459 spectateurs Arbitres : MM. Scolari et Barcelo G. assistés de MM. Zede et Thorrignac Buts :

Chamonix : ; 20.27 Vincent Kara (ass Numa Besson et Clément Masson) ; 21.27 Andrei Rychagov (ass Samuli Rahikainen et Camil Durand) ; 23.52 Mathias Terrier (ass Clément Masson et Samuli Rahikainen) ; 43.09 Benjamin Lagarde (ass Vincent Kara et Andrei Rychagov) ; 50.40 Maxence Leroux (ass Evan Jasper et Samuli Rahikainen) ; 59.21 Andrei Rychagov (ass Benjamin Lagarde et Vincent Kara)

Bordeaux : 06.54 Loïk Poudrier (ass Marc André Lévesque et Simon Bourque) ; 15.00 Olivier Labelle (ass Alexandre Mulle et Andrew Johnston) ; 41.23 Mathias Arnaud (ass Marc André Lévesque et Andrew Johnston) ; 51.17 Johan Skinnars (ass Marc André Lévesque et Olivier Labelle) Pénalités 20 minutes contre Chamonix 6 minutes contre Bordeaux Une histoire de pénalités



Les Pionniers ne tardent pas à prendre les bonnes sensations face à la cage bordelaise et enclenchent directement la marche avant avec plusieurs tirs puis un power-play. Evan Jasper lance, Terrier dévie dans la cage vide, mais une palette ressort le palet in-extremis. Dans la foulée Kazarine voit son palet ricocher sur le poteau droit de Richard, portier bordelais du soir.

Les Boxers ont l’opportunité d’inverser les rôles grâce à un jeu de puissance, pressant en zone offensive, Andrew Johnston, ancien pensionnaire de Chamonix, se régale sur son côté droit et enchaîne les tirs puissants déstabilisant Clément Ginier. C’est finalement Poudrier qui trouve la faille face au jeune gardien, masqué par des joueurs en toute fin de pénalité, 0-1 à 6’54.

Les locaux ont du mal à se remettre de ce but. Maxime Moisand, plein axe, provoque un arrêt réflexe de Ginier dans les minutes qui suivirent le but.

Les joueurs de Saarikoski sortent par courtes intermittences de leur zone, et se font encore rappeler à l’ordre par le quatuor arbitral. Les Bordelais se régalent de ces situations. Johnston envoie le palet dans le slot, Mulle récupère mais bute sur Ginier, Labelle est attentif et concrétise, 2-0 à 15’00 [5-4].



Les Boxers ont clairement pris l’ascendant sur les locaux qui ne se sont montrés que durant les trois premières minutes de ce premier tiers et peinent désormais à trouver des solutions. Les visiteurs mènent donc logiquement 2-0 à la pause.





Un tout autre visage



Les Chamoniards entament parfaitement la seconde période ! Première entrée en zone et but de Vincent Kara, qui s’ouvre la cage pour tromper Gaëtan Richard, 1-2 à 20’27.



Dans la minute suivante, les locaux repartent à l’attaque ! Parfaitement lancé dans l’intervalle par Rahikainen, Andrei Rychagov résiste à deux défenseurs avant de se présenter face à Richard et remporte son duel du revers pour égaliser, 2-2 à 21’26.

Deux actions, deux buts et tout est à refaire pour Bordeaux ! Surtout que les Pionniers ne s’arrêtent pas là ! Ce sera finalement 3 buts en 3 actions. Matthias Terrier donne l’avantage aux siens, d’une splendide frappe en lucarne opposée, 3-2 à 23’52.



Fabien Kazarine passe tout proche de la « passe de 4 », mais le palet rebondit sous le bras de Richard.

Incroyable retour des Pionniers, qui ont changé totalement de visage durant cette seconde période. Bien plus offensifs, rapides et précis. Le coach a sans doute dû trouver les bons mots dans le vestiaire afin de redresser son équipe.

Ginier n’est pas en reste et se montre impérial dans ses filets afin de conserver l’avantage.

Les supériorités numériques bordelaises, n’ont plus la même efficacité, la défense adverse résiste aux assauts et coupe davantage les transmissions.

L’avantage s’inverse pour cette seconde pause, la formation haut-savoyarde regagne les vestiaires en menant 3 buts à 2.





Du suspense !



Dans cet ultime tiers, Chamonix se remet en danger durant un box-play. Intraitable à ce jeu, les joueurs d’Olivier Dimet se relancent. Skinnars esseulé fait trembler le filet opposé et remet les compteurs à zéro, 3-3 à 41’23 [5-4].



Les Bordelais n’ont pas repris la pleine mesure du match comme durant le 1er tiers, et se feront pénaliser par deux fois, coup sur coup, provoquant une double supériorité numérique pour les Pionniers. Moment crucial pour ces derniers qui ont l’opportunité idéale pour rebasculer en tête. Le palet circule tranquillement jusqu’à Lagarde. Ce dernier prend tout son temps pour armer, et ajuste parfaitement pour faire trembler les filets, 4-3 à 43’29 [5-3].



Toujours à 5 contre 3, Kazarine touche à nouveau les montants de Richard, le break attendra…

Cette rencontre pourtant intéressante, est tout de même bien trop souvent entachée de pénalités, celles-ci s’enchaînent alternativement dans chaque camps.

De retour à 5 contre 5, Durand pèche devant la cage ouverte, dans le sens inverse, Rambelo ne fera pas mieux en manquant le cadre.

Alors que les Boxers remettent un coup d’accélérateur, les Pionniers entrent en zone et font tourner le palet. Jasper lance en direction de la cage, Leroux en profite pour dévier et faire le break, 5-3 à 50’40.



Break de courte durée, Ginier se jette trop rapidement sur un palet qui passait devant sa cage, il est à terre lorsque Skinnars récupère et transforme son tir, 5-4 à 51’17.



Les Bordelais tentent par tous les moyens de refaire leur retard et canardent le portier chamoniard. La fin de rencontre est palpitante, l’air devient irrespirable à Richard Bozon lorsqu’une nouvelle pénalité est appelée à l’encontre de Kara. Les locaux résistent durant ces dernières minutes mouvementées, et le russe Rychagov assène le coup de grâce dans les filets déserts pour offrir la victoire aux Pionniers, 6-4 à 59’21.

Malgré un premier acte à sens unique en faveur de Bordeaux, ce sont bien les Pionniers qui remportent cette rencontre à sensation forte, 6 buts à 4.

Privés à la dernière minute de leur gardien fétiche, Richard Sabol, pour cause d’heureux évènement, les Chamoniards ont pu compter sur leur jeune et talentueux back-up, Clément Ginier, pour forger leur succès. Un succès qui s’est dessiné grâce à une solidarité et un état d’esprit revanchard. Bien meilleurs que leurs homologues en power-play, cela n’a pas suffi aux Bordelais pour faire la différence.

Les Chamoniards tenteront de surfer sur la vague du succès en allant affronter Mulhouse, ce vendredi, alors que Bordeaux recevra Grenoble.







