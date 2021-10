Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Bordeaux vs Anglet 3 - 2 (1-2 2-0 0-0) Le 05/10/2021 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Anglet ] Bordeaux retrouve le podium après une 4ème consécutive ! De retour d'une troisième victoire consécutive à Briançon vendredi soir (5-2), les Boxers de Bordeaux réalisent un excellent début de saison avant d'accueillir ce mardi 5 octobre à Mériadeck, l'Hormadi d'Anglet, seulement 11ème avec trois points au compteur. Privés de trois joueurs habituellement titulaires, les basques peuvent cependant compter sur un effectif de qualité avec notamment des recrues rapidement intégrées au sein du groupe : Emils Gegeris ou encore Michal Gutwald, sans oublier le gardien international Florian Hardy. Les Boxers,de leur côté, conserveront-ils leur invincibilité actuelle à Mériadeck ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 06/10/2021 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Bordeaux : ; 32:08 Kevin Spinozzi (ass Alexandre Mulle et Bastien Lemaitre) ; 39:53 Alex Wideman (ass Bastien Lemaitre et Kevin Spinozzi) ; 4:51 Alexandre Mulle (ass Alex Wideman et Kevin Spinozzi)

Anglet : 14:32 Emils Gegeris (ass Jacob Sweeney et Thomas Decock) ; 5:20 Jules Gallet (ass Juho Makela et Kevin Massy) Pénalités 10 minutes contre Bordeaux 4 minutes contre Anglet Absents Bordeaux : Austin Fyten – Mattéo Caudron

Absents Anglet : Elias Karvonen – Nicolas Arrossamena – Patrik Luza



Photographe : Jean Marc Lestage (Archives)

1ère période :

Gardiens : Gaétan Richard (Bordeaux) – Florian Hardy (Anglet).

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Mathieu Pons (Anglet).



Après un temps d'observation d'environ trois minutes dans lequel les deux équipes cherchent à mettre leur jeu offensif en place par une rapide circulation du palet d'une zone à l'autre, le premier tir est au crédit des visiteurs par l'initiative de l'ancien capitaine Thomas Decock juste à droite de la cage (3'16). L'Hormadi, bien rentrée dans sa partie, s'offre les premières occasions réelles sans parvenir à mettre en danger Gaétan Richard. La réaction bordelaise intervient dans la minute qui suit sur une bonne occasion d'Alexandre Mulle stoppée par Florian Hardy (4'35). Moins de vingt secondes plus tard, Alexandre Mulle récupère un palet d'attaque transmis par Alex Wideman sur le côté gauche et trouve les filets angloys sur un lancer bien placé (1-0 à 4'51).



Juho Mäkelä lance une réaction immédiate des visiteurs mais son tir est bloqué par Gaétan Richard. Sur l'action suivante de l'Hormadi, Juho Mäkelä décale sur la droite, après un dégagement difficile de la défense bordelaise, Jules Gallet. L'ancien numéro 26 des Boxers surprend Gaétan Richard par un tir sur lequel le jeune gardien bordelais ne peut rien faire (1-1 à 5'20).



Les joueurs basques prennent progressivement le contrôle du jeu et du palet après cette rapide égalisation. Cela se confirme avec un nouveau tir d'Hugo Baron puis de Jacob Sweeney obligeant Gaétan Richard à effectuer deux arrêts déterminants. Grâce à un jeu d'attaque bien construit et dangereux, Oskars Batna et Jacob Sweeney, lors du premier power-play de la rencontre, butent sur le dernier rempart des Boxers, très rassurant devant sa cage. Une fois le temps de domination passé, les Boxers tentent de repartir en direction de la cage basque. Louis Vitou récupère une mauvaise passe adverse dans l'axe en zone offensive et s'élance pour finalement tirer à droite.

La première supériorité numérique bordelaise, dans les instants qui suivent, donne deux opportunités pour Alex Wideman et une signée Louis Bélisle qui passe assez loin du cadre. Les visiteurs, cinq minutes avant la fin de la période, vont prendre l'avantage au score pour la première fois de la partie. Servi dans le bon timing sur la droite en haut de zone, Emils Gegeris fait parler son adresse car le tir de l'attaquant letton trouve la transversale avant de franchir la ligne de but (1-2 à 14'32).



Les dernières minutes de ce tiers-temps confirment la domination des visiteurs car le jeu s'est principalement déroulé dans la zone de jeu bordelaise : Mathieu Pons et Peter Hrehorcak obtiennent deux nouvelles occasions finalement stoppées par Gaétan Richard. En revanche, Alexandre Mulle et surtout le jeune Esteban Ragot manquent deux véritables opportunités d'égaliser devant un excellent Florian Hardy. L'Hormadi possède fort logiquement un but d'avance après avoir dirigé le jeu durant la quasi-totalité des vingt premières minutes de ce derby.



Tirs BORDEAUX 7 ANGLET 12





Photographe : Jean Marc Lestage (Archives)

2ème période:



Pour commencer cette deuxième période, l'Hormadi bénéficie de ses 29 dernières secondes de power-play. Une fois le face-off remporté, les visiteurs partent immédiatement en direction de la cage bordelaise mais cela ne donne rien. Florian Hardy repousse ensuite un bon tir de François Paquin. Les Boxers semblent revenir avec d'autres intentions alors que les visiteurs continuent d'être bien organisés et vigilants défensivement. Bien servi sur la droite par Kevin Spinozzi, Bastien Lemaitre tente une longue passe à la cage en direction d'Esteban Ragot, la trajectoire du palet est coupée par une crosse adverse. Les actions s'enchaînent des deux côtés, on sent que le match monte en rythme et en intensité. Oskars Batna (x2) et Thomas Decock sont tout prêts d'inscrire le but du break sans un énorme sauvetage de Gaétan Richard. Un nouveau lancer de Jacob Sweeney vient confirmer davantage cette nouvelle domination angloye.

