher de limiter à un seul puisqu’après moins de deux minutes dans le deuxième tiers, Colin Downey concluait victorieusement une action menée avec Danick Crete. Ce devait être le seul but de cette période avec des débats qui avaient tendance à s’équilibrer avec quelques grosses occasions de part et d’autre. Et si les Amiénois bénéficièrent de deux supériorités numériques, ils n’en firent pas grand chose en se montrant souvent incapables - mais le mérite en revenait aussi à la bonne défense des Mulhousiens - de s’installer en zone offensive.



Photographe : Nicolas Leleu

A 2-1, la troisième période s’annonçait tendue, elle le fut. Les Scorpions se montraient à leur tour de plus en plus menaçant mais sans, eux non plus, réussir à trouver l’ouverture. Dans ce genre de situation, la décision se fait souvent sur un coup de dés. Ou plus exactement sur un coup de crosse. En l’occurence, la déviation juste devant le gardien que Rudy Matima réussit à placer sur un lancer à priori anodin de Romain Bault. Là encore il fallut quelques minutes aux arbitres pour l’accorder, le temps de vérifier sur la vidéo que la crosse ne dépassait pas la ligne d’épaule de l’attaquant des Gothiques.

A 3-1 à cinq minutes de la fin, les Amiénois tenaient leur première victoire à domicile. Ils s’y accrochèrent, bien aidés par une nouvelle pénalité à l’encontre des Mulhousiens.

Avec ces deux victoires consécutives, les Gothiques ne sont plus malades. Mais encore convalescents.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