Défensivement, les joueurs de David Dostal, bien positionnés, ne paniquent pas, contrôlent les différentes attaques bordelaises lorsqu'elles se présentent et relancent rapidement le palet afin d'organiser des contres toujours redoutables. Gaétan Richard s'interpose ensuite devant Emils Gegeris, Oskars Batna et Florent Neyens. Les Boxers réagissent par une passe devant la cage d'Alex Wideman sur laquelle aucun de ses partenaires n'est assez rapide pour tenter une déviation, la défense de l'Hormadi reste bien regroupée devant Florian Hardy. Après quelques nouvelles occasions sans réussite d'Aina Rambelo et Alexandre Mulle, les Boxers voient leurs efforts finir par payer et arrachent l'égalisation. Servi depuis le côté droit par François Paquin, Kevin Spinozzi devance son défenseur devant la cage et dévie parfaitement le palet pour battre Florian Hardy (2-2 à 32'08).



Le plus ancien des Boxers sur la glace, François Paquin, slalome dans la défense adverse, accélère sur la droite et trouve l'épaule du gardien de l'Hormadi. Quelques instants plus tard, alors qu'ils continuent de jouer dans la zone basque, les Boxers pensent marquer leur troisième but de la soirée car suite à un gros tir repoussé par Florian Hardy, Alex Wideman surgit et trouve la lucarne. Malheureusement, après un arrêt de jeu et une décision arbitrale, le but est finalement refusé pour un hors-jeu (35'03). Il faut donc patienter pratiquement jusqu'à la fin de la période pour voir les Boxers, ce coup-ci, récompensés et repasser devant au tableau d'affichage. Une longue action offensive se déroule devant la cage, organisée par Bastien Lemaitre et Kevin Spinozzi. Alex Wideman, sans se poser de questions, surprend tout le monde y compris Florian Hardy. L'attaquant américain inscrit par la même occasion son deuxième but en Ligue Magnus (3-2 à 39'53).



Tirs BORDEAUX 10 ANGLET 11



Photographe : Jean Marc Lestage (Archives)

3ème période :

La première occasion de cette ultime partie de match, signée Emils Gegeris, est repoussée par la crosse d'un défenseur bordelais. Florent Neyens trouve ensuite le poteau avant d'échouer une seconde fois, devant Gaétan Richard. L'Hormadi montre ses intentions immédiatement et cela se traduit encore avec des tirs d'Andrea Palat et Peter Hrehorcak.

Les Boxers, en mode défensif durant les deux premières minutes, laissent passer l'orage avant de réagir offensivement par Maxime Legault qui bute sur la jambière de Florian Hardy. Louis Bélisle voit son tir dévié par la crosse du gardien de l'Hormadi, auteur tout de même d'un très bon match ce soir, tout comme son homologue bordelais Gaétan Richard. Les occasions de 4-2 ou de 3-3 sont régulières sur les cages, il est difficile de déterminer l'issue réelle de ce derby acharné. Sur un tir dangereux de Michal Gutwald, le palet s'arrête juste devant la ligne de but bordelaise mais Alexandre Mulle intervient parfaitement en venant prêter main forte à son gardien.

Dans les deux dernières minutes de la rencontre, l'Hormadi exerce une nouvelle grosse pression offensive mais la défense bordelaise fournit les efforts nécessaires pour conserver ce petit but d'avance. Moins d'une minute avant la fin du match, un temps mort, demandé par l'équipe angloye, voit Florian Hardy regagner le banc et laisser sa cage vide de façon à faire rentrer un sixième joueur sur la glace pour terminer la partie.

La dernière occasion nette, signée Kevin Massy, termine sa course dans la mitaine de Gaétan Richard (59'17). Alors que le speaker David Fontanier demande aux supporters de faire plus de bruit jusqu'à la fin, les dernières secondes, interminables, finissent par s'achever pour célébrer une quatrième victoire consécutive des Boxers, leur permettant de conserver leur invincibilité à Mériadeck. L'Hormadi peut avoir des regrets après avoir obtenu beaucoup d'opportunités devant la cage (près de 40 tirs) et livré comme lors de chaque derby, un combat de très haut niveau. Si les visiteurs ont pratiquement dominé la totalité de la première demi-heure, les Boxers, auront su puiser dans leurs ressources et aller chercher au courage cette victoire.



Tirs BORDEAUX 11 ANGLET 14



Prochaines rencontres

Nice / Bordeaux (SLM J7) (08/10 à 20h)

Anglet / Gap (SLM J7) (08/10 à 20h30)



Gardiens

Gaétan Richard : 35 arrêts (60'00)

Florian Hardy : 25 arrêts (59'09)





ETOILES DU MATCH



ANGLET : 20 Emils Gegeris



BORDEAUX : 38 Gaétan Richard (1ère)

44 Kevin Spinozzi (2ème)

5 Bastien Lemaitre (3ème)

